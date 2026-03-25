Iran on US war ending proposal: যুদ্ধ শেষ নিয়ে আমেরিকার প্রস্তাব খারিজ ইরানের, হুংকার দিল ‘আমাদের শর্তেই থামবে’

Iran on US war ending proposal: যুদ্ধ শেষ নিয়ে আমেরিকার প্রস্তাব খারিজ ইরানের, হুংকার দিল ‘আমাদের শর্তেই থামবে’
আমাদের শর্তেই যুদ্ধ শেষ হবে! আমেরিকার প্রস্তাব খারিজ করে হুংকার ইরানের, কী বলল?
আমেরিকার প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিল ইরান। তেহরানের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে যুদ্ধ শেষ করতে হলে তাদের শর্তেই করতে হবে। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই মর্মে পাঁচটি শর্ত আরোপ করেছে ইরান। মার্কিন প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত এক উচ্চপদস্থ ইরানিয়ান কর্তা প্রেস টিভিতে জানিয়েছেন যে ওয়াশিংটন যা যা বলেছে, তা অত্যধিক। ইরান তখনই যুদ্ধে ইতি টানবে, তখন নিজে মনে করবে। আর যখন নিজেদের শর্তপূরণ হবে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক লড়াই চালিয়ে যেতে ইরান বদ্ধপরিকর। যতক্ষণ না তেহরানের শর্তপূরণ হচ্ছে, ততক্ষণ আমেরিকাকে ইরানের রোষের মুখে পড়তে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছএন ওই উচ্চপদস্থ আধিকারিক।
আমেরিকার প্রস্তাব ও ইরানের 'না'
সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে ইতি টানতে একটি বিশেষ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব ইরানের কাছে পাঠিয়েছিল। এই প্রস্তাবে মূলত আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইরান সরকারের পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা এই মুহূর্তে কোনও একতরফা শর্ত মানতে নারাজ।
কেন অনড় তেহরান?
ইরানি নেতৃত্বের মতে, আমেরিকা একদিকে শান্তির কথা বলছে, অন্যদিকে ইজরায়েলকে আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করে সংঘাতকে আরও উসকে দিচ্ছে। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, তেহরানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে যদি সত্যিকারের শান্তি ফেরাতে হয়, তবে পাঁচটি শর্ত মানতে হবেই।
