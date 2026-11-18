KKR Share Sale Report: KKR-এ ২২.৫% শেয়ার বিক্রি করছেন জয় মেহতা, কিনছে আমেরিকার সংস্থা, দাম কত জানেন?
জয় মেহতার বর্তমানে KKR-এ ৪৫ শতাংশ মালিকানা রয়েছে। সেই অংশের অর্ধেক অর্থাৎ ২২.৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করছেন তিনি। বাকি ২২.৫ শতাংশ মালিকানা তাঁর হাতেই থাকবে। অন্যদিকে, বলিউড অভিনেত্রী জুহি চাওলা মেহতা এবং তাঁর স্বামী জয় মেহতার সঙ্গে KKR-এর মালিকানায় রয়েছেন শাহরুখ খান।
কলকাতা নাইট রাইডার্সের (KKR) মালিকানায় আসতে চলেছে বড়সড় পরিবর্তন। শাহরুখ খানের দলের অন্যতম কর্ণধার জয় মেহতা নিজের মালিকানাধীন অংশের অর্ধেক বিক্রি করতে চলেছেন আমেরিকার বিনিয়োগকারী সংস্থা Ares Management-এর কাছে। ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে KKR-এর ২২.৫ শতাংশ মালিকানা হস্তান্তরের এই চুক্তি কার্যত চূড়ান্ত হওয়ার পথে। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৩,৭৩০ কোটি টাকা। এই লেনদেনের ভিত্তিতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সামগ্রিক মূল্যায়ন দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬,৬৩৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে KKR-এর ব্যবসায়িক মূল্য আরও একবার আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের নজর কেড়ে নিল।
ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট Cricbuzz-এর সাংবাদিক বিজয় ট্যাগোরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জয় মেহতার বর্তমানে KKR-এ ৪৫ শতাংশ মালিকানা রয়েছে। সেই অংশের অর্ধেক অর্থাৎ ২২.৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করছেন তিনি। বাকি ২২.৫ শতাংশ মালিকানা তাঁর হাতেই থাকবে। অন্যদিকে, বলিউড অভিনেত্রী জুহি চাওলা মেহতা এবং তাঁর স্বামী জয় মেহতার সঙ্গে KKR-এর মালিকানায় রয়েছেন শাহরুখ খান। ফ্র্যাঞ্চাইজির সংখ্যাগরিষ্ঠ ৫৫ শতাংশ মালিকানা রয়েছে শাহরুখের হাতে।
২০০৭ সালে IPL-এর প্রথম মরসুমের জন্য আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি বিক্রির সময় শাহরুখ খান, জুহি চাওলা এবং জয় মেহতা একসঙ্গে কলকাতা নাইট রাইডার্স কিনেছিলেন। সেই সময় IPL-এর চেয়ারম্যান ছিলেন ললিত মোদি। তিন উদ্যোক্তার সম্মিলিত উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল Kolkata Knight Riders Sports Private Limited। গত প্রায় দুই দশক ধরে এই সংস্থার অধীনেই পরিচালিত হচ্ছে KKR।
কারা এই Ares Management?
আমেরিকার অন্যতম পরিচিত বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা Ares Management। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ব্যবসাতেও তাদের বিনিয়োগ রয়েছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব চেলসি এবং NFL-এর দল মায়ামি ডলফিন্স-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সম্পদের সঙ্গে সংস্থাটির বিনিয়োগের সম্পর্ক রয়েছে। ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা The Hundred-এর দল Trent Rockets-এও Cain International-এর সঙ্গে সহ-মালিকানা রয়েছে Ares-এর। ফলে KKR-এর সঙ্গে যুক্ত হলে ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজি ব্যবসায় তাদের উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে।
চুক্তিতে লাভবান হবে BCCI-ও
এই চুক্তির আর্থিক দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Cricbuzz-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, জয় মেহতা এবং Ares Management-এর মধ্যে লেনদেনটি সম্পূর্ণ নগদ অর্থে হওয়ার কথা। তবে চুক্তিটি কার্যকর করার আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বা BCCI-এর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন প্রয়োজন। নতুন বিনিয়োগকারী সংস্থার বিষয়ে যথাযথ যাচাই বা ডিউ ডিলিজেন্স করবে BCCI।
এখানেই রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ধরনের লেনদেনে মোট চুক্তিমূল্যের পাঁচ শতাংশ পাওয়ার অধিকার রয়েছে BCCI-এর। সেই হিসাবে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি থেকে প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলার পেতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ২০০ কোটি টাকা।
কেন এত দাম KKR-এর?
কলকাতা নাইট রাইডার্সের আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা এবং মাঠের সাফল্যই এই বিপুল মূল্যায়নের অন্যতম কারণ। এখনও পর্যন্ত তিনবার IPL চ্যাম্পিয়ন হয়েছে KKR। ২০১২ ও ২০১৪ সালের পর ২০২৪ সালে তৃতীয়বার ট্রফি জেতে শাহরুখ খানের দল। ২০২১ সালেও ফাইনালে উঠেছিল তারা।
Cricbuzz-এর তথ্য অনুযায়ী, KKR-এর ১.৭৮ বিলিয়ন ডলারের মূল্যায়ন সাম্প্রতিক সময়ে IPL-এর অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মালিকানা বিক্রির অঙ্কের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাজস্থান রয়্যালস বিক্রি হয়েছে প্রায় ১.৬৫ বিলিয়ন ডলারে। অন্যদিকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সামগ্রিক মূল্যায়ন ছিল প্রায় ১.৭৮ বিলিয়ন ডলার।
সব মিলিয়ে, জয় মেহতার এই শেয়ার বিক্রির উদ্যোগ IPL-এর ব্যবসায়িক দুনিয়ায় আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের আরও একটি উদাহরণ। তবে BCCI-এর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত চুক্তিটিকে সম্পূর্ণ বলা যাচ্ছে না। অনুমোদন মিললে KKR-এর মালিকানার কাঠামোয় আসবে বড় পরিবর্তন। শাহরুখ খানের নেতৃত্বাধীন কলকাতা নাইট রাইডার্সের পাশে তখন আরও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী হিসেবে যুক্ত হবে Ares Management।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More