Jarell Quansah: মাঠে মেজাজ হারিয়ে চরম মূল্য! লাল কার্ডের ধাক্কায় নির্বাসিত জ্যারেল কুয়ানসা, ফুটবল বিশ্বে নতুন বিতর্ক

Jarell Quansah: মাঠে মেজাজ হারিয়ে চরম মূল্য! লাল কার্ডের ধাক্কায় নির্বাসিত জ্যারেল কুয়ানসা, ফুটবল বিশ্বে নতুন বিতর্ক
Jarell Quansah red card suspension: লিভারপুলের তরুণ সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার জ্যারেল কুয়ানসা একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চরম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে এমন একটি ভুল করে বসেন, যার ফলে রেফারি তাঁকে সরাসরি লাল কার্ড দেখাতে বাধ্য হন।
Liverpool defender banned matches: লিভারপুল ফুটবল ক্লাবের উদীয়মান তরকা ডিফেন্ডার জ্যারেল কুয়ানসা (Jarell Quansah) মাঠে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত লাল কার্ড এবং তার জেরে নির্বাসনের (Suspended Ban) মুখে পড়েছেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলের আঙিনায় ম্যাচ চলাকালীন উত্তেজনার পারদ অনেক সময়ই খেলোয়াড়দের সংযম কেড়ে নেয়, যার চূড়ান্ত পরিণতি হয় লাল কার্ড।
তবে কুয়ানসার এই লাল কার্ড এবং শাস্তির খবরের পাশাপাশি প্রতিবেদনটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগুন (Folarin Balogun)-এর শৃঙ্খলাভঙ্গ ও লাল কার্ডের প্রসঙ্গটিও নতুন করে ফুটবল মহলে আলোচনার ঝড় তুলেছে। ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলের নতুন মরশুম শুরু হওয়ার মুখে এই ধরণের বড় নিষেধাজ্ঞা ক্লাবগুলোর দলগত কৌশলে কেমন প্রভাব ফেলবে, তা জেনে নিন।
ফুটবল মাঠে একজন ডিফেন্ডারের সবচেয়ে বড় গুণ হলো ধৈর্য এবং সঠিক সময়ে নিখুঁত ট্যাকেল করার ক্ষমতা। কিন্তু লিভারপুলের তরুণ সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার জ্যারেল কুয়ানসা একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে চরম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে এমন একটি ভুল করে বসেন, যার ফলে রেফারি তাঁকে সরাসরি লাল কার্ড দেখাতে বাধ্য হন।
কুয়ানসার ভুল এবং লিভারপুল শিবিরের চিন্তা
ইন্ডিপেনডেন্টের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, কুয়ানসা ম্যাচের এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ডকে অবৈধভাবে বাধা দিতে গিয়ে এই ফাউলটি করেন। রেফারি এটিকে ‘ভীষণ বিপজ্জনক আচরণ’ (Violent Conduct) হিসেবে গণ্য করে মাঠ থেকে বের করে দেন।
ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (FA)-এর কড়া নিয়ম অনুযায়ী, সরাসরি এই ধরণের লাল কার্ড দেখার কারণে কুয়ানসাকে পরবর্তী বেশ কয়েকটি ঘরোয়া এবং লিগ ম্যাচ থেকে নির্বাসিত (Suspension Ban) করা হয়েছে। লিভারপুলের কোচ আর্নে স্লটের রক্ষণভাগের পরিকল্পনায় কুয়ানসা ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অস্ত্র। ভার্জিল ফন ডাইকের মতো অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারের পাশে এই তরুণ যেভাবে নিজেকে মেলে ধরছিলেন, তাতে এই নির্বাসন লিভারপুলের রক্ষণভাগকে বেশ কিছুটা দুর্বল করে দেবে। বিশেষ করে সামনের কঠিন ম্যাচগুলোতে লিভারপুলকে এখন বিকল্প ডিফেন্ডার খুঁজতে বাধ্য হতে হবে।
ফোলারিন বালোগুনের লাল কার্ড বনাম কুয়ানসা: শৃঙ্খলার বড় প্রশ্ন
ইন্ডিপেনডেন্টের এই প্রতিবেদনে কুয়ানসার পাশাপাশি মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগুনের (Folarin Balogun) সাম্প্রতিক লাল কার্ড দেখার ঘটনাটিও সমান্তরালভাবে উঠে এসেছে। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আধুনিক ফুটবলে তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে মাঠের ভেতর মেজাজ হারানোর প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে।
বালোগুনও তাঁর আন্তর্জাতিক ম্যাচে দলের চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন, যা তাঁর দলের জন্য বড় বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। কুয়ানসা এবং বালোগুন—উভয়েই নিজ নিজ দলের অন্যতম বড় ভরসা। কিন্তু তরুণ বয়সের এই অবিবেচকের মতো সিদ্ধান্ত ও মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার খেসারত দিতে হচ্ছে পুরো দলকে। এই ধরণের বড় ফুটবলীয় টুর্নামেন্টে ১০ জনের দলে পরিণত হওয়া মানে ম্যাচটি প্রতিপক্ষকে উপহার দেওয়ার শামিল।
কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্টের কড়া বার্তা
এই শাস্তির পর ফুটবল বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, আধুনিক ফুটবলের গতি এবং চাপ খেলোয়াড়দের ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ তৈরি করে। তবে পেশাদার স্তরে এই চাপ সামলানোই আসল পরীক্ষা। লিভারপুল এবং মার্কিন দলের টিম ম্যানেজমেন্ট তাদের এই তরুণ তারকাদের আচরণে বেশ ক্ষুব্ধ। আগামী দিনে মাঠে যাতে এই ধরণের শৃঙ্খলহীন আচরণ আর না ঘটে, তার জন্য ফুটবলারদের মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং এবং কড়া সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছে।
জ্যারেল কুয়ানসার এই নিষেধাজ্ঞা তাঁর ক্যারিয়ারের জন্য একটি বড় শিক্ষা। ফুটবল ইতিহাস সাক্ষী, অনেক বড় বড় প্রতিভাও মাঠের ভেতর শৃঙ্খলার অভাবে হারিয়ে গেছেন। কুয়ানসা এবং বালোগুনের মতো উঠতি তারকাদের এটিই বোঝার উপযুক্ত সময় যে, পায়ের জাদুর পাশাপাশি মগজ এবং মেজাজকে ঠান্ডা রাখাই একজন কিংবদন্তি ফুটবলার হয়ে ওঠার আসল চাবিকাঠি।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More