২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Bangladesh: ভারত সীমান্ত থেকে মাত্র ৫৫ কিমি দূরে বঙ্গোপসাগরের দ্বীপে যৌথ মহড়া বাংলাদেশের ৩ বাহিনীর, পরিদর্শনে তারেক
নোয়াখালীর স্বর্ণদ্বীপে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর স্পেশাল ফোর্সকে নিয়ে বিশেষ যৌথ সামরিক মহড়ার আয়োজন করেছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। আর সেই মহড়া সরেজমিনে দেখতে মঙ্গলবার, ২৪ নভেম্বর সকালে সেখানে পৌঁছনোর কথা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের।
ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়েনের আবহে বঙ্গোপসাগরের বুকে সামরিক শক্তি প্রদর্শনে নামছে বাংলাদেশের তিন বাহিনী। নোয়াখালীর স্বর্ণদ্বীপে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর স্পেশাল ফোর্সকে নিয়ে বিশেষ যৌথ সামরিক মহড়ার আয়োজন করেছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। আর সেই মহড়া সরেজমিনে দেখতে মঙ্গলবার, ২৪ নভেম্বর সকালে সেখানে পৌঁছনোর কথা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের। বাংলাদেশের তিন বাহিনীর বিশেষ বাহিনীকে এক ছাতার তলায় এনে এই প্রথম এমন মহড়ার আয়োজন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৌশলগত নিরাপত্তার দিক থেকে বঙ্গোপসাগর লাগোয়া এই অঞ্চলে বাংলাদেশের সামরিক তৎপরতার উপর নজর রাখা জরুরি।
প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব জাহিদুল ইসলাম রনি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে হেলিকপ্টারে স্বর্ণদ্বীপে যাবেন তারেক রহমান। সেখানে ‘জয়েন্ট স্পেশাল ফোর্সেস এক্সারসাইজ-১-২০২৬’-এর চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুশীলন প্রত্যক্ষ করবেন তিনি। মহড়ায় অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড, নৌবাহিনীর স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ ইউনিট বা সোয়াডস এবং বিমানবাহিনীর ৫০১ এয়ার রেজিমেন্ট। তিন বাহিনীর বিশেষ কমান্ডো ইউনিটকে নিয়ে এই প্রথম এমন যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
United News Bangladesh+1
প্রশ্ন উঠছে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সামরিক নেতৃত্বের এমন শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন কতটা? দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতের পূর্ব উপকূল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা এবং সমুদ্রপথের বাণিজ্যিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় সামরিক প্রশিক্ষণ, বিশেষ বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তিন বাহিনীর সমন্বিত অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি ভারতের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষকদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠতে পারে।
উল্লেখ্য, স্বর্ণদ্বীপ কোনও সাধারণ পর্যটনকেন্দ্র নয়। নোয়াখালীর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা এই ভূখণ্ডটি ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অধীনে আসে। পরবর্তী সময়ে সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হয়েছে। দ্বীপটিতে আগেও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন মহড়া হয়েছে। তবে এবার সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর বিশেষ বাহিনীকে একসঙ্গে যুক্ত করায় মহড়াটি আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে।
তারেক রহমানের এই সফরও রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সামরিক শক্তির এমন প্রদর্শন দেশের অভ্যন্তরে তাঁর সরকারের শক্তিশালী ভাবমূর্তি তুলে ধরার একটি সুযোগ হতে পারে। কিন্তু শুধু সামরিক মহড়া দেখিয়ে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা যায় না। বরং ভারতের সঙ্গে নিরাপত্তা সহযোগিতা, সীমান্তে স্থিতিশীলতা এবং আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষায় ঢাকার অবস্থান কতটা দায়িত্বশীল, সেটাই বড় প্রশ্ন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিটি পদক্ষেপ ভারতের নজরে থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে বঙ্গোপসাগর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনও তৎপরতা হলে তার উদ্দেশ্য ও পরিসর সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকা জরুরি। মহড়ার আয়োজন বাংলাদেশের নিজস্ব সিদ্ধান্ত হলেও প্রতিবেশী ভারতের কৌশলগত উদ্বেগকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।
সব মিলিয়ে স্বর্ণদ্বীপের এই মহড়া শুধুমাত্র বাংলাদেশের তিন বাহিনীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নয়, দক্ষিণ এশিয়ার পরিবর্তনশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ। তারেক রহমানের উপস্থিতি সেই সামরিক আয়োজনকে আরও রাজনৈতিক মাত্রা দিয়েছে। এখন দেখার, সামরিক শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি প্রতিবেশী ভারতের নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে ঢাকা কতটা দায়িত্বশীল ভূমিকা নেয়।