Iran War Latest Update: হরমুজে ফের উত্তেজনা চরমে! পাকিস্তানের কাছে একাধিক উপকূলীয় ইরানি শহরে হামলা আমেরিকার

Iran War Latest Update: হরমুজে ফের উত্তেজনা চরমে! পাকিস্তানের কাছে একাধিক উপকূলীয় ইরানি শহরে হামলা আমেরিকার
হামলা হয়েছে বন্দর আব্বাস, কোনারাক, চাবাহার এবং ইরানশাহর এলাকায়। এছাড়াও পাকিস্তান লাগোয়া কয়েকটি উপকূলীয় শহরেও হামলায় চালায় মার্কিন বাহিনী। ওয়াশিংটনের দাবি, আন্তর্জাতিক জলপথে জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই হামলা করা হয়েছে।
Iran War Latest Update: মধ্যপ্রাচ্যে আবারও চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ঘটনার জেরে বুধবার নতুন করে ইরানে একাধিক বিমান হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী। ওয়াশিংটনের দাবি, আন্তর্জাতিক জলপথে জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই হামলা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ইরান পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছে, মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে বড় আকারের হামলা চালানো হবে। ফলে দুই দেশের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এক বিবৃতিতে জানায়, হরমুজ প্রণালীতে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতার ওপর হুমকি কমাতে ইরানের সামরিক সক্ষমতাকে দুর্বল করার লক্ষ্যেই এই নতুন হামলা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়ার সময় তিনটি পণ্যবাহী জাহাজে হামলার ঘটনার জবাব হিসেবেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি করেছে আমেরিকা।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও কড়া বার্তা দিয়েছেন। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, জাহাজে হামলার প্রতিশোধ হিসেবেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে আরও কঠোর জবাব দেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি। একইসঙ্গে ট্রাম্প জানান, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ থামাতে যে অন্তর্বর্তী সমঝোতা হয়েছিল, তা কার্যত শেষ হয়ে গেছে। তাঁর কথায়, 'আমার মতে সেই চুক্তি আর কার্যকর নেই।' তবে তিনি এ-ও বলেন, পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ ফের শুরু হবে বলে তিনি মনে করেন না। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বলেই তাঁর আশা।
ইরানের সরকারি ও আধা-সরকারি সংবাদমাধ্যমের দাবি, বুধবারের হামলায় দক্ষিণ ইরানের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরকে নিশানা করা হয়েছে। হামলা হয়েছে বন্দর আব্বাস, কোনারাক, চাবাহার এবং ইরানশাহর এলাকায়। এছাড়াও পাকিস্তান লাগোয়া কয়েকটি উপকূলীয় শহরেও হামলায় চালায় মার্কিন বাহিনী। বন্দর আব্বাস ইরানের সবচেয়ে বড় সমুদ্রবন্দর এবং নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। চাবাহারের কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। একটি বিমানবন্দরে হামলায় এক দমকলকর্মীর মৃত্যুর খবরও প্রকাশ্যে এসেছে।
ইরানের নিরাপত্তা সংস্থার ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, খুব শীঘ্রই পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিতে বড় আকারের হামলা চালানো হতে পারে। দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার ঘনিষ্ঠ মহলও জানিয়েছে, আমেরিকা ও তার সহযোগীদের কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে হবে। ইরানের বিদেশ মন্ত্রক অভিযোগ করেছে, মার্কিন হামলা দুই দেশের মধ্যে হওয়া সমঝোতা লঙ্ঘন করেছে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদেও এ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে তেহরান। ইরানের দাবি, জাতিসংঘ সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেই এই হামলা চালানো হয়েছে।
এদিকে, সংঘাতের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে আন্তর্জাতিক বাজারেও। নতুন করে উত্তেজনা বাড়ায় বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপিছু এক ডলারেরও বেশি বেড়েছে। যদিও দাম এখনও এপ্রিল মাসের সর্বোচ্চ স্তরের তুলনায় অনেকটাই কম। বিশ্বের মোট তেল পরিবহণের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হরমুজ প্রণালীর উপর নির্ভরশীল। ফলে এই জলপথকে কেন্দ্র করে সংঘাত আরও বাড়লে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, জ্বালানি সরবরাহ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে তার বড় প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More