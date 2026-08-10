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    BJP MP's Controversial Comment on E20: ‘খাঁটি পেট্রোল কি বাপের বাড়ি থেকে আসবে?’ E20 নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য BJP সাংসদের

    নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে বিজেপি সাংসদ জনার্দন মিশ্র। রবিবার রেওয়া থেকে ভোপাল ও কলকাতাগামী নতুন বিমান পরিষেবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইথানল-ব্লেন্ডেড পেট্রোলের বিরোধীদের উদ্দেশে কটাক্ষ করেন রেওয়ার সাংসদ।

    Published on: Aug 10, 2026, 14:49:47 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    BJP MP's Controversial Comment on E20: ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলের বিরোধিতা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে বিজেপি সাংসদ জনার্দন মিশ্র। রবিবার রেওয়া থেকে ভোপাল ও কলকাতাগামী নতুন বিমান পরিষেবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইথানল-ব্লেন্ডেড পেট্রোলের বিরোধীদের উদ্দেশে কটাক্ষ করেন রেওয়ার সাংসদ। তাঁর প্রশ্ন, “খাঁটি পেট্রোল কি তোমাদের বাপের বাড়ি থেকে আসবে?” সাংসদের এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

    ই২০ ইস্যু নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য বিজেপি সাংসদ জনার্দন মিশ্রের (AFP)
    ই২০ ইস্যু নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য বিজেপি সাংসদ জনার্দন মিশ্রের (AFP)

    ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনার্দন মিশ্র ভারতের জ্বালানি আমদানিনির্ভরতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, দেশের মোট প্রয়োজনীয় তেলের মাত্র ২০ শতাংশ ভারত নিজেই উৎপাদন করে। বাকি প্রায় ৮০ শতাংশ তেল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সামান্য পরিবর্তন হলেও দেশের জ্বালানি সরবরাহ এবং দামের উপর তার প্রভাব পড়তে পারে বলে তিনি যুক্তি দেন।

    বিজেপি সাংসদের বক্তব্যে উঠে আসে হরমুজ প্রণালীর প্রসঙ্গও। তাঁর দাবি, বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে তেল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ায় অতিরিক্ত দূরত্ব পাড়ি দিয়ে তেল আনতে হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। এর ফলে পরিবহণ খরচ এবং জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার উপর চাপ বাড়ছে বলে ইঙ্গিত দেন মিশ্র।

    এই পরিস্থিতিতে পেট্রোলে ২০ শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মেশানোর কেন্দ্রীয় নীতির পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। তাঁর যুক্তি, দেশ যদি সম্পূর্ণভাবে আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের উপর নির্ভর করে থাকে, তাহলে আন্তর্জাতিক সংকটের সময় সমস্যার মাত্রা আরও বাড়তে পারে। তাই বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানিনির্ভরতা কমানো প্রয়োজন।

    ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল নিয়ে যাঁরা আপত্তি করছেন, তাঁদের বক্তব্যের সমালোচনা করতে গিয়েই বিতর্কিত মন্তব্যটি করেন মিশ্র। তিনি বলেন, অনেকে শুধুমাত্র খাঁটি পেট্রোল ব্যবহারের দাবি তুলছেন। কিন্তু দেশের প্রয়োজনীয় খাঁটি পেট্রোল যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকে, তাহলে সেটি কোথা থেকে আসবে—সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের ধরন নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

    ইথানল ব্যবহারের উদাহরণ হিসেবে ব্রাজিলের কথাও উল্লেখ করেন রেওয়ার বিজেপি সাংসদ। তাঁর দাবি, ব্রাজিলে বহু যানবাহন ১০০ শতাংশ ইথানলে চলে এবং সেখানে এই জ্বালানি ব্যবহারে কোনও বড় সমস্যা হয় না। ভারতেও ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

    মিশ্র আরও বলেন, দেশের অটোমোবাইল নির্মাতারা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহারের উপযোগী ইঞ্জিন তৈরির সক্ষমতা তাঁদের রয়েছে। ফলে ভারতীয় গাড়িগুলিও ইথানল ব্যবহার করে চলতে পারবে বলে তাঁর দাবি। একইসঙ্গে ইথানলের ব্যবহার বাড়লে দেশীয় উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়তে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি।

    এদিনের বক্তব্যে ভারতের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি নিয়েও দাবি করেন জনার্দন মিশ্র। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে বিশ্বের কোথাও যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে, তাহলে সেটি ভারতেই রয়েছে।

    তবে ইথানল নীতি নিয়ে তাঁর বক্তব্যের তুলনায় ‘বাপের বাড়ি থেকে পেট্রোল আসবে?’ মন্তব্যটিই বেশি আলোচনায় এসেছে। জ্বালানির দাম, ইথানল মিশ্রণ এবং যানবাহনের ইঞ্জিনের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের মধ্যেই বিজেপি সাংসদের এই মন্তব্য নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিতে পারে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/BJP MP's Controversial Comment On E20: ‘খাঁটি পেট্রোল কি বাপের বাড়ি থেকে আসবে?’ E20 নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য BJP সাংসদের
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