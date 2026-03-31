Israel on India's role as mediator: 'জেহাদি….…', পাক নিজেই ১টা সমস্যা, যুদ্ধ থামাতে ভারত কথা বলুক, দাবি তুলল ইজরায়েল

Israel on India's role as mediator: 'জেহাদি….…', পাক নিজেই ১টা সমস্যা, যুদ্ধ থামাতে ভারত কথা বলুক, দাবি তুলল ইজরায়েল
ইরান-আমেরিকা যুদ্ধে মধ্যস্থতা করতে চায় পাকিস্তান, কিন্তু ইজরায়েলের মতে ভারতই একমাত্র ভরসা। কেন পাকিস্তানকে 'জেহাদি সন্ত্রাসের উৎস' বলে তোপ দাগল ইজরায়েল? আর কেন ভারতের প্রতি ভরসা রাখছে ইজরায়েল? তাও জানালেন কূটনীতিবিদ।
বর্তমান বিশ্বে ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দ্রুত পরিবর্তনশীল। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনা এবং ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষের আবহে নতুন এক সমীকরণ সামনে এসেছে। পাকিস্তান যেখানে নিজেকে শান্তির দূত হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, সেখানে ইজরায়েল সরাসরি জানিয়ে দিল যে, পাকিস্তান কোনও সমাধানের পথ নয়, বরং 'জেহাদি সন্ত্রাসবাদের' দুনিয়ায় নিজেরাই একটি বড় সমস্যা ইসলামাবাদ। ইজরায়েলের মতে, এই পরিস্থিতিতে ভারত অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকর মধ্যস্থতাকারী হতে পারে।
পাকিস্তানের মধ্যস্থতার চেষ্টা ও ধাক্কা
সম্প্রতি পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইশাক দার ঘোষণা করেছেন যে, সৌদি আরব, মিশর এবং তুরস্কের সঙ্গে আলোচনার পর পাকিস্তান আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে আগ্রহী। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরও এই বিষয়ে সক্রিয় হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তবে ইজরায়েলের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
ইজরায়েলি বিদেশ মন্ত্রকের বিশেষ দূত ফ্লুর হাসান-নাহুম এক সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত কড়া ভাষায় পাকিস্তানের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তান কী করার চেষ্টা করছে, তা আমি জানি না। সম্ভবত তারা নিজেদের প্রাসঙ্গিক প্রমাণের চেষ্টা করছে। কিন্তু সত্যিটা হল যে জেহাদি সন্ত্রাসবাদের বিশ্বে পাকিস্তান নিজেই এক বিশাল সমস্যা।’ তিনি আরও যোগ করেন যে, ইরান ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের এই মধ্যস্থতার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে, যা পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার অভাবকেই স্পষ্ট করে।
ভারতের ওপর আস্থা কেন?
ফ্লুর হাসান-নাহুম ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ভারত ইজরায়েলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ইজরায়েলের সুসম্পর্ক সর্বজনবিদিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল- ভারতের সঙ্গে সব পক্ষেরই সুসম্পর্ক রয়েছে। ইজরায়েল বিশ্বাস করে যে পাকিস্তানের মতো একটি দেশ যার নিজেরই স্থিতিশীলতা নেই। ভারত অনেক বেশি ভারসাম্য বজায় রেখে মধ্যস্থতা করতে সক্ষম।
ইরান-আমেরিকা উত্তেজনায় ভারতের ভূমিকা
মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সেই জটিল পরিস্থিতিতে ইজরায়েল মনে করে, ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক ও শক্তিশালী দেশ যদি এগিয়ে আসে, তবেই কোনও স্থায়ী সমাধানের পথ বের হতে পারে।
