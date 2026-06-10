Iran War Latest Update: মার্কিন অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ধ্বংস করল ইরান, জবাবে হামলা শুরু আমেরিকার
সম্প্রতি হরমুজ প্রণালীর কাছে একটি মার্কিন সামরিক হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়। হেলিকপ্টারের দুই পাইলটকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাঁরা নিরাপদে রয়েছেন। এরপরে এই ঘটনার জন্য ইরানকে দায়ী করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রিপোর্ট অনুযায়ী, ঘটনাটি ওমান উপকূলের কাছে ঘটেছিল।
মধ্যপ্রাচ্যে ফের বড়সড় সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধে তারা আত্মরক্ষামূলক সামরিক হামলা শুরু করেছে। উল্লেখ্য, একটি মার্কিন এইএইচ৬৪ অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ধ্বংস করে ইরান। সেই হামলার জবাবেই আমেরিকা এই হামলা চালাচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে পেন্টাগনের তরফ থেকে।
সম্প্রতি হরমুজ প্রণালীর কাছে একটি মার্কিন সামরিক হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়। হেলিকপ্টারের দুই পাইলটকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাঁরা নিরাপদে রয়েছেন। এরপরে এই ঘটনার জন্য ইরানকে দায়ী করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রিপোর্ট অনুযায়ী, ঘটনাটি ওমান উপকূলের কাছে ঘটেছিল। এই আবহে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (CENTCOM) জানিয়েছে, হেলিকপ্টারে হামলার জবাবে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে ইরানের বিরুদ্ধে হামলা শুরু হয়েছে। মার্কিন পক্ষের দাবি, তাদের হেলিকপ্টারে হামলা 'অযৌক্তিক আগ্রাসন' ছিল। এই আবহে ইরানকে যথাযথ জবাব দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের রাডার, ইরানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং কিছু সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।
অন্যদিকে ইরান দাবি করেছে, তারা এই হামলার উপযুক্ত জবাব দেবে। ইরানি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, দক্ষিণ ইরানের বিভিন্ন এলাকায় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। একই সঙ্গে তেহরান সতর্ক করেছে যে মার্কিন হামলা চলতে থাকলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে। এই ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। কয়েক মাস আগে ঘোষিত নড়বড়ে যুদ্ধবিরতির পর আবারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সরাসরি সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাড়লে বিশ্ব জ্বালানি বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও তার প্রভাব পড়তে পারে।
উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধের আবহে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ। হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের বিপুল পরিমাণ তেল ও গ্যাস পরিবহণ হয়। ফলে এই পথ কার্যত অচল হয়ে পড়ায় আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে বড়সড় প্রভাব পড়েছে। ভৌগোলিকভাবে হরমুজ প্রণালীর উপর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ইরানের। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে হরমুজে একাধিক জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলাও চালিয়েছে ইরান। এই পরিস্থিতিতে পালটা হরমুজ অবরোধ করেছে মার্কিন বাহিনী। খাতায় কলমে এখনও দুই দেশের মধ্যে যুদধবিরতি বজায় থাকলেও একে অপরের ওপর হামলা জারি রেখেছে ইরান ও আমেরিকা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More