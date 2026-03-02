Iran Kills 3 US Soldier: ইরানের হামলায় নিহত ৩ মার্কিন সেনা, 'আরও মরতে পারেন', বলে দিলেন ট্রাম্প

Iran Kills 3 US Soldier: ইরানের হামলায় নিহত ৩ মার্কিন সেনা, 'আরও মরতে পারেন', বলে দিলেন ট্রাম্প
পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশ জুড়ে ইরান হামলা চালিয়েছে। বাহারিন থেকে শুরু করে দুবাই, সৌদি, কাতার, কুয়েতে মার্কিন ঘাঁটিতে আছড়ে পড়েছে ইরানি মিসাইল। এই আবহে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, ইরানি হামলায় আমেরিকার তিনজন সৈনিক নিহত হয়েছেন।
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কালো মেঘ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। আমেরিকার পাশাপাশি এবার ব্রিটেন, জার্মানি এবং ফ্রান্সও ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত বলে দাবি করা হল রিপোর্টে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, যে তিনজন মার্কিন সেনা সদস্যের মৃত্যু ঘটেছে, তাঁরা কুয়েতে মোতায়েন ছিলেন। এদিকে সেই ঘটনায় আরও মার্কিন সেনা সদস্য জখম হয়েছেন বলেও জানানো হয়েছে আমেরিকার তরফ থেকে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'জখম সৈনিকরা যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, তার জন্য প্রার্থনা করছি। বীর শহিদদের পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। দুঃখজনক হলেও এটা শেষ হওয়ার আগে এমন আরও ঘটবে। এটাই সত্যি। আরও ঘটবে... তবে যাতে তেমনটা না হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমরা।'
যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, তারা বি২ বোমারু বিমান দিয়ে ইরানে হামলা চালিয়েছে। ইরানের ৯টি রণতরী তারা ধ্বংস করেছে বলে জানান ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে। এদিকে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আইআরজিসি'র সদর দফতর ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এই আবহে ইরানের বিপ্লবী গার্ডের কাছে এখন কোনও সদরদফতর নেই। এর আগে ১ মার্চই বিপ্লবী গার্ডের নয়া প্রধানকে নিযোগ দিয়েছিল ইরান। কারণ ২৮ ফেব্রুয়ারি ইজরায়েল-আমেরিকার হামলায় আইআরজিসি প্রধান মারা গিয়েছিলেন। এদিকে ইজরায়েল নতুন করে তেহরানে হামলা শুরু করেছে।
