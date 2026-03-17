    IS Terrorist Dental Student Arrested: পুলিশের জালে ডেন্টালের পড়ুয়া আইএস জঙ্গি, অনলাইনে নিত কট্টরপন্থার ক্লাস

    Published on: Mar 17, 2026 11:26 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    দিল্লি বিস্ফোরণের আগে ডাক্তারদের জঙ্গি মডিউলের পর্দা ফাঁস হয়েছিল। আর এবার উত্তরপ্রদেশ থেকে জঙ্গি যোগ থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক ডাক্তারি (ডেন্টাল) পড়ুয়াকে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের জঙ্গিদমন শাখা জানিয়েছে, ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে যোগ ছিল ধৃত ডাক্তারি পড়ুয়ার। ইন্টারনেট মাধ্যমে জঙ্গি সংগঠনে যোগদান করেছিল সে। ধৃত যুবকের নাম হরিশ আলি। বয়স মাত্র ১৯ বছর। এই হরিশ আলির বাড়ি উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলায়।

    এর আগে ইসলামি স্টেট হ বহু কট্টরপন্থী জঙ্গি সংগঠন অনলাইনের মাধ্যমে যুবকদের নিজেদের দলে নিয়েছে ভারতে। সেই অনলাইন নিয়োগ মডিউলের তদন্ত চালাতে গিয়েই এই ডাক্তারি পড়ুয়ার খোঁজ পায় পুলিশ। এই আবহে আজ মোরাদাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে। এই হরিশ আলি নাকি ইনস্টাগ্রামে গ্রুপ তৈরি করে জিহাদি মানসিকতা ছড়ানোর সেশন নিত। তার বিরুদ্ধে ইউএপিএ-র ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

    এর আগে মার্চ মাসেই দেশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৬ জনকে। পাক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের মতাদর্শ প্রচারের অভিযোগ ছিল ধৃতদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় ধৃতরা হল- শাভেজ ওরফে জিহাদি (বয়স ২০ বছর), মহম্মদ জুনায়েদ (বয়স ২৩ বছর), মহম্মদ ফারদিন (বয়স ২২ বছর), ইকরাম আলি (বয়স ৩৬ বছর), ফজরু দাফেদার (বয়স ৪৬ বছর) এবং মহম্মদ জাভেদ (বয়স ৪৫ বছর)। ছয়জনই রাজাপুর ব্লকের অন্তর্গত নাহাল গ্রামের বাসিন্দা।

    শাভেজ এই গ্রুপের মূল হোতা বলে জানিয়েছে পুলিশ। নাহালের একটি মুদি দোকানে কাজ করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশকে এই শাভেজ জানিয়েছে যে সে সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিয়ো দেখেছিল এবং সেখান থেকেই জইশ-ই-মহম্মদ এবং ফারহাতুল্লাহ ঘোরিকে অনুসরণ করতে শুরু করেছিল। পরে সেই জঙ্গি সংগঠনের ভিডিয়ো অন্য পাঁচ সন্দেহভাজনদের কাছেও পাঠিয়েছিল সে। উল্লেখ্য, বিগত দিনে ভারতে একাধিক পাকিস্তানি গুপ্তচর এবং বিদেশি জঙ্গি যোগ থাকা যুবকরা ধরা পড়েছে। এর মধ্যে সমাজের নিম্ন স্তরের সাধারণ মানুষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সাররাও রয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে পাকিস্তান কিংবা কট্টরপন্থী জঙ্গি সংগঠনগুলি ভারতের যুবকদের নিয়োগ করছে। এই আবহে অনলাইন নজরদারিতে বিশেষ জোর দিচ্ছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি।

