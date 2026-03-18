    Howrah-New Delhi Route Kavach: বর্ধমান থেকে ১৫৫ কিমি লাইনে বড় পরিবর্তন, হাওড়া-দিল্লি রুটের ট্রেনে হবে সুবিধা

    বর্ধমান থেকে ১৫৫ কিমি লাইনে বড় পরিবর্তন, হাওড়া-দিল্লি রুটের ট্রেনে হবে সুবিধা। তারইমধ্যে পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সাফল্য এসেছে। আরও বেশি টাকা বাঁচানো গিয়েছে বলে দাবি করেছে রেল।

    Published on: Mar 18, 2026 6:46 PM IST
    By Ayan Das
    বর্ধমান থেকে হাওড়া-নয়াদিল্লি রুটের ১৫৫ কিলোমিটার অংশ চলে এল ‘কবচ’ প্রযুক্তির আওতায়। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান থেকে ঝাড়খণ্ডে প্রধানখান্টা পর্যন্ত ১৫৫ কিমি সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে কবচ প্রযুক্তি চালু করে দেওয়া হয়েছে। যা হাওড়া-দিল্লি রুটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর তার ফলে চলতি অর্থবর্ষে (২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ) কবচ প্রযুক্তি যুক্ত হয়ে গেল ২৬০ কিমি অংশে। যা সার্বিকভাবে হাওড়া-নয়াদিল্লি রুটের ট্রেন চলাচল ব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত হয়ে উঠছে এবং দেশের অন্যতম ব্যস্ততম রুট হাওড়া-নয়াদিল্লি লাইনে ট্রেন চলাচল আরও নিরাপদ ও গতিশীল হবে বলে পূর্ব রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে।

    বর্ধমান থেকে ১৫৫ কিমি লাইন এল কবচ প্রযুক্তির আওতায়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে Indian Railways)
    সাধারণ পরিচালনা ব্যয় কমেছে, দাবি পূর্ব রেলের

    তারইমধ্যে পূর্ব রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সাফল্য এসেছে। গত বছরের তুলনায় এই অর্থবর্ষে অর্ডিনারি ওয়ার্কিং এক্সপেন্স বা সাধারণ পরিচালনা ব্যয় ১৪.৫৫ শতাংশ কমানো সম্ভব হয়েছে। কঠোর আর্থিক নীতি এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ ছাঁটাইয়ের মাধ্যমেই এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে বলে রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে। রেল আধিকারিকদের দাবি, এই যে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে, সেটা আগামিদিনে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজে বাড়তি গতি আনবে।

    স্ক্র্যাপ বিক্রিতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি আয়

    রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে, অকেজো সামগ্রী বা স্ক্র্যাপ বিক্রিতেও বড় সাফল্য এসেছে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব রেল স্ক্র্যাপ বিক্রি করে মোট ৭০.২২ কোটি টাকা আয় করেছে। যেখানে এই মাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫৪.৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ২৮.৮৪ শতাংশ বেশি আয় হয়েছে, যা রেলের কোষাগারকে সমৃদ্ধ করেছে বলে রেলের আধিকারিকরা দাবি করেছেন।

    কবচ আসলে কী?

    কবচ হল ভারতের দেশীয় প্রযুক্তি। যা অত্যন্ত প্রযুক্তি-নির্ভর অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন সিস্টেম। ওই সিস্টেমের ফলে ট্রেন চলাচল অনেক বেশি সুরক্ষিত হয়ে যাবে। চালকদের ট্রেন চালানোর সময় পরামর্শ দেয়। যদি সেই শর্ত মেনে না চলেন লোকো পাইলট, তাহলে নিজে থেকেই ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দেয়। ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কার্যত থাকে না।

