Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ৭৯ নাকি ৮০তম স্বাধীনতা দিবস? জানুন সহজ হিসাব, ইতিহাস, মূল ভাবনা ও এবারের গুরুত্ব

    ১৫ অগস্ট ভারতে পালিত হতে চলেছে স্বাধীনতা দিবস। তবে প্রতি বছরের মতো এবারও সাধারণ মানুষের মনে একটি চেনা দ্বিধা উঁকি দিচ্ছে— ১৫ অগস্ট ২০২৬ ভারত কি তার ৭৯তম নাকি ৮০তম স্বাধীনতা দিবস পালন করবে?

    Published on: Aug 13, 2026, 19:46:01 IST
    By Suman Roy
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রতি বছর ১৫ আগস্ট ঘনিয়ে আসলেই মনের মধ্যে এক উদ্দীপনার আবহ তৈরি হয়। চারদিকে জাতীয় পতাকার শোভা, 'বন্দে মাতরম' ও দেশাত্মবোধক গানের সুর আর তরুণ প্রজন্মের স্বাধীনতার ভাষণ চর্চার দৃশ্য চোখে পড়ে। ১৫ আগস্ট ভারতে পালিত হতে চলেছে স্বাধীনতা দিবস। তবে প্রতি বছরের মতো এবারও সাধারণ মানুষের মনে একটি চেনা দ্বিধা উঁকি দিচ্ছে— ১৫ আগস্ট ২০২৬ ভারত কি তার ৭৯তম নাকি ৮০তম স্বাধীনতা দিবস পালন করবে?

    ৭৯ নাকি ৮০তম স্বাধীনতা দিবস? জানুন সহজ হিসাব, ইতিহাস, মূল ভাবনা ও এবারের গুরুত্ব
    ৭৯ নাকি ৮০তম স্বাধীনতা দিবস? জানুন সহজ হিসাব, ইতিহাস, মূল ভাবনা ও এবারের গুরুত্ব

    এই প্রশ্নের উত্তর একবাক্যে দিতে গেলে বলতে হয়—দুই হিসাবই সম্পূর্ণ সঠিক! তবে দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে। গণনা ও উদযাপনের এই চমৎকার গাণিতিক ব্যাখ্যা, ২০২৬ সালের স্বাধীনতা দিবসের মূল ভাবনা (Theme), ইতিহাস ও তাৎপর্য ভালো করে বুঝে নিন।

    ১. ৭৯ নাকি ৮০তম স্বাধীনতা দিবস? সহজ গাণিতিক হিসাব

    এই বিভ্রান্তি দূর করার উপায় অত্যন্ত সহজ। আমাদের বুঝতে হবে আমরা স্বাধীনতার ‘পূর্তি বছর’ (Anniversary/Completed Years) হিসেব করছি নাকি ‘উদ্‌যাপনের সংখ্যা’ (Celebration Count) ধরছি।

    স্বাধীনতার ৭৯ বছর পূর্ণ (79 Years of Freedom Completed):

    ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল। ২০২৬ সালের ১৫ আগস্টে এসে ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার বয়স দাঁড়ায়:

    ২০২৬ - ১৯৪৭ = ৭৯ বছর

    অর্থাৎ, স্বাধীন দেশ হিসেবে ভারতের ৭৯ বছর পূর্তি।

    ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন (80th Independence Day Celebration):

    যেদিন ভারত স্বাধীনতা পেয়েছিল, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট—সেদিনটি ছিল ভারতের ১ম (প্রথম) স্বাধীনতা দিবস।

    • ১৯৪৭ — ১ম স্বাধীনতা দিবস
    • ১৯৪৮ — ২য় স্বাধীনতা দিবস (১ বছর পূর্তি)
    • ২০২৫ — ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস (৭৮ বছর পূর্তি)
    • ২০২৬ — ৮০তম স্বাধীনতা দিবস (৭৯ বছর পূর্তি)

    সুতরাং, ২০২৬ সালের ১৫ আগস্ট ভারত তার স্বাধীনতার ৭৯ বছর পূর্ণ করে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস সগৌরবে উদযাপন করতে চলেছে।

    ২. স্বাধীনতা দিবস ২০২৬-এর মূল ভাবনা বা থিম (Theme)

    ২০২৬ সালের এই ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের কেন্দ্রীয় ভাবনা বা থিম নির্ধারণ করা হয়েছে—‘বিকশিত ভারত@২০৪৭-এর জন্য যুবশক্তি’ (Yuva Shakti for Viksit Bharat@2047)।

    এই থিমের মূল লক্ষ্য হলো—২০৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর বা শতবর্ষ উদযাপন করবে, সেই সময়কাল নাগাদ দেশকে একটি সম্পূর্ণ উন্নত, আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা। আর এই লক্ষ্য অর্জনে ভারতের বৃহত্তম চালিকাশক্তি হলো এ দেশের তরুণ ও যুবসমাজ। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, পরিবেশরক্ষা ও নতুন স্টার্ট-আপের মাধ্যমে দেশের তরুণদের দেশের অগ্রযাত্রার চালক বানিয়ে তোলাই এই বছরের মূল রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকার।

    ৩. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন ও ১৫ আগস্ট ১৯৪৭

    ভারতের স্বাধীনতা কোনো উপহার ছিল না; এটি ছিল প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার শহিদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, জেল-জুলুম ও আত্মত্যাগের ফসল। মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো মহান বিপ্লবীদের নেতৃত্বে দেশজোড়া গণআন্দোলনের মুখে অবশেষে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ রাজ।

    ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে মুক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গণপরিষদের দরবারে দাঁড়িয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ "Tryst with Destiny" পেশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"যখন পুরো বিশ্ব ঘুমাচ্ছে, ভারত তখন জীবন ও স্বাধীনতার আলোয় জেগে উঠছে।" ১৫ আগস্ট সকালে দিল্লির লালকেল্লায় প্রথমবার স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করা হয়।

    ৪. স্বাধীনতা দিবসের সামাজিক ও জাতীয় গুরুত্ব

    • বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন: স্বাধীনতা দিবস কেবল প্যারেড বা ছুটির দিন নয়। এই দিনটি সেইসব জানা-অজানা হাজারো স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারছি।
    • জাতীয় ঐক্য ও সার্বভৌমিকতা: জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র্যে ভরা ভারতে স্বাধীনতা দিবস সমস্ত নাগরিককে একটি জাতীয় সত্তায় একত্রিত করে।
    • ভবিষ্যতের শপথ গ্রহণ: লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এবং দেশের প্রতিটি প্রান্তে তেরঙ্গা উত্তোলনের মাধ্যমে কেবল অতীতের ঐতিহ্যকে স্মরণ করা হয় না, বরং দুর্নীতি, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত এক নতুন ভারত গড়ার অঙ্গীকার নেওয়া হয়।

    স্বাধীনতার ৭৯ বছর পূর্ণ করে ৮০তম স্বাধীনতা দিবসে পা রাখা যেকোনো জাতির জন্যই এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। অতীত সংগ্রামের প্রেরণা এবং 'বিকশিত ভারত' গড়ার নতুন স্বপ্ন বুক বেঁধে এগিয়ে চলাই হোক এই বছরের স্বাধীনতা দিবসের আসল অঙ্গীকার।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/News/৭৯ নাকি ৮০তম স্বাধীনতা দিবস? জানুন সহজ হিসাব, ইতিহাস, মূল ভাবনা ও এবারের গুরুত্ব
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes