J&K Ranji Win: রঞ্জিতে ইতিহাস জম্মু ও কাশ্মীরের! আবেগে ভাসলেন ক্যাপ্টেন ডোগরা, জয় শাহ বললেন…

J&K Ranji Win: রঞ্জিতে ইতিহাস জম্মু ও কাশ্মীরের! আবেগে ভাসলেন ক্যাপ্টেন ডোগরা, জয় শাহ বললেন…
মাঠে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর উপস্থিতি। রঞ্জিতে ইতিহাস লিখল জম্মু ও কাশ্মীরের ক্রিকেট দল!
খেলা দেখতে কর্ণাটকের হুব্বলিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন স্বয়ং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। ২২ গজে তখন দাপুটে ক্রিকেট খেলছে তাঁর জম্মু ও কাশ্মীরের ক্রিকেট টিম। তিল তিল করে তখন ভূস্বর্গের ক্রিকেট দল অনুভব করছে দীর্ঘ দশকের স্বপ্ন সফল হতে চলার অনুভূতি! আর শেষমেশ সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের। ৬৭ বছরের অপেক্ষা শেষ করে প্রথমবার রঞ্জি ট্রফি জিতে নিল জম্মু ও কাশ্মীর। ক্যাপ্টেন পারশ ডোগরার দল দাক্ষিণাত্যের মাটিতে লিখল ইতিহাস! মুহূর্তে আসতে আরম্ভ করল শুভেচ্ছা বার্তা। আইসিসি প্রধান জয় শাহ থেকে শুরু করে একাধিক বিশিষ্টরা শুভেচ্ছা জানান জম্মু ও কাশ্মীরের এই দলকে।
ম্যাচ শেষে এমন স্বপ্নকে হাতে ছুঁয়ে দেখতে পেয়ে স্বভাবতই আপ্লুত জম্মু ও কাশ্মীরের অধিনায়ক পারশ ডোগরা। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন,' সত্যি বলতে, আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না, আমার কাছে কোন ভাষা নেই। এই মুহূর্তে, এটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিস। এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে এটিই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা।' সাফ ভাষায় তিনি বলছেন,'সত্যি কথা বলতে, জেকেসিএ-তে থাকতে পেরে আমি ভাগ্যবান, ছেলেরা অসাধারণ খেলেছেন, তারা দুর্দান্ত খেলেছে, এটা (খেলোয়াড়) একাদশের কথা নয়, এটা (প্রায়) ১৪-১৫ জন খেলোয়াড়ের কথা, তাঁরা অসাধারণ, তাঁরা হাত তুলেছেন এবং তাঁরা ম্যাচ জিততে আগ্রহী। শুরু থেকেই, তাঁরা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত ছিল যে আমরা এই রঞ্জি ট্রফি জিতব।' শুক্রবার ২৯১ রানের বিশাল লিড নিয়ে, জম্মু ও কাশ্মীর পঞ্চম এবং শেষ দিনে আরেকটি দুর্দান্ত ব্যাটিং প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় তাদের দখল আরও শক্ত করে।যে ব্যাটিং এর নেতৃত্ব দেন কামরান ইকবাল।
শেষ মুহূর্তে প্লেয়িং ইলেভেনে খেলার জন্য ড্রাফট করা হয়েছিল, ইকবাল ম্যাচ-নির্ধারক অপরাজিত ১৬০ রানের ইনিংস খেলে জম্মু ও কাশ্মীরের ঐতিহাসিক রঞ্জি ট্রফি জয়ের অন্যতম স্থপতি হিসেবে আবির্ভূত হন।
জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ শনিবার জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট দলের প্রথম রঞ্জি ট্রফি জয়ের পর তাদের জন্য ২ কোটি টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এটিকে জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেটের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছেন তিনি। আবদুল্লা তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন,'খেলোয়াড়রা অসাধারণ ক্রীড়াবিদদের জন্য সম্প্রতি ঘোষিত নিয়মের অধীনে সরকারি নিয়োগের অধিকারী হবেন।'
এছাড়াও আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহের তরফেও এসেছে দলের জন্য প্রশংসা বার্তা। জয় শাহ তাঁর পোস্টে লেখেন,' ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর দলকে সাহস এবং অধ্যবসায়ের এক অসাধারণ গল্প লেখার জন্য অভিনন্দন। খেলোয়াড়রা যেখানে প্রশংসার যোগ্য, সেখানে জম্মু ও কাশ্মীরের কোচিং স্টাফ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসকদের অবদানও মনে রাখা উচিত যারা এই যুগান্তকারী সাফল্য অর্জনের জন্য পর্দার আড়ালে থেকে পরিশ্রম করেছেন।'