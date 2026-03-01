Iran War latest update: ইরান পেল নয়া অন্তর্বর্তী ‘সুপ্রিম লিডার’! কে এই আলিরেজা? ওদিকে মুখ খুললেন পুতিন

Iran War latest update: ইরান পেল নয়া অন্তর্বর্তী ‘সুপ্রিম লিডার’! কে এই আলিরেজা? ওদিকে মুখ খুললেন পুতিন
ইরানের নয়া অন্তর্বর্তী সুপ্রিম নেতা আলিরেজা আরফি।
ইরান বনাম ইজরায়েল যুদ্ধের তেতে উঠেছে পশ্চিম এশিয়া। অশান্ত পরিস্থিতি মধ্যপ্রাচ্যে। এই যুদ্ধে ইজরায়েলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আমেরিকা। ইতিমধ্যেই ইজরায়েল আমেরিকার হানায় নিহত হয়েছেন ইরানের সুপ্রিম নেতা আয়াতোল্লা খামেনি। যা ঘিরে ইরানে তুঙ্গে দোলাচল। তারই মাঝে ইরান পেল তাদের নয়া অন্তর্বর্তী সুপ্রিম নেতা। খামেনির মৃত্যুর পর ইরানের মৌলবী আলিরেজা আরফিকে নয়া অন্তর্বর্তী সুপ্রিম নেতা হিসাবে বেছে নিয়েছে তেহরান।
খামেনির মৃত্যু ও আলিরেজা
খামেনির মৃত্যুর পর ইরানে কোথাও উদযাপন কোথাও শোকের ছায়া দেখা যায়। এরই মাঝে জম্মু ও কাশ্মীরে ব্যাপক প্রতিবাদ মিছিল দেখা যায় এই মৃত্যুর প্রতিবাদে। পাকিস্তানের করাচিতে মার্কিন দূতাবাসে বিক্ষোভ হয়। সেই ঘটনায় পাকিস্তানে ৯ জন মারা যান। বাংলাদেশেও প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে জামাত। এরই মাঝে ইরানের নয়া অন্তর্বর্তী প্রধান হয়েছেন আলিরেজা। ১৯৫৯ সালে জন্মগ্রহণকারী, আলিরেজা আরাফি একজন সিনিয়র ইরানি শিয়া ধর্মগুরু এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রভাবশালী ধর্মীয় কর্মকর্তা, তিনি শক্তিশালী অভিভাবক পরিষদের (যা আইন ও নির্বাচনী প্রার্থীদের যাচাই করে এবং বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্য হিসেবে) একজন আইনবিদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁকে খামেনি কর্তৃক জামিয়াত আল-মুস্তফার মতো প্রধান ধর্মীয়-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের জন্য নিযুক্ত করা হয় আগে। তিনি পূর্বে আল-মুস্তফা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন, যেটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা সারা বিশ্বের ইসলামী পণ্ডিতদের প্রশিক্ষণ দেয়।
খামেনি হত্যা নিয়ে পুতিন:-
শনিবারের এক হামলায় খামেনিকে তাঁর নিজের প্রাসাদে থাকা অবস্থায় ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরণের মাধ্যমে হত্যা করে ইজরায়েল ও মার্কিনি ফোর্স। ৮৬ বছর বয়সী ইরানের এই সুপ্রিম নেতাই শুধু নন, তাঁর মেয়ে ও নাতনিরও মৃত্যু হয়েছে সেই হানায়। খামেনির মৃত্যুর পরই ক্ষোভের সুর শোনা গিয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন,' ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা সৈয়দ আলি খামেনি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যার ঘটনায় আমার গভীর সমবেদনা গ্রহণ করুন, যা মানবিক নৈতিকতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে সংঘটিত হয়েছে।'