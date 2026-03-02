Edit Profile
crown
    Iran in FIFA WC: ফিফা বিশ্বকাপ বয়কটের ইঙ্গিত ইরানের, তারা না খেললে সুযোগ পাবে কোন দেশ?

    ইরানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে দেখা দিল অনিশ্চয়তা। এবারই প্রথমবারের মতো ৪৮ দলের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত করতে চলেছে ফিফা। আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপে গ্রুপ ‘জি’তে ইরানের প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম, নিউজিল্যান্ড ও মিসর। গ্রুপ পর্বে ইরানের সব ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে।

    Published on: Mar 02, 2026 1:54 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    চলতি বছর আমেরিকা, কানাডা এবং মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফিফা বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে ইরান। তবে সেই ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে আমেরিকা। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে খতম করেছে আমেরিকা এবং ইজরায়েল। জবাবে মধ্যপ্রাচ্যে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে হামলা চালাচ্ছে ইরান। এরই মাঝে রিপোর্টে দাবি করা হল, আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে ইরান।

    আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে ইরান। (AFP)
    যুদ্ধের জেরে ইতোমধ্যে আমিরাতে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটের খেলা স্থগিত করা হয়েছে। এদিকে ইরানের ঘরোয়া ফুটবল লিগের খেলাও স্থগিত করা হয়েছে। এই আবহে এবার ইরানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে দেখা দিল অনিশ্চয়তা। এবারই প্রথমবারের মতো ৪৮ দলের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত করতে চলেছে ফিফা। আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপে গ্রুপ ‘জি’তে ইরানের প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম, নিউজিল্যান্ড ও মিসর। গ্রুপ পর্বে ইরানের সব ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে। আগামী ১৫ জুন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপের লড়াই শুরু করার কথা ইরানের।

    তবে ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহেদি তাজ, ‘যা ঘটেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের এই আক্রমণের ফলে, সেখানে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া আমাদের জন্য অসম্ভব। এর আগে ওয়াশিংটনে হওয়া ড্র অনুষ্ঠানে সব দলই অংশ নিয়েছিল। এদিকে ফিফার তরফ থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেওয়া হয়েছিল বিশ্ব শান্তি পুরস্কার। এই আবহে ইরানকে নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রসঙ্গে ফিফা মহাসচিব ম্যাথিয়াস গ্রাফস্ট্রম বলেছেন, 'ইরান সম্পর্কে আপনাদের মতো আমিও খবরটি পড়েছি। এখন বিস্তারিত মন্তব্য করার সময় নয়। বিশ্বজুড়ে সব পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে ফিফা।'

    এদিকে শেষ পর্যন্ত ইরান যদি বিশ্বকাপে না খেলে, তাহলে কী হবে? ফিফার নিয়ম অনুযায়ী কোনো কারণে কোনো দল বিশ্বকাপ খেলতে না পারে, তাহলে ওই অঞ্চলের যে দলটি সবার ওপরে থেকে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি তারাই বিকল্প হিসেবে খেলবে। এই আবহে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে বিশ্বকাপে সুযোগ দেওয়া হতে পারে।

