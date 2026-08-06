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    প্রকাশ্যে নেই খামেনেই! শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে মতপার্থক্য, বিস্ফোরক ইরানের প্রেসিডেন্ট

    Iranian President on Supreme Leader: চলতি বছর ফেব্রুয়ারির শেষে ইরানে শুরু হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের চালানো হামলায় মোজতবা খামেনেই আহত হন। একই হামলায় তাঁর বাবা ও ইরানের প্রাক্তন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই নিহত হন।

    Published on: Aug 6, 2026, 11:58:00 IST
    By Sahara Islam
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    Iranian President on Supreme Leader: ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা মোজতবা খামেনেই (Mojtaba Khamenei) কী বেঁচে আছেন? দিন কয়েক ধরে আবার নতুন করে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এই আবহে ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে মতপার্থক্যের খবরে নতুন মাত্রা যোগ করে প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান (Masoud Pezeshkian) দাবি করেছেন, সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেইর সঙ্গে যোগাযোগ করা বর্তমানে ‘খুব কঠিন’ হয়ে পড়েছে।

    বিস্ফোরক ইরানের প্রেসিডেন্ট (সৌজন্যে টুইটার)
    বিস্ফোরক ইরানের প্রেসিডেন্ট (সৌজন্যে টুইটার)

    চলতি বছর ফেব্রুয়ারির শেষে ইরানে শুরু হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের চালানো হামলায় মোজতবা খামেনেই আহত হন। একই হামলায় তার বাবা ও ইরানের প্রাক্তন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই (Ayatollah Ali Khamenei) নিহত হন। এরপর ইরানের সুপ্রিম লিডার হন মোজতবা খামেনেই। তবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে মোজতবা খামেনেইকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। তিনি লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য দিয়েছেন। গত মাসে তাঁর বাবার জানাজা ও শেষকৃত্যেও দেখা যায়নি মোজতবা খামেনেইকে।

    এই আবহে সংবাদ সংস্থা এএফপি-কে ইরানের প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে যোগাযোগের পরিস্থিতি কঠিন হয়ে উঠেছে। তবে তাঁর উপস্থিতিই ইরানের জন্য বড় শক্তির উৎস, যা আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করে।’ সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মোজতবা খামেনেই লিখিত আকারে বার্তা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন। তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান সংঘাতের মধ্যে তাঁর স্বল্প উপস্থিতি অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে জল্পনাকে উস্কে দিয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত মাসে তাঁর বাবার শেষকৃত্যেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তবে সর্বোচ্চ নেতার নেতৃত্বের বিষয়ে পেজেশকিয়ান জোরালোভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, খামেনেইর সঙ্গে তিনি বেশ কয়েকটি ফলপ্রসূ বৈঠক করেছেন এবং সেখানে তাঁর কাছ থেকে আন্তরিকতা ও অত্যন্ত যুক্তিসংগত আচরণ পেয়েছেন। তবে পেজেশকিয়ান জানান, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান পরিস্থিতি কিছু অসৎ উদ্দেশ্যসম্পন্ন মানুষকে তাঁকে ভিন্নভাবে তুলে ধরার এবং তার একটি ভিন্ন চিত্র উপস্থাপনের সুযোগ করে দিচ্ছে।’

    গত ১৮ জুলাই, নতুন করে শুরু হওয়া সংঘাতের মধ্যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'একটি অবিস্মরণীয় শিক্ষা' দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক বিবৃতিতে মোজতবা বলেন, 'এখন যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ উস্কে দিতে এবং এর সবচেয়ে গুরুতর পরিণতি মেনে নিতে চাইছে, তাদের বুঝতে হবে যে ইরানের জনগণ এবং প্রতিরোধ অক্ষশক্তির কাছে তাদের জন্য অবিস্মরণীয় শিক্ষা রয়েছে।' এদিকে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, আলোচনা-সহ সংঘাত-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে মোজতবা খামেনেই ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) কমান্ডার আহমাদ ওয়াহিদিকে (Ahmad Vahidi) সমর্থন করে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানকে ‘চূড়ান্ত আলটিমেটাম’ দিয়েছেন। ইজরায়েলি সম্প্রচারমাধ্যম চ্যানেল ১৪, তেহরানের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, মোজতবা প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের হুমকি নিরুৎসাহিত করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে কার্যত তার প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ারটি কেড়ে নিয়েছেন। প্রতিবেদনটিতে আরও দাবি করা হয়, নীতিগত মতবিরোধের সময় পেজেশকিয়ান একাধিকবার পদত্যাগের হুমকি দিয়েছিলেন। মে মাসে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগের আবেদনও করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, জাতীয় নিরাপত্তা ও বিদেশনীতি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত থেকে তাঁর সরকারকে পুরোপুরি দূরে রাখা হয়েছে।

    Home/News/প্রকাশ্যে নেই খামেনেই! শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে মতপার্থক্য, বিস্ফোরক ইরানের প্রেসিডেন্ট
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