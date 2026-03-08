Iran War Latest Update: ইরানের হামলায় প্রাণ গেল পাকিস্তানির, তেহরানে তেল সংরক্ষণাগারে বিকট বিস্ফোরণ

Iran War Latest Update: ইরানের হামলায় প্রাণ গেল পাকিস্তানির, তেহরানে তেল সংরক্ষণাগারে বিকট বিস্ফোরণ
সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকার বলছে, ইরানি মিসাইল হামলা তারা প্রতিহত করে দেয়। তবে মিসাইলের একটি ধ্বংসাবশেষের আঘাতে এক ট্যাক্সি চালকের মৃত্যু হয় দুবাইয়ের আল বর্ষা এলাকায়। সেই নিহত ট্যাক্সি চালক পাকিস্তানি নাগরিক ছিলেন বলে পরে জানানো হয়।
প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর হামলার জন্য 'ক্ষমা' চেয়ে নিয়েছিলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তবে এরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, 'ইরান তাঁর ভয়ে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে'। আর এই 'খোঁচা'র পরই সৌদি, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়ার একাধিক দেশে ফের মিসাইল হামলা চালাল ইরান। আর ইরানের মিসাইল হামলায় প্রাণ গিয়েছে এক পাকিস্তানির। ঘটনাটি ঘটেছে দুবাইতে। এছাড়া সৌদি, কুয়েত, ইরাকেও হামলা চালিয়েছে ইরান।
উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দুবাইতে এখনও পর্যন্ত ৪ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে ২ জন পাকিস্তানি, একজন নেপলি এবং এক বাংলাদেশি। এছাড়া গতকাল ইরানি মিসাইলের ধ্বংসাবশেষ গিয়ে আছড়ে পড়ে দুবাইয়ের মরিনা টাওয়ারে। এর জেরে সেখান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা গিয়েছিল। তবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানায়, পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সৌদি আরব আবার দাবি করে, তারা ইরানের ১৪টি মিসাইলকে অকেজো করে দেয়। ইরান নাকি সৌদি আরবের কূটনীতিক এলাকায় হামলা চালিয়েছিল। ইরাকে আবার মার্কিন দূতাবাস লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল ইরান। তবে সেই হামলা নাকি প্রতিহত করা হয়েছে। অপরদিকে কুয়েত বিমানবন্দরে জ্বালানি ট্যাঙ্কে ড্রোনের মাধ্যমে হামলা চালায় ইরান।
এদিকে এর আগে আজারাইজান অভিযোগ করেছিল, ইরান তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। সেই হামলার কড়া নিন্দা জানিয়েছে আমেরিকা। এদিকে ইরান নিয়ে ট্রাম্পের 'আত্মসমর্পণ' মন্তব্যের জবাব দিয়েছে তেহরান। তারা বলেছে, পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে সংঘাত কমাতে চাইছে ইরান। এই নিয়ে ইরানের বিদেশমন্ত্রী সইদ আব্বাস আরাগচি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান এই অঞ্চলে সংঘাত কমাতে চাইছেন। তিনি চান যাতে আমাদের প্রতিবেশীদের আকাশ, স্থল বা জল ইরানের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে হামলার জন্য ব্যবহৃত না হয়। তবে আমেরিকা যদি এই যুদ্ধ টেনে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে আমরা তার জন্য প্রস্তুত।' অপরদিকে মাসুদ পেজেশকিয়ান পরে অপর একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন, 'আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করতে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা করব। আমরা আমাদের কোনও প্রতিবেশী বা বন্ধুরাষ্ট্রের ওপর হামলা করিনি। বরং এই অঞ্চলে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি এবং স্থাপনায় হামলা চালিয়েছি।'
এই সবের মাঝেই আবার ইরানের তেলের সংরক্ষণাগারে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। ইরানের তেহরান এবং করাজ শহরে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গিয়েছে। এদিকে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাগচি অভিযোগ করেছেন, আমেরিকা নাকি পানীয় জলের প্ল্যান্টে হামলা চালিয়েছে কেশম দ্বীপে। এর জেরে সেখানে ৩০টি গ্রাম পানীয় জলের অভাবে ভুগছে। অপরদিকে বৈরুতে হেজবুল্লাকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। এই নিয়ে লেবাননের কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, হামলাটি একটি হোটেলে হয় এবং তাতে ৪ জন নিহত হয়েছেন।