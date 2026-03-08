Iran War Latest Update: ট্রাম্পের 'আত্মসমর্পণ' খোঁচার জবাব ইরানের, একাধিক F14 বিমান ধ্বংসের দাবি ইজরায়েলের

Iran War Latest Update: ট্রাম্পের 'আত্মসমর্পণ' খোঁচার জবাব ইরানের, একাধিক F14 বিমান ধ্বংসের দাবি ইজরায়েলের
ইরানে শাসন ব্যবস্থা বদলের লক্ষ্যে আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে খতম করেছিল আমেরিকা। তবে সেই মার্কিন স্বপ্ন পূরণ করা কঠিন হতে চলেছে। এই আবহে ক্রমেই সুর পালটাচ্ছেন ট্রাম্প। এর আগে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে 'ক্ষমা' চেয়েছিলেন। এদিকে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, এই মন্তব্যের মাধ্যমে নাকি 'আত্মসমর্পণ' করেছে ইরান। তবে এরই মাঝে আইআরজিসি আবার দাবি করল, আগামী অন্তত ৬ মাস লাগাতার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ইরান। আর এত কিছুর মাঝে ইসফাহানে ইরানের একাধিক এফ১৪ যুদ্ধবিমান ধ্বংস করার দাবি করল ইজরায়েল। যদিও ঠিক কত সংখ্যক বিমান ধ্বংস করা হয়েছে, তা স্পষ্ট করেনি ইজরায়েল। তবে ইসফাহান বিমানবন্দরে হামলা চালানোর কথা জানায় তারা।
এর আগে প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর হামলার জন্য 'ক্ষমা' চেয়ে নিয়েছিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তবে এরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, 'ইরান তাঁর ভয়ে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে'। আর এই 'খোঁচা'র পরই সৌদি, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশে ফের মিসাইল হামলা চালাল ইরান। আর ইরানের মিসাইল হামলায় প্রাণ গিয়েছে এক পাকিস্তানির। ঘটনাটি ঘটেছে দুবাইতে। এছাড়া সৌদি, কুয়েত, ইরাকেও হামলা চালিয়েছে ইরান।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকার বলছে, ইরানি মিসাইল হামলা তারা প্রতিহত করে দেয়। তবে মিসাইলের একটি ধ্বংসাবশেষের আঘাতে এক ট্যাক্সি চালকের মৃত্যু হয় দুবাইয়ের আল বর্ষা এলাকায়। সেই নিহত ট্যাক্সি চালক পাকিস্তানি নাগরিক ছিলেন বলে পরে জানানো হয়। উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দুবাইতে এখনও পর্যন্ত ৪ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে ২ জন পাকিস্তানি, একজন নেপলি এবং এক বাংলাদেশি। এছাড়া গতকাল ইরানি মিসাইলের ধ্বংসাবশেষ গিয়ে আছড়ে পড়ে দুবাইয়ের মরিনা টাওয়ারে। এর জেরে সেখান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা গিয়েছিল। তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায়, পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সৌদি আরব আবার দাবি করে, তারা ইরানের ১৪টি মিসাইলকে অকেজো করে দেয়। ইরান নাকি সৌদি আরবের কূটনীতিক এলাকায় হামলা চালিয়েছিল। ইরাকে আবার মার্কিন দূতাবাস লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল ইরান। তবে সেই হামলা নাকি প্রতিহত করা হয়েছে। অপরদিকে কুয়েত বিমানবন্দরে জ্বালানি ট্যাঙ্কে ড্রোনের মাধ্যমে হামলা চালায় ইরান।
এই সবের মাঝেই আবার ইরানের তেলের সংরক্ষণাগারে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। ইরানের তেহরান এবং করাজ শহরে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গিয়েছে। পরে ইসফাহানের বিমানবন্দরেও হামলা চালায় ইজরায়েল। তাতে একাধিক এফ১৪ যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে বলে দাবি করেছে তারা। এদিকে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাগচি অভিযোগ করেছেন, আমেরিকা নাকি পানীয় জলের প্ল্যান্টে হামলা চালিয়েছে কেশম দ্বীপে। এর জেরে সেখানে ৩০টি গ্রাম পানীয় জলের অভাবে ভুগছে।
