Khalistani Terrorists Extradited: মালয়েশিয়া থেকে ভারতে ফেরানো হল ২ খলিস্তানি জঙ্গিকে, পঞ্জাবে রেলপথে নাশকতার অভিযোগ

Khalistani Terrorists Extradited: মালয়েশিয়া থেকে ভারতে ফেরানো হল ২ খলিস্তানি জঙ্গিকে, পঞ্জাবে রেলপথে নাশকতার অভিযোগ
পঞ্জাবে রেলপথে নাশকতার পরিকল্পনা ও বিস্ফোরক হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত দুই খালিস্তানি জঙ্গিকে মালয়েশিয়া থেকে ভারতে ফেরানো হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বিদেশে বসে ভারতের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ এবং নাশকতার ছক কষছিল।
ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলির বড় সাফল্য। পঞ্জাবে রেলপথে নাশকতার পরিকল্পনা ও বিস্ফোরক হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত দুই খালিস্তানি জঙ্গিকে মালয়েশিয়া থেকে ভারতে ফেরানো হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বিদেশে বসে ভারতের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ এবং নাশকতার ছক কষছিল। দীর্ঘদিন ধরে পলাতক থাকার পর অবশেষে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ধৃত দুই অভিযুক্তের নাম গুরদয়াল সিং এবং অমরপ্রীত সিং। তদন্তকারীদের দাবি, তারা নিষিদ্ধ খালিস্তানি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং পঞ্জাবে গুরুত্বপূর্ণ রেল করিডরকে লক্ষ্য করে একাধিক নাশকতার পরিকল্পনায় জড়িত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত করা, বিস্ফোরক সরবরাহ এবং স্থানীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অশান্তি তৈরির অভিযোগ রয়েছে।
জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (NIA) এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে উঠে এসেছে, এই দুই ব্যক্তি বিদেশে বসেই ভারতের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ পরিচালনা করছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর নজর এড়াতে তারা মালয়েশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল বলে অভিযোগ। ভারত সরকারের অনুরোধে মালয়েশিয়ার প্রশাসন তাদের আটক করে এবং পরে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভারতে প্রত্যর্পণ করা হয়।
তদন্তকারীদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিদেশভিত্তিক কিছু খালিস্তানি সংগঠন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং গোপন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পঞ্জাবে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে রেলপথ, সরকারি স্থাপনা এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলার পরিকল্পনার তথ্য একাধিকবার সামনে এসেছে। এই দুই অভিযুক্তের গ্রেপ্তার সেই নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে।
সূত্রের খবর, অভিযুক্তদের ভারতে আনার পর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, তাদের সঙ্গে আর কারা জড়িত ছিল, কীভাবে অর্থের জোগান আসত এবং বিদেশে বসে কোন কোন সংগঠনের সঙ্গে তারা যোগাযোগ রাখত। পাশাপাশি বিদেশে থাকা আরও কয়েকজন সন্দেহভাজনের নামও তদন্তে উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রত্যর্পণ শুধু দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের ঘটনা নয়, বরং আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মোকাবিলায় ভারতের কূটনৈতিক এবং গোয়েন্দা সাফল্যেরও প্রমাণ। মালয়েশিয়ার সহযোগিতায় এই অভিযান সফল হওয়ায় ভবিষ্যতে বিদেশে আত্মগোপন করে থাকা অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হতে পারে।
সব মিলিয়ে, পঞ্জাবে রেল করিডরকে লক্ষ্য করে নাশকতার অভিযোগে অভিযুক্ত দুই খালিস্তানি অপারেটিভের প্রত্যর্পণ দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। তদন্ত যত এগোবে, ততই এই আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More