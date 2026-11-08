Gadi Eisenkot: ইজরায়েলের ‘গদি’তে এবার নেতানিয়াহুর কট্টর বিরোধী গাদি! Ex সেনা চিফ, কে এই আইজেনকট?

Gadi Eisenkot: ইজরায়েলের ‘গদি’তে এবার নেতানিয়াহুর কট্টর বিরোধী গাদি! Ex সেনা চিফ, কে এই আইজেনকট?
মরক্কোর অভিবাসী পরিবারের সন্তান আইজোনকট ৪১ বছর ধরে ইজরায়েলি সেনায় কর্মরত ছিলেন।
সদ্য সম্পন্ন হয়েছে ইজরায়েলের নির্বাচন। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হতে সেদেশের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহুর কট্টর বিরোধী গাদি আইজেনকোটকে ডেকে পাঠিয়েছেন সরকার গঠনের জন্য। নেতানিয়াহুর কট্টর বিরোধী হিসাবে পরিচিত গাদি আইজেনকট এককলে ছিলেন ইজরায়েলের সেনার প্রধান। এবার ইজায়েলের গদিতে বসতে চলেছেন গাদি!
ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজোক সম্ভবত আজ বিকেল ৫ টা নাগাদই সেদেশের রাষ্ট্রপতি ভবনে গাদি আইজেনকোটকে ইজরায়েলের পরবর্তী সরকার গঠনের ভার তুলে দেবেন। আপাতত আইজেনকোটের হাতে ২৮ দিনের সময় রয়েছে সেদেশের জোট সরকারের গঠনের জন্য। তা না হলে আরও ১৪ দিন সময় পেতে পারেন আইজেনকোট। উল্লেখ্য, ইজরায়েলের সাধারণ ভোটে নেতানিয়াহুর পক্ষের শিবির, বড় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও, সংসদে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।
কে গাদি আইজেনকট?
মরক্কোর অভিবাসী পরিবারের সন্তান আইজোনকট ৪১ বছর ধরে ইজরায়েলি সেনায় কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ২০১৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ইজরায়েলের সেনার প্রধান পদে নিযুক্ত হন। ২০০৬ সালে লেবাননে হেজবোল্লার বিরুদ্ধে ইজরায়েলের যুদ্ধে তিনি ইজরায়েলের সেনার অংশ ছিলেন। এককালে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে হামলার সময়ও তিনি ইজরায়েলের ট্রুপকে কমান্ড দিয়েছেন। লেবাননের যুদ্ধে উগ্রপন্থী নিধনে তাঁর স্ট্র্যাটেজি আজও চর্চিত। নেতানিয়াহুর দক্ষিণপন্থী জোটের কট্টর বিরোধী হলেও নিরাপত্তা ইস্যুতে গাজি আইজেনকোট অত্যন্ত কঠোর, বলেই জানা যায়। টাইমস অফ ইন্ডিয়া-র রিপোর্ট বলছে, প্যালেস্টাইন ইস্যুতে আইজেনকটের বার্তা, হামাসের যোদ্ধা শিবিরের ধ্বংস দরকার। এছাড়াও তাঁর মত, ইরানকে নিউক্লিয়ার অস্ত্র হাতে পাওয়া থেকে আটকানো দরকার। প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র ইস্যুরও বিপক্ষেই মত রয়েছে ইজরায়েলের এই প্রাক্তন সেনা কর্তার। এছাড়াও অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ইহুদিদের বসতির পক্ষেই মত রয়েছে আইজেনকটের। তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বিএ পাশের পর, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতোকোত্তর সম্পন্ন করেছেন আইজেনকট। এবার তিনিই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর পদে বসছেন কি না, তার দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More