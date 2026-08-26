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Strait of Hormuz Latest Update: হরমুজ প্রণালীতে ইরানের কড়া নজর, ‘নিয়ম ভাঙায়’ কালো তালিকায় ভারতীয় জাহাজ

ইরানের অভিযোগ, তালিকাভুক্ত জাহাজগুলি হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে তেহরানের নির্ধারিত নিয়ম বা প্রোটোকল মানেনি। ভারতীয় জাহাজ ‘মহা রুস’ পুনের একটি সংস্থার মালিকানাধীন এবং মুম্বইয়ের একটি সংস্থা জাহাজটির বাণিজ্যিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা করে।

Published on: Aug 26, 2026, 11:06:42 IST
By Abhijit Chowdhury
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Strait of Hormuz Latest Update: হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল নিয়ে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে উত্তেজনার মধ্যেই নতুন করে চাপ বাড়ল ভারতের উপর। ইরানের পারস্য উপসাগর প্রণালী কর্তৃপক্ষ বা পিজিএসএ হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে নিজেদের নির্ধারিত নিয়ম না মানার অভিযোগে ৪৫টি জাহাজকে ‘নন-কমপ্লায়েন্ট’ বা অনুগত নয়, এমন জাহাজের তালিকায় রেখেছে। এই তালিকায় ভারতীয় সংস্থার মালিকানাধীন ও পরিচালিত অন্তত দুটি জাহাজ রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে ‘মহা রুস’ এবং এলএনজি ট্যাঙ্কার ‘দিশা’।

ইরানের অভিযোগ, তালিকাভুক্ত জাহাজগুলি হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে তেহরানের নির্ধারিত নিয়ম বা প্রোটোকল মানেনি।
ইরানের অভিযোগ, তালিকাভুক্ত জাহাজগুলি হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে তেহরানের নির্ধারিত নিয়ম বা প্রোটোকল মানেনি।

ইরানের অভিযোগ, তালিকাভুক্ত জাহাজগুলি হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে তেহরানের নির্ধারিত নিয়ম বা প্রোটোকল মানেনি। ভারতীয় জাহাজ ‘মহা রুস’ পুনের একটি সংস্থার মালিকানাধীন এবং মুম্বইয়ের একটি সংস্থা জাহাজটির বাণিজ্যিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা করে। অন্যদিকে ‘দিশা’ দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির মাধ্যমে ভারতের পেট্রোনেট এলএনজি ব্যবহার করে এবং এর মালিকানার সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত শিপিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার যোগ রয়েছে।

তবে শুধু ভারতীয় জাহাজ নয়, ইরানের তালিকায় রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব, কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মাল্টা-সহ একাধিক দেশের সঙ্গে যুক্ত জাহাজ। পাকিস্তানের পতাকাবাহী একটি অপরিশোধিত তেলবাহী ট্যাঙ্কার ‘মারদান’-ও এই তালিকায় রয়েছে। তালিকাভুক্ত বেশির ভাগ জাহাজই জ্বালানি বা অন্যান্য পণ্য পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত।

ইরানের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, নিয়ম না মানা জাহাজ ভবিষ্যতে হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে জরিমানা, আটক বা জাহাজ কিংবা পণ্য বাজেয়াপ্তের মতো পদক্ষেপের মুখে পড়তে পারে। শুধু তাই নয়, তালিকাভুক্ত কোনও জাহাজের সঙ্গে পণ্য আদানপ্রদান, এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে পণ্য স্থানান্তর বা অন্য কোনও সহযোগিতা করলেও সংশ্লিষ্ট জাহাজকে নতুন করে কালো তালিকায় তোলা হতে পারে। তালিকা থেকে নাম সরাতে চাইলে ইরানের কর্তৃপক্ষের কাছে কারণ দেখিয়ে আনুষ্ঠানিক আবেদন করতে হবে।

এই পদক্ষেপের পিছনে রয়েছে হরমুজ প্রণালী নিয়ন্ত্রণকে ঘিরে ইরান-আমেরিকা সংঘাত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই ইরান চাইছে, এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথে জাহাজগুলি তার নির্ধারিত পথ ব্যবহার করুক এবং প্রয়োজনীয় অনুমতি নিক। অন্যদিকে আমেরিকা ও তার সহযোগী দেশগুলি ইরানের নির্ধারিত রুটের বদলে ওমান উপকূল ঘেঁষা বিকল্প পথে জাহাজ চলাচলে উৎসাহ দিচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে তৈরি হয়েছে দুই ধরনের নেভিগেশন ব্যবস্থা।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, তালিকাভুক্ত ৪৫টি জাহাজের অন্তত ১৪টি ইতিমধ্যেই হরমুজ প্রণালী বা তার আশপাশে হামলার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে এএফপির তথ্য বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা এসব ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি নিশ্চিত করেছে। ব্রিটিশ সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থাও ঘটনাগুলিকে হামলা হিসেবে নথিভুক্ত করেছে, যদিও হামলার জন্য কে দায়ী তা তারা নির্দিষ্ট করেনি।

হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহণ পথ। যুদ্ধের আগে বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহণের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই জলপথ দিয়ে যেত। ভারতও এই জলপথের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতে আসা বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল, এলএনজি এবং এলপিজি এই পথেই পৌঁছয়। ফলে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল নিয়ে ইরানের কড়াকড়ি ভারতের জ্বালানি সরবরাহ এবং বাণিজ্যের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

এর মধ্যেই ইরান ও ওমান হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলের জন্য একটি অস্থায়ী নৌপথ তৈরির বিষয়ে আলোচনা করছে। ফলে একদিকে নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধাজ্ঞা বাড়ছে, অন্যদিকে জলপথটি সচল রাখার জন্য কূটনৈতিক আলোচনাও চলছে। এই অবস্থায় ভারতীয় জাহাজের নাম ইরানের কালো তালিকায় ওঠা নয়াদিল্লির জন্যও নতুন কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

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