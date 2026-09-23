Dinesh Thakkar: ৭১১ কোটি টাকায় সমুদ্রের সামনেই বাড়ি কিনছেন উচ্চমাধ্যমিক পাশ ভারতীয়! কে তিনি?

Dinesh Thakkar: ৭১১ কোটি টাকায় সমুদ্রের সামনেই বাড়ি কিনছেন উচ্চমাধ্যমিক পাশ ভারতীয়! কে তিনি?
Dinesh Thakkar: ভারতে শেয়ার বাজার এবং ডিজিটাল ব্রোকারেজ ব্যবসার জগতে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হলেন দীনেশ ঠক্কর।
Dinesh Thakkar: ভারতের রিয়েল এস্টেট বা আবাসন ক্ষেত্রের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজির তৈরি হল। দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বইয়ের অন্যতম অভিজাত ও ব্যয়বহুল এলাকা জুহুতে একটি ৭ তলা বিশিষ্ট বিলাসবহুল রেসিডেন্সিয়াল টাওয়ার কিনে নিলেন ব্রোকারেজ সংস্থা ‘অ্যাঞ্জেল ওয়ান’ (Angel One)-এর প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীনেশ ঠক্কর। ৭১১ কোটি টাকায় স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি ভারতের ইতিহাসে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় ও দামি একক আবাসিক সম্পত্তি লেনদেন (Single Residential Deal) বলে চিহ্নিত হচ্ছে।
স্বপ্নের 'অ্যাঞ্জেলাস'
এমবেসি ডেভেলপমেন্টসের তৈরি 'এমবেসি টেরাজা' (Embassy Terazza) প্রকল্পের অন্তর্গত এই ভবনটির নাম রাখা হয়েছে ‘অ্যাঞ্জেলাস’ (Angelus)। জুহু তারা রোডের ওপর অবস্থিত এই জি+৭ (G+7) অর্থাৎ গ্রাউন্ড প্লাস ৭ তলা বিশিষ্ট আস্ত টাওয়ারটির মোট রেরা (RERA) কার্পেট এরিয়া প্রায় ৬৩,০০০ বর্গফুট। এই লেনদেনের ফলে প্রতি বর্গফুটের দর পড়েছে প্রায় ১.১৩ লক্ষ টাকা। জুহুর মতো অত্যন্ত চড়া দামের মাইক্রো-মার্কেটেও যা এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড দাম হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।
কী বলছেন দীনেশ ঠক্কর?
নিজের নতুন এই রাজপ্রাসাদ সমতুল্য বাসস্থান প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত দীনেশ ঠক্কর বলেন, 'মুম্বইয়ের অন্যান্য এলাকার তুলনায় জুহুর একটি নিজস্ব বিশেষ আভিজাত্য রয়েছে। যখন আমি পরিবারের জন্য একটি নতুন বাড়ির খোঁজ করছিলাম, তখন আমার মূল অগ্রাধিকার ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা, সুবিশাল জায়গা এবং আরব সাগরের চোখজুড়ানো নৈসর্গিক সৌন্দর্য। আমরা এমন এক বিলাসবহুল ও আইকনিক প্রাসাদ গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, যা আমাদের পরিবারের প্রজন্মের পর প্রজন্মজুড়ে এক অনন্য ঠিকানা হয়ে থাকবে।'
কে এই দীনেশ ঠক্কর?
ভারতে শেয়ার বাজার এবং ডিজিটাল ব্রোকারেজ ব্যবসার জগতে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব হলেন দীনেশ ঠক্কর। তিনি দেশের অন্যতম বৃহৎ স্টক ব্রোকিং ও ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস সংস্থা ‘অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেড’-এর প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে সংস্থাটি ভারতের প্রথাগত ব্রোকারেজ থেকে বের হয়ে একটি অন্যতম সফল ডিজিটাল ফিনটেক ব্র্যান্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দীনেশ ঠক্করের পথচলা এমবিএ পাশ করে করপোরেট সাফল্যের চেনা ছকে বাঁধা নয়। বাস্তবে ‘অ্যাঞ্জেল ওয়ান’ (Angel One)-এর এই প্রতিষ্ঠাতা পড়াশোনা করেছেন মাত্র দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। কলেজের গণ্ডি পার না হওয়া সত্ত্বেও, অদম্য জেদ আর ব্যবসার সহজাত বুদ্ধিকে সম্বল করেই সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছেন তিনি।
দু’বছর আগে রণবীর এলাহাবাদিয়ার পডকাস্টে তিনি বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি উদ্যোগপতি হওয়ার গুণ মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবেই থাকে। প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো পরে শিখে নেওয়া যায়, কিন্তু উদ্যোগপতির মানসিকতা জন্মসূত্রেই পাওয়া।' মুম্বইয়ের মুলুন্দ শহরতলির এক ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম দীনেশ ঠক্করের। তাঁর পরিবার টেক্সটাইল ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। দীনেশ ঠক্কর থানের সেন্ট জন দ্য ব্যাপটিস্ট হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। তাঁর লিঙ্কডইন প্রোফাইল অনুযায়ী, কিষাণচাঁদ চেলারাম কলেজ অফ আর্টস, কমার্স অ্যান্ড সায়েন্সে তিনি দুই বছর বিজ্ঞান বিষয়েও পড়াশোনা করেছিলেন। শুরুতে তিনি পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিলেও সেখানে অতিরিক্ত সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করেন এবং নিজের মতো আলাদা পথ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ‘দ্য ইন্ডিয়ান ড্রিম’ পডকাস্টে তিনি বলেন, 'পরিবারের কাছ থেকে মূলধন নিলে তার সঙ্গে বেশ কিছু নিয়মের বেড়াজাল জড়িয়ে থাকে। তাই আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন এক মুক্ত বিহঙ্গ হতে চেয়েছিলাম। আর সেই কারণেই মাত্র ২.৫ লক্ষ টাকার স্বল্প পুঁজি নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম।'
ভারতের রিয়েল এস্টেটে ঐতিহাসিক মাইলফলক
এমবেসি ডেভেলপমেন্টস জানিয়েছে, জুহুর এই পুরো প্রজেক্টটির আনুমানিক মোট বাজারমূল্য (Gross Development Value) ৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি। যার মধ্যে প্রায় ২৪ শতাংশ মূল্য কেবল দীনেশ ঠক্করের এই একটিমাত্র একক লেনদেনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে।
আবাসন খাতের বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণত মুম্বইয়ের অতি-ধনী ব্যবসায়ীরা বিলাসিতার জন্য একাধিক ফ্ল্যাট বা পেন্টহাউস কিনে থাকেন। কিন্তু সাধারণ ফ্ল্যাটের দিকে না গিয়ে পুরো একটি স্বতন্ত্র সমুদ্রমুখী রেসিডেন্সিয়াল টাওয়ার একচ্ছত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কিনে নেওয়ার এই ঘটনা অত্যন্ত বিরল। মুম্বই মেট্রোপলিটান রিজিয়নে (MMR) অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিদের (UHNWI) নিজেদের পছন্দমতো কাস্টমাইজড আবাসন তৈরির এই প্রবণতা প্রকাশ করে যে, ভারতের উপকূলবর্তী অতি-বিলাসবহুল প্রপার্টির বাজার কতটা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।