Jaishankar on India-US Trade Deal: ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথে, বাকি জট আমেরিকার দিকেই: জয়শঙ্কর

Jaishankar on India-US Trade Deal: ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথে, বাকি জট আমেরিকার দিকেই: জয়শঙ্কর
শনিবার হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিট ২০২৬-এ যোগ দিয়ে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির অগ্রগতি নিয়ে মুখ খোলেন জয়শঙ্কর। তিনি জানান, আলোচনার বেশির ভাগ বিষয় ইতিমধ্যেই মিটে গিয়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি বিষয় নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে।
ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বাণিজ্য চুক্তি এবার চূড়ান্ত হওয়ার পথে। আলোচনার বেশির ভাগ বিষয়েই দুই দেশ একমত হয়েছে। এখনও যে কয়েকটি বিষয়ে সমাধান বাকি রয়েছে, তার অধিকাংশই আমেরিকার দিক থেকে আসছে। এমনই দাবি করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তাঁর কথায়, দ্রুত এই চুক্তি সম্পন্ন করার আশা করছে নয়াদিল্লি। তবে দু'দেশের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই চুক্তি করতে চায় ভারত।
শনিবার হিন্দুস্তান টাইমস লিডারশিপ সামিট ২০২৬-এ যোগ দিয়ে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির অগ্রগতি নিয়ে মুখ খোলেন জয়শঙ্কর। তিনি জানান, আলোচনার বেশির ভাগ বিষয় ইতিমধ্যেই মিটে গিয়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি বিষয় নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। তবে সেগুলির ক্ষেত্রে ভারতের তুলনায় আমেরিকার দিকেই পরিবর্তনের প্রয়োজন বেশি। ফলে দ্রুত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ভারত।
জয়শঙ্করের কথায়, “আমরা চুক্তির একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছি বলেই আশা করছি। অনেক বিষয়েই সমাধানসূত্র বেরিয়েছে। এখনও কয়েকটি বিষয় বাকি রয়েছে। তবে সেই উদ্বেগের অধিকাংশই আমাদের দিক থেকে নয়, আমেরিকার দিক থেকেই বেশি। আশা করছি, খুব শীঘ্রই চুক্তিটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।”
বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, এই ধরনের বড় বাণিজ্যিক আলোচনা শেষ পর্যায়ে পৌঁছলে দু'পক্ষের মধ্যেই তাড়াহুড়ো তৈরি হয়। সবাই জানতে চান, ঠিক কোন বিষয়গুলি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে এবং চুক্তি সম্পন্ন হতে আর কত দিন লাগবে। কিন্তু আলোচনার মাঝপথে সব শর্ত প্রকাশ্যে আনা কূটনীতিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতীতের একটি পরমাণু চুক্তির আলোচনার উদাহরণ টেনেও তিনি জানান, সেখানেও একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে।
আমেরিকার শুল্কনীতি নিয়ে জট
দুই দেশের বাণিজ্য চুক্তির পথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমেরিকার শুল্কনীতি। সাম্প্রতিক আলোচনায় ওয়াশিংটনের নিজস্ব শুল্ক কাঠামো চূড়ান্ত হওয়ার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ১৩ নভেম্বর প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, আমেরিকা নিজেদের শুল্ক কাঠামো চূড়ান্ত করার পরই অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তিতে সই করতে পারে দু'দেশ। ভারতও আমেরিকার বাজারে প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় বিশেষ সুবিধা চায়।
এ ছাড়া আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধির দফতরের (ইউএসটিআর) সেকশন ৩০১ সংক্রান্ত একটি তদন্তের ফলাফল নিয়েও অপেক্ষা রয়েছে। শিল্প উৎপাদনে অতিরিক্ত সক্ষমতা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখছে আমেরিকা। এই তদন্তের ফল ভবিষ্যতে শুল্ক কাঠামোয় প্রভাব ফেলতে পারে। গত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমেরিকার একটি প্রতিনিধি দল ভারতে এসে শুল্ক সংক্রান্ত নিয়ম এবং বাণিজ্য সহজ করার বিষয়ে আলোচনা করে। তাতে বেশ কয়েকটি বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর।
প্রস্তাবিত চুক্তির প্রথম পর্যায়ে মূলত পণ্য বাণিজ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পরিষেবা ক্ষেত্রের বিষয়গুলি পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনায় উঠতে পারে। ভারত চাইছে, চুক্তির আইনি কাঠামোয় এমন ব্যবস্থা থাকুক যাতে পরবর্তী সময়ে আমেরিকা নতুন করে অতিরিক্ত শুল্ক চাপাতে না পারে। পাশাপাশি ভারতীয় রফতানিকারীরা যাতে প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় সুবিধা পান, সেই নিশ্চয়তাও চাইছে নয়াদিল্লি।
বদলাচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি
বাণিজ্য চুক্তির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও সামিটে বক্তব্য রাখেন জয়শঙ্কর। তাঁর মতে, বিশ্বব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন শক্তির উত্থান ঘটছে। একই সঙ্গে আমেরিকা ও চিনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একাধিক অস্থিরতার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। তবে বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাত ও উত্তেজনার পিছনে একটিমাত্র কারণ দায়ী নয়।
পশ্চিম এশিয়া, ইউক্রেন এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের সংকটের কথাও উল্লেখ করেন বিদেশমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল নেতৃত্বের প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।
সব মিলিয়ে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আশার কথা শোনালেও এখনই নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানাননি জয়শঙ্কর। দু'দেশের মধ্যে সমঝোতার বড় অংশ তৈরি হয়ে গেলেও আমেরিকার শুল্কনীতি এবং বাকি কয়েকটি বিষয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More