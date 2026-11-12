Jensen Huang 2nd Affair: অ্যালিস ছাড়া আরও একজনের সঙ্গে পরকীয়া Nvidia CEO জেনসেন হুয়াংয়ের! কে এই কিম্বারলি পাওয়েল?

Jensen Huang 2nd Affair: অ্যালিস ছাড়া আরও একজনের সঙ্গে পরকীয়া Nvidia CEO জেনসেন হুয়াংয়ের! কে এই কিম্বারলি পাওয়েল?
সংস্থারই এক শীর্ষ মহিলা আধিকারিকের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানোর অভিযোগ উঠেছে জেনসেন হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে। ওই মহিলা আধিকারিকের নাম কিম্বারলি পাওয়েল। তিনি এনভিডিয়ার স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সরাসরি হুয়াংয়ের অধীনে কাজ করেন।
বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থা এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী আধিকারিক জেনসেন হুয়াংকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সংস্থারই এক শীর্ষ মহিলা আধিকারিকের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানোর অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। ওই মহিলা আধিকারিকের নাম কিম্বারলি পাওয়েল। তিনি এনভিডিয়ার স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সরাসরি হুয়াংয়ের অধীনে কাজ করেন। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর একটি প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে এই বিষয়টি। সংবাদপত্রটি সংস্থায় কর্মরত ও প্রাক্তন পাঁচ কর্মীর বক্তব্যের ভিত্তিতে এই দাবি করেছে।
কে এই কিম্বারলি পাওয়েল?
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৪৮ বছর বয়সি পাওয়েল ২০০৮ সালে এনভিডিয়ায় যোগ দেন। বর্তমানে তিনি সংস্থার বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবসার দায়িত্ব সামলান। চিকিৎসাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই, মেডিক্যাল ইমেজিং, ওষুধ আবিষ্কার এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে এনভিডিয়ার প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো তাঁর কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংস্থায় যোগ দেওয়ার পর থেকেই ধাপে ধাপে উন্নতি করেছেন তিনি। ২০১৬ সালে সিনিয়র ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। ২০১৭ সালের শেষদিকে পান ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব। এর আগে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং এনভিডিয়ার বিভিন্ন এআই প্রকল্পের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি।
নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের মার্চে ক্যালিফোর্নিয়ার সান হোসেতে এনভিডিয়ার বার্ষিক GTC প্রযুক্তি সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছিলেন পাওয়েল। সেখানে স্বাস্থ্যসেবা ও জীববিজ্ঞানে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে এআই কীভাবে সাহায্য করতে পারে, তা তুলে ধরেন তিনি। সেই উপস্থাপনায় হুয়াংয়ের কার্টুন ছবিও ব্যবহার করা হয়েছিল। অভিযোগ, ওই সম্মেলন চলাকালীন কাছের একটি হোটেলে হুয়াং ও পাওয়েলকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা যায়। এক প্রত্যক্ষদর্শী তাঁদের সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। পরে হুয়াংয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা ওই ব্যক্তিকে আটক করেন এবং তাঁর কাছ থেকে গোপনীয়তা রক্ষার চুক্তিতে সই করিয়ে নেওয়া হয় বলে সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এই ঘটনাগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের তরফে বিস্তারিত কোনও বক্তব্য সামনে আসেনি।
অ্যালিস হুয়াংয়ের সঙ্গেও পরকীয়া জেনসেনের
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, হুয়াংকে ঘিরে এটি প্রথম বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ নয়। এর আগে অ্যালিস হুয়াং নামে এক চিনা ব্যবসায়িক আধিকারিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আসে। অ্যালিস সিঙ্গাপুরের ডেটা সেন্টার সংস্থা মেগাস্পিডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মার্কিন গোয়েন্দা মহলের অভিযোগ, তিনি চিনের হয়ে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। যদিও চিন সেই গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করেছে। হুয়াং কর্মীদের উদ্দেশে একটি বার্তায় নিজের স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। তবে সেই বার্তায় কিম্বারলি পাওয়েলের নাম উল্লেখ করেননি তিনি।
বিপাকে জেনসেন হুয়াং
এই পরিস্থিতিতে এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ হুয়াংকে ঘিরে ওঠা অভিযোগ এবং বিদেশি গোয়েন্দা তৎপরতার সম্ভাবনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে Reuters জানিয়েছে, হুয়াংকে সিইও পদ থেকে সরানোর বিষয়েও আলোচনা হতে পারে। তবে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশ্ববাজারে এনভিডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ফলে সংস্থার শীর্ষ কর্তার ব্যক্তিগত জীবন ঘিরে এই বিতর্ক যে শুধু ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকছে না, তা স্পষ্ট। সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থা, বিনিয়োগকারীদের আস্থা এবং আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়তে পারে। এখন নজর, তদন্ত শেষে এনভিডিয়া কর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেয়।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More