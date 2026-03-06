Edit Profile
    Kolkata Gold and Silver Price on 6th March: যুদ্ধের আবহে আজ ফের পরিবর্তন সোনার দামে, আজ কোনদিকে হলুদ ধাতুর দরের গ্রাফ?

    আজ কলকাতায় সোনা এবং রুপো বিকোচ্ছে অনেকটাই কম দামে। গত একসপ্তাহে ৫ দিন বেড়েছিল সোনার দাম, এদিকে হলুদ ধাতুর দাম ২ দিন কমেছে এর মধ্যে। আর ইরান যুদ্ধের আবহে আজও সস্তা হল সোনা।

    Published on: Mar 06, 2026 9:51 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    যুদ্ধের আবহে সোনার দাম কমল কলকাতায়। এরই সঙ্গে আজ রুপোর দামও অনেকটাই কমেছে একধাক্কায়। এই আবহে আজ কলকাতায় সোনা এবং রুপো বিকোচ্ছে অনেকটাই কম দামে। গত একসপ্তাহে ৫ দিন বেড়েছিল সোনার দাম, এদিকে হলুদ ধাতুর দাম ২ দিন কমেছে এর মধ্যে। আর ইরান যুদ্ধের আবহে আজও সস্তা হল সোনা।

    আজ কলকাতায় সোনা এবং রুপো বিকোচ্ছে অনেকটাই কম দামে। (REUTERS)
    রিপোর্ট অনুযায়ী, জিএসটি এবং টিসিএস বাদে কলকাতায় ২৪ ক্যারেট খুচরো পাকা সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৬১১৫ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট পাকা সোনা বাটের দাম আজ ১৬১১৫০ টাকা। অপরদিকে জিএসটি এবং টিসিএস বাদে আজ কলকাতায় ২৪ ক্যারেট পাকা সোনার বাটের দাম প্রতি গ্রামে ১৬০৩৫ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট পাকা সোনার দাম আজ ১৬০৩৫০ টাকা। গতকালকের তুলনায় আজ কলকাতার দোকানগুলিতে খুচরো পাকা সোনার দাম কমেছে ১০ গ্রামে ৭৮০ টাকা ও সোনার বাটের দামও কমেছে ১০ গ্রামে ৭৭৫ টাকা করে।

    এদিকে জিএসটি এবং টিসিএস বাদে আজ কলকাতায় ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১৫৩২০ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম আজ ১৫৩২০০ টাকা। গতকালকের তুলনায় আজ দোকানগুলিতে ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম কমেছে ১০ গ্রামে ৭৪০০ টাকা। এর আগে গত ৫ মার্চ কলকাতায় ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম ছিল ১,৬০,৬০০ টাকা। এদিকে সেদিন ১ গ্রাম ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম ছিল ১৬০৬০ টাকা।

    এর আগে গত ৩ মার্চ ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১৬০৬০০ টাকা। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১৫১০০০ টাকা। ১ এবং ২ মার্চ কলকাতায় ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম ছিল ১৬১২৫০ টাকা। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২২ ক্যারেট হলমার্ক সোনার ১০ গ্রামের দাম ছিল ১৫২৩০০ টাকা। ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় গয়নার হলমার্ক সোনার ১০ গ্রামের দাম ছিল ১৫১৩০০ টাকা। ২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় গয়নার হলমার্ক সোনার ১০ গ্রামের দাম ছিল ১৫২৮৫০ টাকা। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১৫২৪০০ টাকা। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১৫১০০০ টাকা।

    এদিকে আজ কলকাতায় প্রতি কেজি রুপোর বাট বিকোচ্ছে ২৬৩৩৫০ টাকায়। এদিকে প্রতি কেজি খুচরো রুপো বিকোচ্ছে ২৬৩৪৫০ টাকায়। আজ কলকাতার দোকানগুলিতে রুপোর দাম কমেছে কেজিতে ২৮৮০০ টাকা করে। এর আগে গত ৫ মার্চ কলকাতায় প্রতি কেজি রুপোর বাটের দাম ছিল ২৯২১৫০ টাকা। আর সেদিন কলকাতায় খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৯২২৫০ টাকা।

    এর আগে ৩ মার্চ কলকাতায় প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৯২২৫০ টাকা। গত ১ মার্চ প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৯২৭০০ টাকা। ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৬৮৮০০ টাকা। ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৬২৯৫০ টাকা। ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৭০৩০০ টাকা। ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৬৬৮৫০ টাকা। ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় প্রতি কেজি খুচরো রুপোর দাম ছিল ২৬৫৪০০ টাকা।

