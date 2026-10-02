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Israel on Smit Machchar: ‘ইজরায়েল কখনও ভুলবে না’, স্মিতকে জানানো হবে সম্মান, মুখ খুললেন ইজরায়েলি দূত

ভারতে অবস্থিত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘ক্যাপ্টেন স্মিত তাঁর স্থিরতা, দৃঢ়সংকল্প এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করা সম্ভব।’

Published on: Oct 2, 2026, 17:45:32 IST
By Sritama Mitra
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ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথপকথনের সময় আহত পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত বলেন, ‘আমি আহত হয়েছিলাম। কিন্তু যাত্রীদের মরতে দিতে পারিনা।’ ফ্লাইদুবাইয়ের বিমানে সেদিন দুবাই থেকে তেল আভিভগামী বিমানের শতাধিক যাত্রীকে প্রাণে রক্ষার নেপথ্যে ছিলেন ভারতের লড়াকু পাইলট স্মিত। কঠিন সময়ে স্মিত হনুমান চালিসা পাঠের কথাও এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জানান। এদিকে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন স্মিতকে, অন্যদিকে, ভারতে অবস্থিত ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূত রিউভেন আজার বলছেন, স্মিত হচ্ছেন ‘হিরো’। স্মিতকে ইজরায়েল যোগ্য সম্মান জানাবে বলেও বার্তা দিয়েছেন ইজরায়েলের এই দূত।

‘ইজরায়েল কখনও ভুলবে না’, স্মিতকে জানানো হবে সম্মান, মুখ খুললেন ইজরায়েলি দূত
‘ইজরায়েল কখনও ভুলবে না’, স্মিতকে জানানো হবে সম্মান, মুখ খুললেন ইজরায়েলি দূত

সংবাদমাধ্যম নিউজ ১৮কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আজার বলেন, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, সংসদের স্পিকার এবং ইসরায়েলের জনগণ ক্যাপ্টেন স্মিটের কাছে কৃতজ্ঞ। আজার বলছেন, ক্যাপ্টেন স্মিত ছুরির আঘাত সত্ত্বেও ককপিটের দরজা খুলতে সক্ষম হন। এর ফলে যাত্রীরা ককপিটে প্রবেশ করতে পারেন এবং আরও প্রাণহানি রোধ করা সম্ভব হয়। ভারতে অবস্থিত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘ক্যাপ্টেন স্মিত তাঁর স্থিরতা, দৃঢ়সংকল্প এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করা সম্ভব।’ তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘ইজরায়েল ক্যাপ্টেন স্মিটকে সম্মানিত করবে।’

ভারতে অবস্থিত ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূত এদিন বলেন, ‘যাঁরা ইজরায়েলকে সাহায্য করে, ইজরায়েল তাঁদের কখনও ভোলে না। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি যে, ক্যাপ্টেন স্মিত ইজরায়েলে সম্মানিত ও স্বীকৃত হবেন । এ ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই।’ উল্লেখ্য, ফ্লাইদুবাই কাণ্ডকে ঘিরে সন্ত্রাসী হামলার সন্দেহ থেকে সরছে না ইজরায়েল। আজার বলেছেন, ৭ অক্টোবরের বার্ষিকীর ঠিক আগে ঘটনাটি ঘটেছে এবং এটিকে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে হামলা চালায় হামাস। যার পাল্টা হিসাবে গাজা ঘিরে রক্তাক্ত যুদ্ধে নামে ইজরায়েল।

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/News/Israel On Smit Machchar: ‘ইজরায়েল কখনও ভুলবে না’, স্মিতকে জানানো হবে সম্মান, মুখ খুললেন ইজরায়েলি দূত
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