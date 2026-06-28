Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    India's Op Amistad in Venezuela: ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় ভারতের 'ভীষ্ম কিউব', শুরু 'অপারেশন অমিস্তাদ'

    ভেনেজুয়েলায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজে সহায়তা করতে ভারত পাঠিয়েছে সেনাবাহিনীর ফিল্ড হাসপাতাল, চিকিৎসক দল, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী। আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার আরও এক উজ্জ্বল নজির হিসেবে দেখা হচ্ছে এই পদক্ষেপকে।

    Published on: Jun 28, 2026 1:19 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারতের ‘অপারেশন অমিস্তাদ’ এবার পৌঁছে গেল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায়। ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর মানবিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল নয়াদিল্লি। উদ্ধার ও ত্রাণকাজে সহায়তা করতে ভারত পাঠিয়েছে সেনাবাহিনীর ফিল্ড হাসপাতাল, চিকিৎসক দল, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী। আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার আরও এক উজ্জ্বল নজির হিসেবে দেখা হচ্ছে এই পদক্ষেপকে।

    ভেনেজুয়েলায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজে সহায়তা করতে ভারত পাঠিয়েছে সেনাবাহিনীর ফিল্ড হাসপাতাল, চিকিৎসক দল, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী। (@adgpi)
    ভেনেজুয়েলায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজে সহায়তা করতে ভারত পাঠিয়েছে সেনাবাহিনীর ফিল্ড হাসপাতাল, চিকিৎসক দল, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী। (@adgpi)

    সম্প্রতি শক্তিশালী ভূমিকম্পে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা। সরকারি হিসাবে এখনও পর্যন্ত অন্তত ১,৪৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন এবং কয়েক হাজার মানুষ এখনও নিখোঁজ। ধসে পড়া বহুতল ও বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জীবিতদের উদ্ধারে দিনরাত এক করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে উদ্ধারকারী বাহিনী। ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে জর্জরিত ভেনেজুয়েলার জন্য এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরও বড় মানবিক সংকট তৈরি করেছে।

    এই পরিস্থিতিতে দ্রুত ত্রাণ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সামাজিক মাধ্যমে জানান, ভারতের পাঠানো সহায়তার মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ড হাসপাতাল ইউনিট, অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম, জরুরি ওষুধ এবং অন্যান্য মানবিক ত্রাণসামগ্রী। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ভারতের এই সহায়তা ভূমিকম্প-পরবর্তী উদ্ধার ও চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করবে।

    ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি সি-১৭ গ্লোবমাস্টার পরিবহণ বিমান আইভরি কোস্টের আবিদজান হয়ে ভেনেজুয়েলার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। এই দুটি বিমানে মোট প্রায় ৩৫ টন ত্রাণসামগ্রী বহন করা হচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪১ সদস্যের একটি বিশেষ ফিল্ড হাসপাতাল দল।

    এই চিকিৎসক দলে রয়েছেন নয়জন অভিজ্ঞ মেডিক্যাল অফিসার। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে ট্রমা কেয়ার, জরুরি অস্ত্রোপচার, জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম। এছাড়া প্রায় ছয় টন ওষুধ, চিকিৎসা উপকরণ এবং মানবিক ত্রাণসামগ্রীও পাঠানো হয়েছে, যা ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের উদ্যোগে সরবরাহ করা হয়েছে।

    এই অভিযানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ভারত ভেনেজুয়েলায় পাঠিয়েছে দুটি অত্যাধুনিক ‘ভীষ্ম (BHISHM) কিউব’। এই মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটগুলি দ্রুত দুর্যোগ এলাকায় অস্থায়ী হাসপাতাল গড়ে তুলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই বহু আহত মানুষের চিকিৎসা করার সক্ষমতা রাখে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দুর্যোগ মোকাবিলায় ভারতের অন্যতম বড় উদ্ভাবন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এই প্রযুক্তি।

    ভেনেজুয়েলায় মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার এই বিশেষ মিশনের নাম দেওয়া হয়েছে ‘অপারেশন অমিস্তাদ’। স্প্যানিশ ভাষায় ‘অমিস্তাদ’-এর অর্থ ‘বন্ধুত্ব’। এই নামের মধ্য দিয়েই বিপর্যস্ত দেশের প্রতি ভারতের সংহতি ও সহমর্মিতার বার্তা তুলে ধরা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযান শুধু ত্রাণ পাঠানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি বিশ্বমঞ্চে ভারতের ‘ফার্স্ট রেসপন্ডার’ বা দুর্যোগের সময় দ্রুত সহায়তাকারী দেশের ভাবমূর্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে। একই সঙ্গে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’—অর্থাৎ ‘সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার’—এই ভারতীয় দর্শনের বাস্তব প্রতিফলন হিসেবেও দেখা হচ্ছে অপারেশন অমিস্তাদকে।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, তুরস্ক, নেপাল, মিয়ানমারসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্যোগের সময় যেভাবে ভারত দ্রুত মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিয়েছে, ভেনেজুয়েলায় ‘অপারেশন অমিস্তাদ’ সেই ধারাবাহিকতাকেই আরও একবার প্রতিষ্ঠা করল। আন্তর্জাতিক সংকটের মুহূর্তে বন্ধু দেশের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিক কূটনীতিতে ভারতের সক্রিয় ভূমিকা যে ক্রমশ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, এই অভিযান তারই স্পষ্ট প্রমাণ।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/India's Op Amistad In Venezuela: ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলায় ভারতের 'ভীষ্ম কিউব', শুরু 'অপারেশন অমিস্তাদ'
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes