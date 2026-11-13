Indonesan woman: রয়েছে চিন যোগ! দাবি, তিনি কলকাতার বাসিন্দা, ভুয়ো নথি সহ ইন্দোনেশিয়ার মহিলা ধৃত, কী দেখে সন্দেহ?

Indonesan woman: রয়েছে চিন যোগ! দাবি, তিনি কলকাতার বাসিন্দা, ভুয়ো নথি সহ ইন্দোনেশিয়ার মহিলা ধৃত, কী দেখে সন্দেহ?
কে এই রোহানা! উঠছে প্রশ্ন।
নেপালের সীমান্তের কাছে মহারাজগঞ্জের কাছে সনৌলি এলাকায় এক সন্দেহভাজন মহিলা ধরা পড়েন অভিবাসন দফতরের অফিসারদের নজরে। সনৌলিতে অভিবাসন দফতরের হাতে ওই মহিলা ধরা পড়েছেন বলে খবর। জানা যাচ্ছে, রোহানা নামের ওই মহিলা দাবি করেছেন তিনি কলকাতায় থাকেন।
জানা যাচ্ছে, গত ১০ নভেম্বর, নেপাল সীমান্ত পার করার সময় রোহানা নামের ওই মহিলাকে দেখে সন্দেহ হয় কর্তব্যরত অভিবাসন দফতরের অফিসারদের। মহিলার সঙ্গে কথা বলার সময়, তিনি ভালোভাবে হিন্দি বলতে না পারায় সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। ওই মহিলা দাবি করেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, যাঁরা চিনে যান, তাঁদের সাহায্যকারী এক এনজিওতে তিনি প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন। এরপরই তাঁর কাছে, ভারতীয় ভোটার কার্ড, ভারতীয় আধার কার্ড পাওয়া যায় এবং অদ্ভূতভাবে দুটি ভিন্ন প্যানকার্ড পাওয়া যায়। দুটি প্যানকার্ডে, আলাদা আলাদা জন্ম তারিখ ছিল, আলাদা আলাদা নাম ছিল। ফলত, সন্দেহের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। এর সঙ্গে তাঁর চিনা যোগ নিয়েও সন্দেহের পরিমাণ বেড়ে যায়। পরবর্তীতে শুরু হয়ে যায় তাঁর জেরা। জেরা করে তাঁর পাসপোর্ট দেখা হয়। সেখানে দেখা যায় তাঁর নাম রোহানা। তিনি ১৯৭০ সালের ২০ অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ায় জন্মেছেন। ফলত, এই ইন্দোনেশিয়ার মহিলার কাছে ভারতের নথি উদ্ধার হতেই সন্দেহ শুরু হয়ে যায়।
এরপরই মহিলার বিরুদ্ধে সনৌলি পুলিশ স্টেশনে এফআইআর দায়ের হয়। সেখানে তিনি নিজের ঠিকানা হিসাবে কলকাতার নিউ ট্যাংরা রোডের এক জায়গার ঠিকানা দেন। তিনি দাবি করেন, কলকাতার নিউ ট্যাংরাতেই তিনি থাকেন। এফআইআর জানাচ্ছে, তিনি ইথ্রি এমপ্লয়েমেন্ট ভিসার অধিকারী। অভিবাসন দফতরের এক অফিসার বলেছেন, আপাতত গোটা পরিস্থিতি প্রাথমিক তদন্তের পর্যায়ে রয়েছে। তবে ধৃত মহিলার সঙ্গে কোনও ধরনের গুপ্তচর বৃত্তির যোগ রয়েছে কি না, বা অন্য কোনও রকমের সন্দেহজনক ঘটনার যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও তদন্ত চলবে বলে জানা যাচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More