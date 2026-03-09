Jaishankar on Iran War: ইরানে খোলা ভারতীয় দূতাবাস? ইসলামি শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে মোদী সরকারের?

Jaishankar on Iran War: ইরানে খোলা ভারতীয় দূতাবাস? ইসলামি শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে মোদী সরকারের?
আজ সংসদে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে সংসদে বক্তব্য রাখলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এই আবহে জয়শঙ্কর জানান, ইরানে ভারতীয় দূতাবাস খোলা রয়েছে এবং সেটি সচল রয়েছে। এরই সঙ্গে বিদেশমন্ত্রী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করা স্বভাবতই কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে ইরানের আইআরআইএস লাভানকে কোচি বন্দরে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ইরানের বিদেশমন্ত্রী ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বলে সংসদে বলেন জয়শঙ্কর। এদিকে এই সংঘাতের আবহে ভারত 'শান্তির পক্ষে' বলে জানান বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর।
উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন ভারতীয়। এই তিনজনই সমুদ্রে মারা গিয়েছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ইরান ৯টি ট্যাঙ্কারে হামলা চালিয়েছে। এই ৯টি জাহাজেই ভারতীয় ক্রু ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১ মার্চ ওমানের খসব বন্দরে এমটি স্কাইলাইট নামক তেলের ট্যাঙ্কারে হামলার জেরে প্রাণ হারিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন আশিস কুমার এবং অয়লার পদে থাকা দিলীপ সিং। এদিকে ওমানের মাস্কাটের থেকে ৭০ নটিক্যাল মাইল দূরে থাকা এমকেডি ব্যোম নামক ট্যাঙ্কারে হামলা করা হলে প্রাণ হারান অয়লার দিক্ষীত অমৃতলাল সোলাঙ্কি।
ইরানের যুদ্ধের মাঝে এখনও বহু ভারতীয় পড়ুয়া আটকে রয়েছেন। তারা যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যাতে তাদের উদ্ধার করা হয়। এরই মাঝে আজ সংসদে দাঁড়িয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সাফ জানালেন, ভারতের তরফ থেকে আগে একাধিকবার ইরান ছাড়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল সেখানে বসবাসরত ভারতীয়দের। সেই পরামর্শ শোনেনি তখন তারা। এরই সঙ্গে জয়শঙ্কর আজ সংসদে জানালেন, ৬৭ হাজার ভারতীয় পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতে ফিরে এসেছেন এখনও পর্যন্ত। বিদেশ মন্ত্রক একটি ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন চালু করেছে ইতিমধ্যেই। এদিকে পশ্চিম এশিয়ার আকাশ আংশিক ভাবে খুলে গেলেও এখন বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি।
উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ার দুবাই, ওমান থেকে কুয়েতে কয়েক লাখ ভারতীয় কাজ করেন। এদিকে ইরানে কয়েক হাজার ভারতীয় পড়াশোনা করেন। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত হয়ে অনেক ভারতীয় পশ্চিমা বিশ্বের সংযোগকারী বিমান ধরেন। এই সব মিলিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারির পর থেকে বহু ভারতীয় আটকে পড়েছিলেন পশ্চিম এশিয়ার বহু দেশে। তারকা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পিভি সিন্ধু দুবাই বিমানবন্দরে আটকে পড়ায় তাঁর অল ইংল্যান্ড ওপেনে খেলতে যাওয় হয়নি। এদিকে ভারতের জাতীয় বাস্কেটবল দলও পশ্চিম এশিয়ায় আটকে পড়েছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা এবং ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলার পরে ইরান পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে থাকা মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছিল। আর তাই সেখানে আটকে পড়েছিলেন বহু ভারতীয়। এই আবহে বিদেশ মন্ত্রক একটি ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন চালু করেছে। এদিকে পশ্চিম এশিয়ার আকাশ আংশিক ভাবে খুলে গেলেও এখন বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি।