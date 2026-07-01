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    Jet Fuel Price Slashed: স্বস্তি বিমান সংস্থাগুলির, ইরান যুদ্ধ থামতেই কমল বিমান জ্বালানির দাম

    ১ এপ্রিল থেকে এটিএফ-এর দাম এক লাফে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে যায়। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, দিল্লিতে প্রতি কিলোলিটার এটিএফ-এর দাম বেড়ে হয় ২,০৭,৩৪১.২২ টাকা, যা আগের দামের তুলনায় ১১৪ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি।

    Published on: Jul 01, 2026 11:56 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    জুলাই মাসের শুরুতেই বিমান পরিবহণ শিল্পে বড় স্বস্তি। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমতে শুরু করায় ১ জুলাই থেকে বিমান জ্বালানি বা অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (এটিএফ)-এর দাম লিটারপিছু প্রায় ৫ টাকা কমানো হয়েছে। ফলে দিল্লিতে এটিএফ-এর নতুন দাম দাঁড়িয়েছে প্রতি লিটার ১১০ টাকা। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি শিথিল হওয়ার পর এই প্রথম বিমান জ্বালানির দামে বড়সড় কাটছাঁট করা হল।

    ১ জুলাই থেকে বিমান জ্বালানি বা অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (এটিএফ)-এর দাম লিটারপিছু প্রায় ৫ টাকা কমানো হয়েছে। (PTI)
    ১ জুলাই থেকে বিমান জ্বালানি বা অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (এটিএফ)-এর দাম লিটারপিছু প্রায় ৫ টাকা কমানো হয়েছে। (PTI)

    গত কয়েক মাসে ইরান-আমেরিকা ও ইজরায়েলকে ঘিরে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে তীব্র অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ায় অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে বিমান জ্বালানির দামেও।

    ১ এপ্রিল থেকে এটিএফ-এর দাম এক লাফে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে যায়। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, দিল্লিতে প্রতি কিলোলিটার এটিএফ-এর দাম বেড়ে হয় ২,০৭,৩৪১.২২ টাকা, যা আগের দামের তুলনায় ১১৪ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি। এই বিপুল মূল্যবৃদ্ধি বিমান সংস্থাগুলির পরিচালন ব্যয়ে বড় ধাক্কা দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছিল।

    তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে কেন্দ্র সরকার হস্তক্ষেপ করে। সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ বিমান সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে পুরো মূল্যবৃদ্ধি একবারে কার্যকর না করে ধাপে ধাপে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ উড়ানের জন্য এটিএফ-এর দাম সংশোধন করে প্রতি কিলোলিটার ১,০৪,৯২৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা মার্চ মাসের তুলনায় প্রায় ৮.৫ শতাংশ বেশি ছিল।

    অন্যদিকে চার্টার বিমান, ব্যক্তিগত জেট এবং অনির্ধারিত বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রথমদিকে সম্পূর্ণ বর্ধিত দামই কার্যকর রাখা হয়েছিল। কারণ, সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সুবিধা মূলত নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল।

    পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে ২০০১ সাল থেকেই এটিএফ-এর দাম নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং আন্তর্জাতিক বাজারের দামের ভিত্তিতেই প্রতি মাসে তা সংশোধন করা হয়। তবে হরমুজ প্রণালির সংকট এবং বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে এপ্রিলে সম্ভাব্য ১০০ শতাংশেরও বেশি মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব থেকে দেশীয় বিমান পরিষেবাকে রক্ষা করতেই সরকার সীমিত হারে দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

    এবার পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত অনেকটাই প্রশমিত হওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার জেরে এটিএফ-এর দামও কমানো হয়েছে। এর ফলে বিমান সংস্থাগুলির জ্বালানি খরচ কিছুটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে বিমান ভাড়ার উপরও ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Jet Fuel Price Slashed: স্বস্তি বিমান সংস্থাগুলির, ইরান যুদ্ধ থামতেই কমল বিমান জ্বালানির দাম
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