২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
KL Rahul Century: ইতিহাস কেএল রাহুলের! চার SENA দেশেই টেস্টে সেঞ্চুরি, প্রথম ভারতীয় ওপেনার হিসেবে গড়লেন অনন্য নজির
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে টস জিতে ভারত প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড তোলে ৩৬৮ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও কে এল রাহুল দুরন্ত শুরু করেন। দ্বিতীয় দিনে দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে ১৩০ রানের উদ্বোধনী জুটি।
ফের একবার ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখলেন কে এল রাহুল। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ব্যাট হাতে শতরান করে বিরল নজির গড়লেন ভারতীয় দলের এই তারকা ওপেনার। দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া—ক্রিকেটের পরিভাষায় পরিচিত চারটি SENA দেশেই টেস্টে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। আর সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রথম ভারতীয় ওপেনার হিসেবে এই নজির গড়লেন রাহুল। শনিবার, ২১ নভেম্বর নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনে এই ঐতিহাসিক সাফল্য আসে।
২০৭ বলে ঐতিহাসিক শতরান
নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে টস জিতে ভারত প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড তোলে ৩৬৮ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও কে এল রাহুল দুরন্ত শুরু করেন। দ্বিতীয় দিনে দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে ১৩০ রানের উদ্বোধনী জুটি। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে ৮৫ রানে আউট হন জয়সওয়াল। কিন্তু অন্য প্রান্তে ঠান্ডা মাথায় ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান রাহুল।
তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করেন আগের দিনের ৫২ রানের অপরাজিত ইনিংস নিয়ে। শুরু থেকেই ধৈর্য ধরে ব্যাট করেন তিনি। কখনও চোখধাঁধানো ড্রাইভ, কখনও নিখুঁত টাইমিংয়ে বলকে সীমানার বাইরে পাঠান। শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের পেসার জেকব ডাফির বলে ৬৯তম ওভারের চতুর্থ বলে একটি রান নিয়ে শতরান পূর্ণ করেন। ২০৭ বলে আসে তাঁর এই ঐতিহাসিক সেঞ্চুরি। সেই সময় তিনি অপরাজিত ছিলেন।
SENA-র চার দেশেই শতরান
ক্রিকেট দুনিয়ায় SENA বলতে বোঝায় দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa), ইংল্যান্ড (England), নিউজিল্যান্ড (New Zealand) এবং অস্ট্রেলিয়া (Australia)। এই চার দেশের পরিবেশ, পিচ এবং আবহাওয়ায় ব্যাটিং করা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে পেস ও সুইং বোলিং সামলানো বিদেশি ব্যাটারদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।
রাহুলের এই চার দেশে শতরানের যাত্রা শুরু হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। এরপর ২০১৮ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম শতরান করেন তিনি। ২০২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেন। আর ২০২৬ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরান করে নিজের SENA-র তালিকা সম্পূর্ণ করলেন কর্নাটকের এই ক্রিকেটার।
এই কৃতিত্ব অর্জনকারী পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটার হলেন রাহুল। তাঁর আগে এই নজির ছিল সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি, রাহুল দ্রাবিড় এবং মহম্মদ আজহারউদ্দিনের। তবে ওপেনার হিসেবে চারটি SENA দেশেই শতরান করার নজির এর আগে কোনও ভারতীয়ের ছিল না। এশিয়ার ক্রিকেটারদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন ওপেনার সইদ আনোয়ারের পর দ্বিতীয় ওপেনার হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি।
আরও একাধিক রেকর্ড রাহুলের ঝুলিতে
এই শতরানের ফলে টেস্ট ক্রিকেটে রাহুলের মোট শতরানের সংখ্যা দাঁড়াল ১৩। ওপেনার হিসেবে তাঁর শতরান ১২টি। ভারতীয় ওপেনারদের মধ্যে শতরানের তালিকায় তিনি যৌথভাবে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন মুরলী বিজয়ের সঙ্গে। এই তালিকার শীর্ষে সুনীল গাভাসকর ৩৩টি শতরান নিয়ে, দ্বিতীয় স্থানে বীরেন্দ্র সেহওয়াগ ২২টি শতরান নিয়ে।
২০২১ সাল থেকে টেস্ট ক্রিকেটে ওপেনার হিসেবে সাতটি শতরান করেছেন রাহুল। এই সময়কালে বেন ডাকেট, যশস্বী জয়সওয়াল ও দিমুথ করুণারত্নের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বাধিক শতরানের মালিক তিনি। চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৫-২৭ চক্রেও ওপেনার হিসেবে চারটি শতরান করে ট্রাভিস হেড ও টম ল্যাথামের সঙ্গে একই জায়গায় রয়েছেন।
উল্লেখযোগ্যভাবে, নিউজিল্যান্ডের মাটিতে গত ১২ বছরে কোনও ভারতীয় ব্যাটারের টেস্ট শতরান ছিল না। শেষবার ২০১৪ সালে ওয়েলিংটনেই অজিঙ্ক রাহানে ১১৮ রান করেছিলেন। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটালেন কে এল রাহুল। তাঁর এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত রেকর্ড নয়, বিদেশের মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেটের ধারাবাহিকতারও বড় উদাহরণ হয়ে রইল।