    Israel Attack on Iran Fuel Depot: 'WTF', ইরানের তেল ডিপোতে ইজরায়েলি হামলায় মত ছিল না আমেরিকার, দাবি রিপোর্টে

    মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের রিপোর্টে বলা হল, ইজরায়েলের এই হামলায় মত ছিল না আমেরিকার। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইরানের তেল সংরক্ষণাগারে হামলা চালিয়ে ওয়াশিংটনকে জানায় ইজরায়েল।

    Published on: Mar 09, 2026 1:21 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    অনেকেরই দাবি, ইরানে মার্কিন হামলার অন্যতম কারণ 'তেল'। এদিকে গত ৮ মার্চ তেহরানে অবস্থিত তেলের সংরক্ষণাগারে হামলা চালায় ইজরায়েল। এর জেরে তেহরানের আকাশ জুড়ে অগ্নিশিখা দেখা গিয়েছিল। তেহরানের রাস্তায় দেখা গিয়েছিল 'আগুনের নদী'। এদিকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের রিপোর্টে বলা হল, ইজরায়েলের এই হামলায় মত ছিল না আমেরিকার। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইরানের তেল সংরক্ষণাগারে হামলা চালিয়ে ওয়াশিংটনকে জানায় ইজরায়েল।

    মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের রিপোর্টে বলা হল, ইজরায়েলের এই হামলায় মত ছিল না আমেরিকার। (AFP)
    মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের রিপোর্টে বলা হল, ইজরায়েলের এই হামলায় মত ছিল না আমেরিকার। (AFP)

    ইজরায়েল নাকি আমেরিকার কাছে দাবি করে, এই তেল ব্যবহার করে মিসাইল হামলা চালাচ্ছিল ইরান। তবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমেরিকা এটা ভাবতেও পারেনি যে ইজরায়েল তেল সংরক্ষণাগারে হামলা চালিয়ে দেবে। ওয়াশিংটন থেকে নাকি তেল আবিবে বার্তা গিয়েছে, 'আমরা মনে করি না যে এটা ভালো পরিকল্পনা ছিল।' এদিকে রিপোর্টে নাকি এক ইজরায়েলি কর্মকর্তা বলেন, 'ওয়াশিংটনের বার্তা ছিল - ডাব্লুটিএফ (WTF)'।

    এদিকে ইরানের নয়া সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হওয়ার পরই বিপ্লবী গার্ড কোরের তরফ থেকে 'অপারেশন ট্রু প্রমিজ ৪'-এর ২৯তম দফার হামলা শুরু করা হয়েছে। এদিকে সৌদি ছাড়াও বাহারিনে হামলা চালিয়েছে ইরান। অপরদিকে কুয়েতেও আছড়ে পড়েছিল ইরানি মিসাইল। এছাড়া ইজরায়েলের বিভিন্ন জায়গায় ইরানের মিসাইল আছড়ে পড়ে ৮ মার্চ গভীর রাতে। এমনকী ৯ মার্চ ভোররাত পর্যন্ত চলে ইরানি হামলা। ইজরায়েলের তরফ থেকে আবার তেহরানে তেল সংরক্ষণাগারে হামলা চালানো হয়। এদিকে ইজরায়েলি হামলায় লেবাননে অনেকের মৃত্যু হয়েছে।

    এদিকে এদিকে সৌদি আরবে ইরানের মিসাইল হামলায় ২ জন বাংলাদেশির প্রাণ গিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত মৃত বাংলাদেশির সংখ্যা বেড়ে হল ৩। এর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়া ২ জন পাকিস্তানির মৃত্যু হয়েছে। এই ২ জনই সংযুক্ত আরব আমিরাতে মারা গিয়েছেন। এর পাশাপাশি ১ নেপালি নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন ইরানি হামলায়। তিনিও আমিরাতে মারা যান। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ায় প্রায় ১৫০০ জন মারা গিয়েছেন ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে। এদিকে এখনও পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন ভারতীয়। এই তিনজনই সমুদ্রে মারা গিয়েছেন।

