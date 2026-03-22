    ‘ক্ষেপণাস্ত্র বার্লিন, প্যারিসও পৌঁছতে পারে..’ কোন সুর ইজরায়েলের? ট্রাম্পকে পাল্টা হুঁশিয়ারি ইরানের

    শনিবার রাতে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র দক্ষিণ ইজরায়েলের দিমোনা ও আরাদ শহরে আঘাত হানে, এতে বহু মানুষ আহত হন, যার মধ্যে শিশুও ছিল।

    Published on: Mar 22, 2026 8:51 PM IST
    By Sahara Islam
    নয়া মোড় যুদ্ধে। এবার ভারত মহাসাগরের দিয়েগো গার্সিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের একটি যৌথ সামরিক ঘাঁটি নিশানা করে দুটি মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান। ঘটনাটি চলতি যুদ্ধে তীব্র উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। একই সময়ে ইরানের একটি হামলায় ইজরায়েলের একটি পারমাণবিক স্থাপনার কাছাকাছি এলাকায় বহু মানুষ আহত হয়েছে।

    ট্রাম্পকে পাল্টা হুঁশিয়ারি ইরানের (U.S. Navy via AP, File)
    ট্রাম্পকে পাল্টা হুঁশিয়ারি ইরানের (U.S. Navy via AP, File)

    ইজরায়েলি সামরিক প্রধান ইয়াল জামির জানান, ইরান ভারত মহাসাগরের দিয়েগো গার্সিয়ায় অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেনের সামরিক ঘাঁটিতে ৪,০০০ কিলোমিটার দূরে দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। ইজরায়েলি বাহিনী বলেছে, এই সংঘাতে প্রথমবার ইরান এত দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে। এক বিবৃতিতে জামির বলেছেন, 'এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো কেবল ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে নয়; এগুলো ইউরোপের বার্লিন, প্যারিস ও রোম পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম।' অন্যদিকে রবিবার বিবিসি-কে ব্রিটেনের হাউজিং সেক্রেটারি স্টিভ রিড বলেছেন, ইরান ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইউরোপে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে, অথবা তা করার সক্ষমতা তাদের আছে-এমন দাবির সমর্থনে কোনও প্রমাণ নেই। রিড বলেন, 'যা বলা হচ্ছে, তার সত্যতা প্রমাণের মতো কোনও মূল্যায়ন নেই।'

    শনিবার রাতে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র দক্ষিণ ইজরায়েলের দিমোনা ও আরাদ শহরে আঘাত হানে, এতে বহু মানুষ আহত হন, যার মধ্যে শিশুও ছিল। ইরানের বিপ্লবী গার্ড জানিয়েছে তাঁরা সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, 'আমাদের ভবিষ্যতের জন্য এই লড়াই খুব কঠিন হয়ে উঠেছে। আমরা সব ফ্রন্টে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আঘাত চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সামরিক অভিযান ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার কথা ভাবছেন। ইরানের একটি পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলার খবরও পাওয়া গেছে, তবে কোনও তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায়নি বলে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলোতেও ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

    ইরানের হুঁশিয়ারি

    মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইজরায়েল যদি ইরানের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে হামলা করে, তবে উপসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ‘চিরতরে ধ্বংস’ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। সে দেশের পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ-বাঘের গালিবাফ রবিবার মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ এক পোস্টে এই হুমকি দেন। গালিবাফ বলেন, ‘ইরানের জ্বালানি খাতে কোনও আঘাত এলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি ও তেল স্থাপনাকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করবে ইরান।’ তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘এই পাল্টা আঘাত এমনভাবে করা হবে, যা কোনওভাবেই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।’ ইরানি স্পিকার আরও যোগ করেন, ‘এই সংঘাতের পরিণতি হিসেবে বিশ্ববাজারে তেলের দাম দীর্ঘ সময়ের জন্য বৃদ্ধি পাবে।’ এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য ইরানকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন। ইরান এতে সাড়া না দিলে দেশটির বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার হুমকি দেন তিনি। বিশ্লেষকরা বলছেন, ইরানের নাতানজ ও দিমোনা পারমাণবিক কেন্দ্রের কাছে হামলার পর এখন দেশটির বিদ্যুৎ ও তেল স্থাপনা লক্ষ্যবস্তু করার ঘোষণা যুদ্ধকে সর্বাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

