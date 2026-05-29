Iran War Latest Update: ধ্বংস আরও এক মার্কিন বিমান? ইরান-আমেরিকার মধ্যে লড়াই এখন গুলির পাশাপাশি তথ্যের
Iran War Latest Update: ইরানের বুশেহর প্রদেশে একটি মার্কিন বিমান ধ্বংস করার দাবি ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল শুক্রবার ভোরে দাবি করে যে, বুশেহর প্রদেশের জাম গভর্নরেট এলাকায় একটি মার্কিন বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। স্থানীয় গভর্নর মাসুদ তাঙ্গেস্তানির বক্তব্য উদ্ধৃত করেই এই তথ্য সম্প্রচার করা হয়।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের সরকারি সম্প্রচার মাধ্যমে জানানো হয় যে, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ওই মার্কিন বিমান ধ্বংস করা হয়েছে। যদিও বিমানটির ধরন বা সেটি কী ধরনের সামরিক অভিযানে যুক্ত ছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। ঘটনার পর থেকেই আন্তর্জাতিক স্তরে বিষয়টি নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।
তবে ইরানের এই দাবি সরাসরি অস্বীকার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এক মার্কিন আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, বুশেহর এলাকায় কোনও মার্কিন বিমান ধ্বংস হয়নি। একইসঙ্গে মার্কিন সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড বা CENTCOM সামাজিক মাধ্যমে দাবি করেছে যে, কোনও মার্কিন বিমান গুলি করে নামানো হয়নি এবং সমস্ত বিমান নিরাপদে রয়েছে।
বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেই এই দাবি ও পাল্টা দাবি সামনে এসেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সামরিক সংঘাত এবং পাল্টা হামলার ঘটনা আন্তর্জাতিক উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। বিশেষ করে উপসাগরীয় অঞ্চল এবং হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে বলে বিভিন্ন মহলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
এর আগেও ইরান একাধিকবার মার্কিন ড্রোন বা সামরিক বিমান ধ্বংস করার দাবি করেছিল। কিছু ক্ষেত্রে আমেরিকা সেই দাবি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। ফলে বুশেহরের এই ঘটনাকেও ঘিরে দুই দেশের মধ্যে তথ্যযুদ্ধ আরও তীব্র হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত স্বাধীনভাবে এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ফলে ঘটনাটি নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গিয়েছে।
