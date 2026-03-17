Iran War: বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসে বিস্ফোরণ, UAE-র উপকূলে তেলের ট্যাঙ্কারে হামলা, এখনও পর্যন্ত আমেরিকার কতজন সেনা নিহত?
বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসে ড্রোন ও রকেট হামলা চালানো হয়েছে। এর জেরে সেখানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনটি ড্রোন ও চারটি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছিল মার্কিন দূতাবাস লক্ষ্য করে। এর মধ্যে অন্তত একটি ড্রোন দূতাবাস প্রাঙ্গণে আছড়ে পড়ে, যার জেরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে।
ইরান যুদ্ধে সংঘাত অব্যাহত। এই আবহে আজ ভোররাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাহ থেকে ২৩ নটিক্যাল মাইল পূর্বে একটি তেলের ট্যাঙ্কারে হামলা চালানো হয়েছে।
এদিকে কাতারের দোহাতে ফের বিস্ফোরণ শোনা গিয়েছে। এদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতেও ফের হামলা চালিয়েছে ইরান। সেখানে ইরানি ড্রোন এবং মিসাইল প্রতিহত করতে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতি কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, গতরাতে ৬টি ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং ২১টি ড্রোন প্রতিহত করেছে তারা। আমিরাতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরানের ১৫টি ক্রুজ মিসাইল, ৩০৪টি ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং ১৬২৭টি ড্রোন আটকেছে তারা। এই সব হামলায় ২ আমিরাতি সেনা সদস্য শহিদ হয়েছেন। এছাড়া ৫ জন সাধারণ মানুষও প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৪৫ জন।
এদিকে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, ইরান যুদ্ধ চলাকালীন পশ্চিম এশিয়ায় এখনও পর্যন্ত ১৩ জন সেনা প্রাণ হারিয়েছেন। এদিকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০০ জন সেনা জখম হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০ জনের অবস্থা গুরুতর। মার্কিন সেনায় অধিকাংশ হতাহতের ঘটনা ইরানি ড্রোন হামলার জেরে হয়েছে বলে জানিয়েছে সেন্ট্রাল কমান্ড। সব মিলিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে আছড়ে পড়েছে মিসাইল এবং ড্রোন। এছাড়া কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কুয়েত, ওমানের মতো পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির ওপরও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান। ইরাক এবং সৌদিতে মার্কিন দূতাবাসে হামলা চালিয়েছে ইরান।
২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই এবং আবু ধাবির বহু হোটেল, ভবন, বন্দরে হামলা চালিয়েছে ইরান। দুবাইয়ের বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইরানি মিসাইলের আঘাতে। এমনকী দুবাইয়ের বিমানবন্দরেও আছড়ে পড়েছে ইরানের মিসাইল। দুবাইয়ে মেরিনার টাওয়ার, বিলাসবহুল পাম জুমেইরা এলাকার ফেয়ারমন্ট দ্য পাম হোটেল, বুর্জ আল আরব হোটেল থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা গিয়েছে। যদিও এই সব জায়গায় হামলার বিষয়টি সরকারি ভাবে স্বীকার করছে না আমিরাতি সরকার।
