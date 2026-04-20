Israeli Solider Vandalizes Christ Statue: দক্ষিণ লেবাননে যিশুর মূর্তিতে আঘাত ইজরায়েলি সেনার, অস্বস্তিতে ইহুদি রাষ্ট্র

Israeli Solider Vandalizes Christ Statue: দক্ষিণ লেবাননে যিশুর মূর্তিতে আঘাত ইজরায়েলি সেনার, অস্বস্তিতে ইহুদি রাষ্ট্র
Israeli Army in Lebanon: ইজরায়েলি বাহিনীর নর্দার্ন কমান্ড এই ঘটনার তদন্ত করছে বলে জানানো হয়েছে। তদন্ত অনুযায়ী দোষী প্রমাণিত হলে সেনা সদস্যের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে আইডিএফ বলেছে, ক্ষতিগ্রস্থ মূর্তিটিকে সেটির আসল স্থানে পুনঃস্থাপনের জন্য স্থানীয়দের সহায়তা করছে তারা।
Israeli Army in Lebanon: সম্প্রতি লেবাননে যিশুর মূর্তিতে আঘাত হানতে দেখা যায় ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের এর জওয়ানকে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছে ইজরায়েলি বাহিনী। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননে এই ঘটনাটি ঘটেছে এবং অভিযুক্ত সৈনিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি এক্স-এ একটি ভাইরাল পোস্টে দেখা যায়, একজন ইজরায়েলি সেনা জওয়ান যিশুর একটি ভাস্কর্যে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করছে এবং মূর্তিটির মুখের ক্ষতি করছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ লেবাননের সীমান্তবর্তী দেবল গ্রামের উপকণ্ঠে অবস্থিত ওই মূর্তির অবমাননার ঘটনাটি ঘটেছিল। এরপরই ঘটনার সমালোচনা শুরু হয়। যার পরে আইডিএফ এক বিবৃতিতে ঘটনাটি স্বীকার করে বলেছে যে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে ভিডিয়োটি দক্ষিণ লেবাননে কর্মরত তাদের এক সেনার।
আইডিএফের তরফ থেকে বলা হয়েছে, এই ছবি সত্যি হলে সেনা জওয়ানের আচরণের নিন্দনীয়। আইডিএফ তার বিবৃতিতে বলেছে, 'এই সেনার আচরণ বাহিনীর প্রত্যাশিত মূল্যবোধের সাথে সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গতিপূর্ণ।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, তদন্ত শেষ হলে 'যথাযথ ব্যবস্থা' নেওয়া হবে। ইজরায়েলি বাহিনীর নর্দার্ন কমান্ড এই ঘটনার তদন্ত করছে বলে জানানো হয়েছে। তদন্ত অনুযায়ী দোষী প্রমাণিত হলে সেনা সদস্যের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে আইডিএফ বলেছে, ক্ষতিগ্রস্থ মূর্তিটিকে সেটির আসল স্থানে পুনঃস্থাপনের জন্য স্থানীয়দের সহায়তা করছে তারা।
এদিকে ইজরায়েল এবং লেবাননের মধ্যে আপাতত যুদ্ধবিরতি চলছে। প্রসঙ্গত, লেবাননে হিজবুল্লাহ গোষ্ঠী ইরান সমর্থিত। তাদের সাথে ইরানের সংঘাত লেগেই থাকে। এই আবহে দক্ষিণ লেবাননের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাকে খতম করার চেষ্টা চালাচ্ছে ইজরায়েল। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরান ও লেবানন আগ্রাসন চালাতে গিয়ে এখন পর্যন্ত অন্তত ১৬ সেনাকে হারিয়েছে ইজরায়েল। এছাড়া লেবাননের অভিযানে আরও ৬৯০ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। আহতদের মধ্যে ৯৬ জনের অবস্থা গুরুতর এবং ৪২ জন আশঙ্কাজনক।
