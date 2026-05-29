Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Iran War Latest Update: ধ্বংস আরও এক মার্কিন বিমান? ইরান-আমেরিকার মধ্যে লড়াই এখন গুলির পাশাপাশি তথ্যের

    Iran War Latest Update: ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল শুক্রবার ভোরে দাবি করে যে, বুশেহর প্রদেশের জাম গভর্নরেট এলাকায় একটি মার্কিন বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। স্থানীয় গভর্নর মাসুদ তাঙ্গেস্তানির বক্তব্য উদ্ধৃত করেই এই তথ্য সম্প্রচার করা হয়।

    Published on: May 29, 2026 7:57 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Iran War Latest Update: ইরানের বুশেহর প্রদেশে একটি মার্কিন বিমান ধ্বংস করার দাবি ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল শুক্রবার ভোরে দাবি করে যে, বুশেহর প্রদেশের জাম গভর্নরেট এলাকায় একটি মার্কিন বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। স্থানীয় গভর্নর মাসুদ তাঙ্গেস্তানির বক্তব্য উদ্ধৃত করেই এই তথ্য সম্প্রচার করা হয়।

    ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল শুক্রবার ভোরে দাবি করে যে, বুশেহর প্রদেশের জাম গভর্নরেট এলাকায় একটি মার্কিন বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। (AFP)
    ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল শুক্রবার ভোরে দাবি করে যে, বুশেহর প্রদেশের জাম গভর্নরেট এলাকায় একটি মার্কিন বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। (AFP)

    প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের সরকারি সম্প্রচার মাধ্যমে জানানো হয় যে, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ওই মার্কিন বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। যদিও বিমানটির ধরন বা সেটি কী ধরনের সামরিক অভিযানে যুক্ত ছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। ঘটনার পর থেকেই আন্তর্জাতিক স্তরে বিষয়টি নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

    তবে ইরানের এই দাবি সরাসরি অস্বীকার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এক মার্কিন আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, বুশেহর এলাকায় কোনও মার্কিন বিমান ধ্বংস হয়নি। একইসঙ্গে মার্কিন সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড বা CENTCOM সামাজিক মাধ্যমে দাবি করেছে যে, কোনও মার্কিন বিমান গুলি করে নামানো হয়নি এবং সমস্ত বিমান নিরাপদে রয়েছে।

    বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই এই দাবি ও পাল্টা দাবি সামনে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সামরিক সংঘাত এবং পাল্টা হামলার ঘটনা আন্তর্জাতিক উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চল এবং হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে বলে বিভিন্ন মহলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

    এর আগেও ইরান একাধিকবার মার্কিন ড্রোন বা সামরিক বিমান ধ্বংস করার দাবি করেছিল। কিছু ক্ষেত্রে আমেরিকা সেই দাবি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। ফলে বুশেহরের এই ঘটনাকেও ঘিরে দুই দেশের মধ্যে তথ্যযুদ্ধ আরও তীব্র হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত স্বাধীনভাবে এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ফলে ঘটনাটি নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গিয়েছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Iran War Latest Update: ধ্বংস আরও এক মার্কিন বিমান? ইরান-আমেরিকার মধ্যে লড়াই এখন গুলির পাশাপাশি তথ্যের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes