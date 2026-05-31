Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    CDS: ‘অপারেশন রাইনো’ থেকে উপত্যকায় জঙ্গিনিধন! পাকিস্তান-চিন বিশেষজ্ঞ কে এই তিন বাহিনীর প্রধান জেনারেল সুব্রামানি?

    New Chief of Defence Staff: জেনারেল এন.এস. রাজা সুব্রামানি ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সাল থেকে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়ে (এনএসসিএস) সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে, তিনি সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

    Published on: May 31, 2026 12:10 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    New Chief of Defence Staff: ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে নেতৃত্বের এক বড় পরিবর্তনের পালা শুরু হল। পাকিস্তান ও চিন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত জেনারেল এন এস. রাজা সুব্রামানি দেশের পরবর্তী ‘চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ' (সিডিএস)-এর দায়িত্ব নিলেন। দশকের পর দশক ধরে অভিযান ও কমান্ড পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জেনারেল এন.এস. রাজা সুব্রামানি ‘চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ’ হিসেবে জেনারেল অনিল চৌহানের স্থলাভিষিক্ত হলেন। সিডিএস সরকারের প্রধান সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও সংহতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

    জেনারেল এন.এস. রাজা সুব্রামানি (PTI)
    জেনারেল এন.এস. রাজা সুব্রামানি (PTI)

    জেনারেল এন.এস. রাজা সুব্রামানি ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সাল থেকে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সচিবালয়ে (এনএসসিএস) সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে, তিনি সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ‘চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ' (সিডিএস) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেই এন.এস. রাজা সুব্রামানি বলেন, 'সশস্ত্র বাহিনীর রূপান্তর এবং সমন্বয়, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক সংস্কার সাধনই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।' তিনি আরও বলেন, 'আত্মনির্ভরতা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্রশস্ত্রের উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তি এবং সংহতিকরণের প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করব।' ভারতের নতুন সিডিএস বলেছেন, ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী অঙ্গীকারবদ্ধ। একই সঙ্গে সেনাসদস্য, নাবিক, বিমানসেনা, অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং ‘বীর নারীদের’ কল্যাণও অগ্রাধিকার পাবে।

    তাঁর কথায়, 'ভারতের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশের দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসেবে আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, কৌশলগত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ-একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছি।' তিনি দেশীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সামরিক আধুনিকায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত তাঁর কর্মজীবনে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এন.এস. রাজা সুব্রামানি বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল ও বৈচিত্র্যময় ভূখণ্ডে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কমান্ড, স্টাফ ও প্রশিক্ষণমূলক-এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জেনারেল এন.এস. রাজা সুব্রামানি ১ জুলাই, ২০২৪ থেকে ৩১ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান হিসেবে এবং মার্চ ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সেন্ট্রাল কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই কর্তা ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি এবং ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমির প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৮৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর তিনি গাড়োয়াল রাইফেলসের ৮ম ব্যাটালিয়নে কমিশন লাভ করেন।

    জেনারেল এন.এস. রাজা সুব্রামানি ব্রিটেনের জয়েন্ট সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ এবং নয়া দিল্লিতে অবস্থিত ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজেরও প্রাক্তন ছাত্র। তিনি কিংস কলেজ লন্ডন থেকে 'মাস্টার অফ আর্টস' ডিগ্রি এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিরক্ষা গবেষণায় এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অসমের 'অপারেশন রাইনো'-এর অধীনে সন্ত্রাস দমন অভিযানের সময় তিনি ১৬ গাড়োয়াল রাইফেলসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরে ১৬৮ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড এবং এক অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ও জটিল পরিস্থিতিতে সেন্ট্রাল সেক্টরে ১৭ মাউন্টেন ডিভিশনেরও নেতৃত্ব দেন। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান আক্রমণকারী বাহিনী বা 'স্ট্রাইক কর্পস'-২ কর্পসেরও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জেনারেল সুব্রামানি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের (সেনাবাহিনী) সমন্বিত সদর দফতরে ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি ইস্টার্ন কমান্ডে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টাফ (অপারেশনস), ওয়েলিংটনের ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজে চিফ ইনস্ট্রাক্টর (আর্মি) এবং নর্দার্ন কমান্ড সদর দফতরে চিফ অব স্টাফ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

    Home/News/CDS: ‘অপারেশন রাইনো’ থেকে উপত্যকায় জঙ্গিনিধন! পাকিস্তান-চিন বিশেষজ্ঞ কে এই তিন বাহিনীর প্রধান জেনারেল সুব্রামানি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes