‘যুদ্ধ চায় না আমেরিকার মানুষ’, ট্রাম্পের নির্বাচনী ধাক্কায় উচ্ছ্বসিত ইরান! ‘না’ বললে ভয়ঙ্কর পরিণতি, হুঁশিয়ারি তেহরানের

‘যুদ্ধ চায় না আমেরিকার মানুষ’, ট্রাম্পের নির্বাচনী ধাক্কায় উচ্ছ্বসিত ইরান! ‘না’ বললে ভয়ঙ্কর পরিণতি, হুঁশিয়ারি তেহরানের
বুধবার সমাজমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট করেন গালিবাফ। সেখানে তিনি লেখেন, ‘বিবেকের তাড়নায় হোক বা জীবনযাত্রার খরচের চাপে, আমেরিকানরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। আমরাও এই বার্তাকে সমর্থন করি।’
আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের ভরাডুবি। আর সেই ফলকে হাতিয়ার করেই ওয়াশিংটনকে কড়া বার্তা দিল ইরান। আমেরিকার ভোটাররা আসলে যুদ্ধ চান না। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত চালিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছেন তাঁরা। এমনই দাবি করলেন ইরানের প্রধান আলোচক এবং পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। তাঁর বক্তব্য, আমেরিকার মানুষ বিবেকের তাড়নায় হোক বা জীবনযাত্রার খরচের চাপে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইরানও সেই বার্তাকে সমর্থন করছে। একই সঙ্গে ওয়াশিংটনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে গালিবাফ জানিয়েছেন, মার্কিন সরকার যদি নিজেদের জনগণের মতামত উপেক্ষা করে অন্য দেশের স্বার্থে কাজ করে, তা হলে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর হতে পারে।
বুধবার সমাজমাধ্যম এক্সে একটি পোস্ট করেন গালিবাফ। সেখানে তিনি লেখেন, ‘বিবেকের তাড়নায় হোক বা জীবনযাত্রার খরচের চাপে, আমেরিকানরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। আমরাও এই বার্তাকে সমর্থন করি।’ এর পরেই আমেরিকাকে সতর্ক করে তিনি বলেন, সরকার যদি আন্তর্জাতিক শক্তি এবং ব্ল্যাকমেলারদের স্বার্থে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে, তা হলে ইরানের ‘না’ বলার পরিণতি দুঃস্বপ্নের মতো হবে।
ভোটে ধাক্কা ট্রাম্পের, সুযোগ দেখছে ইরান
৩ নভেম্বর আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়েছে। তার ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের দুই কক্ষের নিয়ন্ত্রণ রিপাবলিকানদের হাত থেকে ডেমোক্র্যাটদের হাতে চলে যাচ্ছে। প্রতিনিধি পরিষদ এবং সেনেট, দু'জায়গাতেই বড় সাফল্য পেয়েছে বিরোধী দল। ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির প্রথম দু'বছরের কাজকর্ম নিয়ে এই ফলকে জনমতের পরীক্ষা হিসাবেই দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।
ইরান যুদ্ধও এই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। যুদ্ধের কারণে জ্বালানির দাম বেড়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খরচও বেড়েছে। ফলে সামরিক অভিযানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আমেরিকার ভিতরেই। সেই পরিস্থিতিতে রিপাবলিকানদের নির্বাচনী বিপর্যয়কে নিজেদের পক্ষে প্রচারের হাতিয়ার করছে তেহরান।
যুদ্ধের প্রভাব স্বীকার ট্রাম্পেরও
মধ্যবর্তী নির্বাচনে দলের হারের পিছনে ইরান যুদ্ধের ভূমিকা রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন ট্রাম্পও। ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ইরান যুদ্ধ পরাজয়ের অন্যতম কারণ হতে পারে। তবে একই সঙ্গে তাঁর দাবি, ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকার সামরিক পদক্ষেপের গুরুত্ব মানুষ বুঝতে পেরেছেন।
এখানেই শেষ নয়। ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক অভিযান শুরু করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য, প্রয়োজন হলে আমেরিকার সেনাবাহিনী প্রস্তুত রয়েছে। তবে আপাতত নতুন করে হামলার প্রয়োজন নাও হতে পারে। তিনি দাবি করেন, আমেরিকা ইতিমধ্যেই নিজেদের অধিকাংশ লক্ষ্য পূরণ করেছে।
ফেব্রুয়ারি থেকে সংঘাত, বন্ধ হরমুজ প্রণালী
উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার মাধ্যমে ইরানের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়েছিল। ওই হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই-সহ একাধিক শীর্ষ সামরিক আধিকারিক নিহত হন। পাল্টা জবাবে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিতে হামলা চালায় তেহরান। পাশাপাশি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহণ পথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয় ইরান। তার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এক ধাক্কায় বেড়ে যায়। বিশ্ব অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়ে।
এ দিকে, সোমবার হরমুজ প্রণালীর কাছে ইরানের কেশম দ্বীপে একটি বিমান প্রতিরক্ষা কেন্দ্রেও হামলা চালিয়েছে আমেরিকা বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, কেন্দ্রটি তৈরি হওয়ার পরেই সেটিকে লক্ষ্য করে আঘাত হানা হয়। যদিও হামলাকে ‘ছোট’ বলেই উল্লেখ করেছেন তিনি।
‘যুদ্ধের বল এখন আমেরিকার কোর্টে’
অন্য দিকে, গালিবাফ জানিয়েছেন, যুদ্ধের জন্য ইরানও প্রস্তুত। তাঁর কথায়, ট্রিগারে আঙুল রেখেই রয়েছে তেহরান। আমেরিকা যদি সংঘাত এড়াতে চায়, তা হলে উদ্যোগ নিতে হবে ওয়াশিংটনকেই। তাঁর দাবি, যুদ্ধ এড়ানোর সিদ্ধান্ত এখন আমেরিকার হাতেই।
সব মিলিয়ে আমেরিকার নির্বাচনী ফলকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে পশ্চিম এশিয়ায়। এক দিকে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চাপে ট্রাম্প। অন্য দিকে, এই ফলকে নিজেদের কূটনৈতিক অবস্থানের পক্ষে ব্যবহার করতে চাইছে ইরান। তবে ডেমোক্র্যাটদের জয়কে সরাসরি যুদ্ধবিরোধী গণরায় বলা যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। নির্বাচনে অর্থনীতি, মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More