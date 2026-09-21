Keralam Flash Floods & Landslide: কেরলমে একদিকে হড়পা বান, অন্যদিকে ভূমিধস, মৃত অন্তত ৫, নিখোঁজ ২
কেরলমে একসঙ্গে একাধিক এলাকায় হড়পা বান, কাদাধস এবং ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। রোববারের এই দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও দু’জন নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের খোঁজে উদ্ধারকাজ চলছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে প্রশাসনও সতর্ক রয়েছে।
ভারী বৃষ্টিতে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কেরলমে। একসঙ্গে একাধিক এলাকায় হড়পা বান, কাদাধস এবং ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। রোববারের এই দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও দু’জন নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের খোঁজে উদ্ধারকাজ চলছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে প্রশাসনও সতর্ক রয়েছে।
সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ তৈরি হয়েছে মালাপ্পুরম জেলার নীলাম্বুর ও আমরাম্বালম এলাকায়। সেখানে কোট্টাপুঝা নদীতে আচমকা হড়পা বান আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি পাঁচজনের দল নদীতে গিয়েছিল। আচমকা জল বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা স্রোতে ভেসে যান। একজনকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করেন। পরে আরও দু’জনের দেহ উদ্ধার করেন দমকল ও উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা। বাকি দু’জন এখনও নিখোঁজ। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।
এই ঘটনার সময় নদীর আশপাশে অনেক মানুষ ছিলেন। রোববার ছুটির দিন হওয়ায় পর্যটকদের ভিড়ও ছিল। স্থানীয়দের দাবি, দূরের জঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টি হওয়ার পর আচমকা নদীর জল বেড়ে যায়। ফলে নদীর কাছাকাছি থাকা মানুষজন বিপদের আঁচ পাওয়ার আগেই স্রোতে আটকে পড়েন। প্রায় ২৭ জনকে পরে স্থানীয় বাসিন্দা এবং স্বেচ্ছাসেবীরা উদ্ধার করেন।
এদিকে ইডুক্কি জেলার কোট্টাকাম্বুরেও ভয়াবহ ভূমিধস হয়েছে। প্রবল বৃষ্টির সময় একটি অস্থায়ী কৃষিঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনজন। আচমকাই পাহাড়ের মাটি ও পাথর নেমে এসে ঘরটি চাপা দেয়। এতে দুই ভাই-বোনের মৃত্যু হয়। তাঁদের নাম বালাকৃষ্ণন ও চিন্নু। তাঁদের সঙ্গে থাকা মারিয়াম্মা নামে এক মহিলা আহত হন। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। কারণ দুর্ঘটনাস্থলে দ্রুত ভারী যন্ত্র নিয়ে পৌঁছনো কঠিন ছিল। টানা বৃষ্টি এবং দুর্গম পাহাড়ি পথ উদ্ধারকাজকে আরও কঠিন করে তোলে। পরে দমকল ও প্রশাসনের কর্মীরাও কাজে যোগ দেন।
কেরলমের কোট্টায়াম জেলাতেও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। ভেলাথুসেরি এলাকায় মাটি ধসে এক মহিলা মারা গিয়েছেন। তাঁর নাম সঙ্গীতা অরুল লাল। তিনি তামিলনাড়ুর বাসিন্দা ছিলেন। ওই ঘটনায় তাঁর সঙ্গে থাকা আরও এক মহিলা আহত হন। দু’জনেই ভ্যাগামনের দিক থেকে ফিরছিলেন। পথের উপর হঠাৎ কাদামাটি নেমে আসায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেরলম সরকার সতর্কতা বাড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীশন পরিস্থিতি প্রতি ঘণ্টায় পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছেন। ইডুক্কি ও কোট্টায়াম জেলার প্রশাসনকে প্রয়োজন হলে মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নীলাম্বুর-আমরাম্বালম এলাকায় বিশেষ দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী পাঠানো হয়েছে। বাসিন্দাদের ফোনে সতর্কবার্তাও পাঠানো হয়েছে।
ভারতীয় আবহাওয়া দফতর কেরলমের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। ইডুক্কি ও কোট্টায়ামের সতর্কতা হলুদ থেকে কমলা করা হয়েছে। কমলা সতর্কতার অর্থ খুব ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি চলতে পারে। ফলে ভূমিধস এবং হড়পা বান নিয়ে উদ্বেগ এখনও কাটেনি।
কেরলমে এ বার বর্ষার ঘাটতি থাকলেও হঠাৎ প্রবল বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি ও নদীঘেঁষা এলাকায় বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রশাসন তাই বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলেছে। বিশেষ করে নদী, পাহাড়ি ঢাল এবং দুর্গম এলাকায় অপ্রয়োজনে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More