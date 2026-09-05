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Iran War Latest Update: ২ মার্কিন যুদ্ধজাহাজে মিসাইল হামলা, জবাবে ৩ ইরানি তেল ট্যাঙ্কারে আঘাত আমেরিকার

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড বা CENTCOM জানিয়েছে, এর আগে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোর বা IRGC দুটি মার্কিন নৌযানকে লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে। ওই দুটি মার্কিন নৌযান আঞ্চলিক জলসীমায় টহল দিচ্ছিল।

Published on: Sep 5, 2026, 19:59:02 IST
By Abhijit Chowdhury
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ইরান ও আমেরিকার মধ্যে ফের বাড়ল সামরিক উত্তেজনা। শনিবার ইরানের তিনটি তেলবাহী জাহাজে হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। আমেরিকার এই পদক্ষেপকে ইরানের হামলার পাল্টা জবাব হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ইরান ও আমেরিকার মধ্যে ফের বাড়ল সামরিক উত্তেজনা। (AP Photo/Vahid Salemi)
ইরান ও আমেরিকার মধ্যে ফের বাড়ল সামরিক উত্তেজনা। (AP Photo/Vahid Salemi)

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড বা CENTCOM জানিয়েছে, এর আগে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোর বা IRGC দুটি মার্কিন নৌযানকে লক্ষ্য করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে। ওই দুটি মার্কিন নৌযান আঞ্চলিক জলসীমায় টহল দিচ্ছিল।

মার্কিন সেনার দাবি, একটি বিমানবাহী রণতরী এবং একটি গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ারকে লক্ষ্য করে একাধিক হামলা চালানো হয়। তবে দুই মার্কিন যুদ্ধজাহাজই হামলা এড়াতে সক্ষম হয়েছে। এই ঘটনায় কোনও মার্কিন সেনা আহত হননি বলে জানিয়েছে CENTCOM।

এর পরেই পাল্টা অভিযান চালায় আমেরিকা। মার্কিন বাহিনী তিনটি ইরানি অপরিশোধিত তেলবাহী ট্যাঙ্কারে আঘাত করে। এর মধ্যে দুটি জাহাজকে সম্পূর্ণ ভাবে অচল করে দেওয়া হয়েছে বলে মার্কিন সেনার দাবি। তৃতীয় একটি খালি তেলবাহী জাহাজও ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মার্কিন বাহিনীর বক্তব্য, এই জাহাজগুলির সঙ্গে ইরানের সামরিক বাহিনী ও IRGC-র আর্থিক কার্যকলাপের যোগ রয়েছে। ফলে শুধু সামরিক নয়, ইরানের অর্থনীতির উপরও চাপ বাড়ানোর বার্তা দিয়েছে ওয়াশিংটন।

এই ঘটনার ফলে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে চলতে থাকা সংঘাত আরও তীব্র হল। গত কয়েক মাস ধরে দুই দেশের মধ্যে বারবার হামলা ও পাল্টা হামলা চলছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই জলপথ বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহণের রুট।

এর আগে ইরানি হামলার অভিযোগ তুলে আমেরিকা ইরানের বিভিন্ন সামরিক ও নৌ-সম্পর্কিত স্থাপনায় একাধিকবার হামলা চালিয়েছে। একই ভাবে ইরানও আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি এবং বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুকে আক্রমণ করেছে।

নতুন করে তিনটি তেলবাহী জাহাজে হামলার ঘটনা তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এবার সরাসরি ইরানের তেল পরিবহণ ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করার অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারেও উদ্বেগ বাড়তে পারে।

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, সংঘাত আরও বাড়লে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হতে পারে। তাতে বিশ্ববাজারে তেলের জোগান নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের উত্তেজনার কারণে জাহাজ চলাচলে প্রভাব পড়ছে।

সব মিলিয়ে, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার অভিযোগের পর তিনটি তেলবাহী জাহাজে মার্কিন হামলা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পাল্টা জবাব দিতে ইরান কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই নজর গোটা বিশ্বের।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Iran War Latest Update: ২ মার্কিন যুদ্ধজাহাজে মিসাইল হামলা, জবাবে ৩ ইরানি তেল ট্যাঙ্কারে আঘাত আমেরিকার
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