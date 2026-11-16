Nvidia: এনভিডিয়ায় ফেরার চেষ্টা জেনসেন হুয়াংয়ের! প্রত্যাবর্তনের জন্য তৈরি হচ্ছে 'ওয়ার রুম'

Nvidia: এনভিডিয়ায় ফেরার চেষ্টা জেনসেন হুয়াংয়ের! প্রত্যাবর্তনের জন্য তৈরি হচ্ছে 'ওয়ার রুম'
এনভিডিয়ার প্রাক্তন প্রধান জেনসেন হুয়াং তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের সঙ্গে পুনরায় সংস্থার সিইও হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইতিমধ্যেই তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য সংগঠিত উদ্যোগ শুরু করেছেন।
কয়েক দিনের মধ্যেই বদলে গেল পরিস্থিতি। এনভিডিয়ার সিইও পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর এবার ফের সংস্থার শীর্ষ পদে ফিরে আসার কথা ভাবছেন জেনসেন হুয়াং। আর তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করতে মাঠে নেমেছেন সিলিকন ভ্যালির প্রভাবশালী প্রযুক্তি নির্বাহীদের একাংশ। তৈরি হচ্ছে বিশেষ ‘ওয়ার রুম’। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি প্রকাশিত হয়েছে ফিনান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, এনভিডিয়ার প্রাক্তন প্রধান জেনসেন হুয়াং তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের সঙ্গে পুনরায় সংস্থার সিইও হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইতিমধ্যেই তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য সংগঠিত উদ্যোগ শুরু করেছেন। সিলিকন ভ্যালির প্রভাবশালী প্রযুক্তি সংস্থার শীর্ষকর্তাদের নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠনের পরিকল্পনা চলছে। এই দলটিকেই ‘ওয়ার রুম’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
হুয়াংয়ের প্রত্যাবর্তনের পক্ষে সমর্থন আদায় করাই এই গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য। শুধু প্রযুক্তি মহল নয়, মার্কিন প্রশাসনের কাছ থেকেও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। বিশেষ করে হোয়াইট হাউসের সমর্থন পাওয়ার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন হুয়াংয়ের সহযোগীরা। ফিনান্সিয়াল টাইমসকে এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছেন, প্রযুক্তি জগতের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এখনও হুয়াংকে সমর্থন করেন। এই প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগে হুয়াংয়েরও সম্মতি রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ১২ নভেম্বর এনভিডিয়ার সিইও পদ থেকে ইস্তফা দেন জেনসেন হুয়াং। সংস্থার তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে তাঁর পদত্যাগের কথা জানানো হয়। আপাতত সংস্থার অন্তর্বর্তীকালীন সিইও হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার কোলেট ক্রেস। স্থায়ী উত্তরসূরি নির্বাচনের জন্য পরিচালন পর্ষদ প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
হুয়াংয়ের পদত্যাগের নেপথ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে একাধিক বিতর্কের কথা সামনে এসেছে। বিশেষ করে এক সন্দেহভাজন চিনা গুপ্তচরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি এনভিডিয়ার অন্য এক কর্মীর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে এসেছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংস্থার কর্পোরেট পরিচালন ব্যবস্থা এবং চিনে উন্নতমানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই চিপ রপ্তানির নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
এদিকে, হুয়াংয়ের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের খবরের মধ্যেই এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদের উত্তরসূরি খোঁজার উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। ফিনান্সিয়াল টাইমসের আগের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, ব্রিটিশ চিপ নির্মাতা সংস্থা আর্ম হোল্ডিংসের সিইও রেনে হাসের সঙ্গে সম্ভাব্য দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল। ফলে সংস্থার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে।
সব মিলিয়ে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী এআই চিপ নির্মাতা সংস্থা এনভিডিয়া এখন বড়সড় নেতৃত্বের সংকটের মুখে। একদিকে হুয়াংয়ের প্রত্যাবর্তনের জন্য সমর্থন জোগাড়ের চেষ্টা, অন্যদিকে নতুন সিইও খোঁজার প্রক্রিয়া—দুইয়ের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোন পথে হাঁটে সংস্থার পরিচালন পর্ষদ, এখন সেদিকেই তাকিয়ে প্রযুক্তি দুনিয়া। তবে হুয়াংয়ের প্রত্যাবর্তন নিয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি এনভিডিয়া।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More