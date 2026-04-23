Pakistan latest update: নকভির নিষেধাজ্ঞায় থাকা সাংবাদিকের ভাই রহস্যজনকভাবে লাহোর থেকে নিখোঁজ! ঠিক কী ঘটল?

Pakistan latest update: নকভির নিষেধাজ্ঞায় থাকা সাংবাদিকের ভাই রহস্যজনকভাবে লাহোর থেকে নিখোঁজ! ঠিক কী ঘটল?
Pakistani Journalist's brother Missing: সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সানাউল্লা বলছেন,'এই ভিডিওতে আমি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজের কাছে একটি অনুরোধ করব। এই ভিডিওর ছয় ঘণ্টা আগে, দুপুর ১টার দিকে লাহোরের পার্ক ভিউ সোসাইটি থেকে আমার ভাইকে অপহরণ করা হয়েছে।'
Man Mysteriously Missing From Lahore: পাকিস্তানের অন্দরে আরও এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা! সেদেশের ক্রীড়া সাংবাদিক সানাউল্লাহ খানের অভিযোগ, তাঁর ভাইকে লাহোর থেকে অপহরণ করা হয়েছে। রহস্যজনকভাবে গত ২৩ এপ্রিল ২০২৬র পর থেকে নিখোঁজ রয়েছেন সানাউল্লাহর ভাই। আর তা ঘিরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, এই সানাউল্লাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন বলে দাবি করেছেন সানাউল্লাহ।
প্রসঙ্গত, সানাউল্লাহ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছেন। চাইমস নাউ-র রিপোর্ট বলছে, ২০২৩ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময়, ভারতীয় সাংবাদিক বিক্রান্ত গুপ্তাকে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ করার জন্য বহুদিন ধরেই পাকিস্তানি সেনার রোষে ছিলেন সাংবাদিক সানাউল্লাহ খান। এর জেরেই পাকিস্তান ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন সানাউল্লা। এদিকে, এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সানাউল্লা বলছেন,'এই ভিডিওতে আমি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজের কাছে একটি অনুরোধ করব। এই ভিডিওর ছয় ঘণ্টা আগে, দুপুর ১টার দিকে লাহোরের পার্ক ভিউ সোসাইটি থেকে আমার ভাইকে অপহরণ করা হয়েছে। আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি। আমি ঘটনাক্রমে অস্ট্রেলিয়ায় আছি এবং কেন অস্ট্রেলিয়ায়? কিছু সমস্যা আছে যা আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করতে চাই না।'
সানাউল্লাহ বহুদিন ধরেই পাকিস্তানের মহসিন নকভির নেতৃত্বাধীন পাক ক্রিকেট বোর্ডের সমালোচনা করে আসছিলেন। এদিকে, সানাউল্লার ভাই আমানউল্লাহ, পাকিস্তানে মহসিন নকভির এক বিতর্কিত প্রজেক্ট নিয়ে সরব হয়েছিলেন। অভিযোগ, নকভির ওই বিতর্কিত প্রজেক্টের জেরে পাকিস্তানে বহু বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। অভিযোগ, ইসলামাবাদে অবৈধভাবে জমি দখল করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে মহসিন নকভির মন্ত্রকের আওতাধীন সিডিএ। এর দ্বারা ম্যানহ্যাটেন-সাংহাইয়ের মতো কিছু নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে সেদেশে বিনিয়োগ আসে। তবে এটি করতে বহু বাড়িঘর বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগে সরব হয়েই আমাউনাল্লাহ সরব হন। তাঁর দাদা সানাউল্লাহর দাবি, সদ্য আমাউল্লাহকে লাহোর থেকে অপহরণ করা হয়।
