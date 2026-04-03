Iran War Latest Update: ইরানের মাটিতে কি তবে পড়তে চলেছে মার্কিন সেনাদের পা? ভারত মহাসাগরেই চলছে মহড়া?
ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি দিয়েগো গার্সিয়াতে আমেরিকার মেরিনদের সমুদ্র থেকে মাটিতে হামলার মহড়া করতে দেখা গিয়েছে। এই নিয়ে ছবি প্রকাশ করে মার্কিন সেনা। আর এই মহড়া ঘিরে ফের জল্পনা তৈরি হয়েছে।
ইরানের মাটিতে মার্কিন সেনার পা পড়বে কি না, তা নিয়ে জল্পনা জোরালো হয়েছে বিগত দিনে। এরই মধ্যে আবার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, ইরানের খার্গ দ্বীপ নাকি দখল করার পরিকল্পনা করছে আমেরিকা। এই সব জল্পনা-কল্পনার মাঝেই মার্কিন মেরিনদের এক মহড়ার ছবি সামনে এসেছে। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি দিয়েগো গার্সিয়াতে আমেরিকার মেরিনদের সমুদ্র থেকে মাটিতে হামলার মহড়া করতে দেখা গিয়েছে। এই নিয়ে ছবি প্রকাশ করে মার্কিন সেনা। আর এই মহড়া ঘিরে ফের জল্পনা তৈরি হয়েছে।
এর আগে দিয়েগো গার্সিয়ায় মার্কিন সেনাকে লক্ষ্য করে ইরান হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল। তারা নাকি দিয়েগো গার্সিয়া লক্ষ্য করে ক্রুজ মিসাইল ছুড়েছিল। তবে ব্রিটিশ সেনা দাবি করে, ইরানের সেই মিসাইল দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছায়নি। এদিকে ইরান যুদ্ধের আবহে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনার সব ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত। এদিকে পশ্চিম এশিয়ার কোনও মুসলিম দেশই তাদের মাটি ব্যবহার করে ইরানে হামলা চালাতে দিচ্ছে না আমেরিকাকে। এই আবহে ইরানে যদি আমেরিকা সেনা পাঠাতে চায়, তাহলে তাদের দিয়েগো গার্সিয়ার ঘাঁটি ব্যবহার করতে হতে পারে।
এর আগে ট্রাম্প নিজের ভাষণে ইরানকে প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'প্রয়োজনে ইরানকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হবে, প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।' এই আবহে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোরের অ্যারোস্পেস ফোর্সের প্রধান সইদ মাজিদ মুসাভি বলেন, 'হলিউডের কল্পনায় প্রভাবিত হয়ে নিজেদের সামান্য ২৫০ বছরের ইতিহাস নিয়ে ৬ হাজার বছরের এক সভ্যতাকে হুমকি দিচ্ছেন।'
এরই মাঝে আবার ইরান তথা পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত সবচেয়ে লম্বা ব্রিজে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। সেতুটির মাঝের অংশটি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই হামলায় অন্তত ৮ জন নিহত এবং ৯৫ জন জখম হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরানের আলবোরজ প্রদেশের ডেপুটি গভর্নর ঘোদরাতোল্লাহ সইফ। এই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেন, 'শত্রুপক্ষ নিজেদের নৈতিকতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে।' সঙ্গে তিনি আমেরিকার উদ্দেশে এও বলেন, 'এই ধরনের হামবায় ইরামবাসী আমেরিকার কাছে মাথা নত করবে না।'
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।