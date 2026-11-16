গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের শক্তি প্রদর্শনেই কি ভয় তারেকের সরকারের? ডিসি-এসপি বদলি, ছয় প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন, চাপে বিএনপি

গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের শক্তি প্রদর্শনেই কি ভয় তারেকের সরকারের? ডিসি-এসপি বদলি, ছয় প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন, চাপে বিএনপি
একের পর এক প্রশাসনিক পদক্ষেপ, বিপুল নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন এবং জেলার ডিসি-এসপিকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, তবে কি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সক্রিয়তার আশঙ্কাতেই অস্থির হয়ে পড়েছে সরকার? ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।
বাংলাদেশের গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কার্যত চাপে পড়েছে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার। একের পর এক প্রশাসনিক পদক্ষেপ, বিপুল নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন এবং জেলার ডিসি-এসপিকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, তবে কি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সক্রিয়তার আশঙ্কাতেই অস্থির হয়ে পড়েছে সরকার? ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। কিন্তু দলের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত গোপালগঞ্জে নেতা-কর্মীদের প্রকাশ্য উপস্থিতি এবং আগামী ১৯ নভেম্বর দেশজুড়ে লকডাউনের কর্মসূচি ঘিরে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বিএনপি শিবিরে।
প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৫ নভেম্বর গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা একাধিক এলাকায় মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের সঙ্গে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। কয়েকটি সরকারি সম্পত্তি, পুলিশের সাঁজোয়া গাড়ি এবং পুলিশ বক্স ভাঙচুরের অভিযোগও উঠেছে। জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামফলক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর সামনে এসেছে।
এই পরিস্থিতিতে কার্যত নজিরবিহীন প্রশাসনিক পদক্ষেপ করেছে বিএনপি সরকার। গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. আরিফ-উজ-জামানকে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় নতুন ডিসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জি এম সরফরাজকে। অন্যদিকে, জেলার পুলিশ সুপার মো. হাবীবুল্লাহকে ফেনীতে বদলি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় নতুন এসপি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন প্রত্যুষ কুমার মজুমদার।
শুধু প্রশাসনিক রদবদল নয়, গোপালগঞ্জে মোতায়েন করা হয়েছে ছয় প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা বিজিবি। পাশাপাশি পুলিশ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং আনসার বাহিনীর সদস্যদেরও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি জেলার রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘিরে এত বিপুল নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেন প্রয়োজন হল, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।
আওয়ামী লীগপন্থী রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, গোপালগঞ্জে দলের নেতা-কর্মীদের উপস্থিতি এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি বিএনপি সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়েছে। যে দলকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে, সেই দলের কর্মীদের রাস্তায় নামা এবং সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। ডিসি-এসপি বদল এবং অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনকে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির উপর সরকারের চাপ তৈরির কৌশল হিসেবেও দেখছেন তাঁরা।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারেনি। বর্তমানে দলটির রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় প্রকাশ্য সাংগঠনিক কর্মসূচির ক্ষেত্রেও বাধা রয়েছে।
কিন্তু নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক উপস্থিতি যে পুরোপুরি মুছে ফেলা যায়নি, গোপালগঞ্জের সাম্প্রতিক ঘটনাকে তারই ইঙ্গিত হিসেবে দেখছে আওয়ামী লীগপন্থী মহল। আগামী ১৯ নভেম্বর দেশজুড়ে লকডাউনের ডাক দেওয়ায় সরকার আরও সতর্ক হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
তবে বিক্ষোভের সময় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগও উপেক্ষা করা যায় না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধিতার মোকাবিলা শুধুমাত্র প্রশাসনিক বদলি ও নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে কতটা সম্ভব, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।
সব মিলিয়ে গোপালগঞ্জের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারেক রহমানের সরকারের সামনে নতুন রাজনৈতিক পরীক্ষা তৈরি হয়েছে। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, নিষেধাজ্ঞার পরিণতি এবং সরকারের গণতান্ত্রিক অবস্থান—এই তিনটি প্রশ্ন এখন বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More