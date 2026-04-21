    Iran War: 'ইরানের ওপর পরমাণু হামলা চালাতে প্রস্তুত ছিলেন ট্রাম্প, সেনা আধিকারিকের সঙ্গে হয় তর্ক'

    Iran War: প্রথম দফার শান্তি আলোচনার আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'বিশ্বের বুক থেকে একটি সভ্যতা মুছে যাবে'। এই আবহে অনেকেই মনে করেছিলেন, তবে কি ইরানের ওপর পরমাণু বোমা ফেলতে চলেছে আমেরিকা? পরে যদিও পরমাণু হামলার সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেন ট্রাম্প।

    Published on: Apr 21, 2026 11:52 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Iran War: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের আবহে গোটা বিশ্ব শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল ট্রাম্পের এক বার্তায়। প্রথম দফার শান্তি আলোচনার আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'বিশ্বের বুক থেকে একটি সভ্যতা মুছে যাবে'। এই আবহে অনেকেই মনে করেছিলেন, তবে কি ইরানের ওপর পরমাণু বোমা ফেলতে চলেছে আমেরিকা? পরে যদিও পরমাণু হামলার সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেন ট্রাম্প। তবে এবার ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান যখন মার্কিন বিমান গুলি করে ধ্বংস করে, তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়েক ঘণ্টা ধরে কর্মকর্তাদের উপর চিৎকার করেছিলেন।

    ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান যখন মার্কিন বিমান গুলি করে ধ্বংস করে, তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়েক ঘণ্টা ধরে কর্মকর্তাদের উপর চিৎকার করেছিলেন।
    এদিকে, সিআইএ'র প্রাক্তন বিশ্লেষক ল্যারি জনসন দাবি করেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানে পরমাণু হামলা চালাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জেনারেল ড্যান কেন তাঁকে বাধা দেন। ড্যান কেন মার্কিন সেনাবাহিনীর জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ। ট্রাম্প মেজাজ হারিয়ে ফেলেন এবং ইরানের উপর পারমাণবিক হামলা চালাতে রাজি হন। তবে জেনারেল ড্যান কেন এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে এটি সম্পূর্ণ ঘৃণ্য পদক্ষেপ হতে পারে। এর পরে, এমন কিছু ছবি সামনে আসে যেখানে দেখা যায় যে কেন মাথা নিচু করে মিটিং রুম ছেড়ে চলে যান।

    এরই মাঝে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হতে পারে ইরান এবং আমেরিকার দ্বিতীয় দফার আলোচনা। তার আগে অবশ্য ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ফের উত্তেজনা বেড়েছে। এই আবহে ইরান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, হুমকির মধ্যে কোনও আলোচনা হবে না। একইসঙ্গে তারা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। এর ফলে আলোচনা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, চুক্তি না হলে আমেরিকা বোমা ফেলবে। এদিকে ট্রাম্পের এই মন্তব্য করার পর ইরানের পক্ষ থেকে পালটা প্রতিক্রিয়া এসেছে।

    এই নিয়ে ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাঘের গলিবাফ লিখেছেন, 'অবরোধ করে এবং যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ট্রাম্প এই আলোচনার টেবিলকে তাঁর কল্পনায় 'আত্মসমর্পণের টেবিলে' পরিণত করতে চান, অথবা আবার যুদ্ধের উস্কানিকে ন্যায্যতা দিতে চান। হুমকির ছায়ায় আমরা আলোচনা মেনে নিচ্ছি না। গত দুই সপ্তাহ ধরে আমরা সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েছি। যুদ্ধের ময়দানে আমরা নতুন পদক্ষেপ করতে প্রস্তুত।'

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

