Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Israel on India's role as mediator: 'জেহাদি….…', পাক নিজেই ১টা সমস্যা, যুদ্ধ থামাতে ভারত কথা বলুক, দাবি তুলল ইজরায়েল

    ইরান-আমেরিকা যুদ্ধে মধ্যস্থতা করতে চায় পাকিস্তান, কিন্তু ইজরায়েলের মতে ভারতই একমাত্র ভরসা। কেন পাকিস্তানকে 'জেহাদি সন্ত্রাসের উৎস' বলে তোপ দাগল ইজরায়েল? আর কেন ভারতের প্রতি ভরসা রাখছে ইজরায়েল? তাও জানালেন কূটনীতিবিদ।

    Published on: Mar 31, 2026 9:30 AM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বর্তমান বিশ্বে ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তনশীল। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনা এবং ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষের আবহে নতুন এক সমীকরণ সামনে এসেছে। পাকিস্তান যেখানে নিজেকে শান্তির দূত হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, সেখানে ইজরায়েল সরাসরি জানিয়ে দিল যে, পাকিস্তান কোনও সমাধানের পথ নয়, বরং 'জেহাদি সন্ত্রাসবাদের' দুনিয়ায় নিজেরাই একটি বড় সমস্যা ইসলামাবাদ। ইজরায়েলের মতে, এই পরিস্থিতিতে ভারত অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকর মধ্যস্থতাকারী হতে পারে।

    ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এক্স @narendramodi)
    পাকিস্তানের মধ্যস্থতার চেষ্টা ও ধাক্কা

    সম্প্রতি পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশাক দার ঘোষণা করেছেন যে, সৌদি আরব, মিশর এবং তুরস্কের সঙ্গে আলোচনার পর পাকিস্তান আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে আগ্রহী। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরও এই বিষয়ে সক্রিয় হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তবে ইজরায়েলের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

    ইজরায়েলি বিদেশ মন্ত্রকের বিশেষ দূত ফ্লুর হাসান-নাহুম এক সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত কড়া ভাষায় পাকিস্তানের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তান কী করার চেষ্টা করছে, তা আমি জানি না। সম্ভবত তারা নিজেদের প্রাসঙ্গিক প্রমাণের চেষ্টা করছে। কিন্তু সত্যিটা হল যে জেহাদি সন্ত্রাসবাদের বিশ্বে পাকিস্তান নিজেই এক বিশাল সমস্যা।’ তিনি আরও যোগ করেন যে, ইরান ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের এই মধ্যস্থতার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে, যা পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার অভাবকেই স্পষ্ট করে।

    ভারতের ওপর আস্থা কেন?

    ফ্লুর হাসান-নাহুম ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ভারত ইজরায়েলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ইজরায়েলের সুসম্পর্ক সর্বজনবিদিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল- ভারতের সঙ্গে সব পক্ষেরই সুসম্পর্ক রয়েছে। ইজরায়েল বিশ্বাস করে যে পাকিস্তানের মতো একটি দেশ যার নিজেরই স্থিতিশীলতা নেই। ভারত অনেক বেশি ভারসাম্য বজায় রেখে মধ্যস্থতা করতে সক্ষম।

    ইরান-আমেরিকা উত্তেজনায় ভারতের ভূমিকা

    মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সেই জটিল পরিস্থিতিতে ইজরায়েল মনে করে, ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক ও শক্তিশালী দেশ যদি এগিয়ে আসে, তবেই কোনও স্থায়ী সমাধানের পথ বের হতে পারে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes