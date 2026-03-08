Edit Profile
    IRIS Dena Latest Details: ইরানি রণতরীর কমান্ডারের কথা অমান্য করেই ৩২ জন বেঁচে গিয়েছিলেন, দাবি রিপোর্টে

    মার্কিন সাবমেরিনের টর্পেডো হামলার আগে ইরানি রণতরীর এক ক্রু নিজের বাবাকে ফোন করেছিলেন। তিনিই নাকি বাবাকে জানান, ইরানি রণতরীকে দুবার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল।

    Published on: Mar 08, 2026 2:09 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ভারত মহাসাগরে ইরানি রণতরী আইআরআইএস ডেনাকে ধ্বংস করে আমেরিকার সাবমেরিন। ইরান দাবি করেছিল, আমেরিকা নাকি কোনও সতর্কতা ছাড়াই এই হামলা চালায়। তবে এবার রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, একবার নয় বরং দু'বার ইরানি ক্রু সদস্যদের জাহাজ খালি করার জন্য সতর্কতা দিয়েছিল আমেরিকা। তবে ইরানি জাহাজের কমান্ডার মার্কিন সতর্কতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। রণতরীর ক্রু সদস্যদের অনেকেই এই নিয়ে কমান্ডারের সঙ্গে বচসাতেও জড়িয়েছিলেন। পরে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কমান্ডারের নির্দেশ অমান্য করে লাইফবোটের দিকে গিয়েছিলেন। তাঁদেরই মধ্যে ৩২ জন বেঁচে গিয়েছিলেন বলে দাবি করা হল।

    দু'বার ইরানি ক্রু সদস্যদের জাহাজ খালি করার জন্য সতর্কতা দিয়েছিল আমেরিকা। (via REUTERS)
    দু'বার ইরানি ক্রু সদস্যদের জাহাজ খালি করার জন্য সতর্কতা দিয়েছিল আমেরিকা। (via REUTERS)

    রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, মার্কিন সাবমেরিনের টর্পেডো হামলার আগে ইরানি রণতরীর এক ক্রু নিজের বাবাকে ফোন করেছিলেন। তিনিই নাকি বাবাকে জানান, ইরানি রণতরীকে দুবার সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। এই হামলার ঘটনা নিয়ে ভারতীয় নৌসেনা বিবৃতি করেছিল এর আগে। তাতে বলা হয়েছিল, গত ৪ মার্চ ভোরের দিকে কলম্বোতে অবস্থিত মেরিটাইম রেসকিউ কোঅর্ডিনেশন সেন্টারে বার্তা পাঠিয়ে সাহায্য চায় আইআরআইএস ডেনা। সেই সময় শ্রীলঙ্কার গল উপকূল থেকে ২০ নটিক্যাল মাইল দূরে ছিল ইরানি রণতরী। সেই সময় ভারতীয় নৌসেনাও এই ঘটনার বিষয়ে জানতে পারে। এবং সেই সময় ৪ মার্চ সকাল ১০টা নাগাদ ভারতীয় নৌসেনা একটি প্যাট্রোল এয়ারক্রাফ্ট মোতায়েন করে। এদিকে আকাশ থেকে জলে ব়্যাফ্ট ফেলতে সক্ষম আরও একটি বিমান মোতায়েন করা হয় ভারতের তরফ থেকে। এরই সঙ্গে কাছাকাছি থাকা আইএনএস তরঙ্গিনীকে ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিকেল ৪টে নাগাদ আইএনএস তরঙ্গিনী সেখানে পৌঁছায়। পরে কোচি থেকে আইএনএস ইকশককে পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে। ততক্ষণে শ্রীলঙ্কান নৌসেনা উদ্ধারকাজ শুরু করে দিয়েছিল।

    উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক জলসীমায় মার্কিন হামলায় ডুবেছিল ইরানি এই রণতরী। এই ঘটনায় অন্তত ৮৭ জন ইরানি নাবিকের মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, মার্কিন হামলায় ধ্বংস হওয়া ইরানি জাহাজটি সম্প্রতি ভারতে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক নৌ মহড়ায় অংশ নিয়েছিল। ইরানের সেই যুদ্ধজাহাজ ভারতের আন্তর্জাতিক নৌমহড়া 'মিলন'-এ অংশ নিয়েছিল। ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই মহড়া হয়েছিল বিশাখাপত্তনম বন্দরে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী সাইদ আব্বাস আরাগচি বলেছেন, 'ভারতীয় নৌবাহিনীর অতিথি জাহাজ ফ্রিগেট ডেনাকে বিনা সতর্কবার্তায় আন্তর্জাতিক জলসীমায় আক্রমণ করা হয়েছে। আমার বক্তব্যটি মনে রাখবেন - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে উদাহরণ স্থাপন করেছে তার জন্য তারা গভীর অনুশোচনায় ভুগবে।'

