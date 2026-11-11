Kolkata-Sairang Express Accident: কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেসের ৭টি কামরা লাইনচ্যুত! উত্তর-পূর্বের রেল যোগাযোগে বিপর্যয়

Kolkata-Sairang Express Accident: কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেসের ৭টি কামরা লাইনচ্যুত! উত্তর-পূর্বের রেল যোগাযোগে বিপর্যয়
কলকাতা ও মিজোরামের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এই কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে এই ট্রেন পরিষেবা চালু হওয়ার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ আরও সহজ হয়েছে।
বড়সড় রেল দুর্ঘটনার খবর কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেসকে ঘিরে। সংবাদ প্রতিদিনের প্রকাশিত শিরোনাম অনুযায়ী, ট্রেনটির সাতটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। এই ঘটনায় উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগ এবং যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কলকাতা থেকে মিজোরামের সাইরাং পর্যন্ত চলাচলকারী এই গুরুত্বপূর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনের দুর্ঘটনার খবর সামনে আসতেই যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।
কলকাতা ও মিজোরামের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এই কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে এই ট্রেন পরিষেবা চালু হওয়ার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ আরও সহজ হয়েছে। বিশেষ করে মিজোরামের রাজধানী আইজল এবং সংলগ্ন এলাকার মানুষের কাছে এই রেল পরিষেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেনটি প্রায় ১,৪৮২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তরবঙ্গ এবং অসমের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন পেরিয়ে সাইরাং পৌঁছয়।
ট্রেনটির সাতটি কামরা লাইনচ্যুত হওয়ার খবর স্বাভাবিকভাবেই রেল কর্তৃপক্ষের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এমন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হল যাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধার করা, আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত কামরাগুলি থেকে যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়া। পাশাপাশি দুর্ঘটনাস্থলে রেলের উদ্ধারকারী দল, চিকিৎসক এবং প্রযুক্তিগত কর্মীদের পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা অত্যন্ত জরুরি।
তবে এই দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ঠিক কোথায় সাতটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে, দুর্ঘটনার সময় ট্রেনটিতে কতজন যাত্রী ছিলেন, কেউ আহত বা নিহত হয়েছেন কি না এবং কী কারণে এই বিপত্তি ঘটেছে, সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য রেলওয়ে বিবৃতি এখনও যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ফলে এই বিষয়গুলিকে ঘিরে কোনও নির্দিষ্ট দাবি করা ঠিক হবে না।
উল্লেখযোগ্যভাবে, অসমের লুমডিং-বদরপুর পাহাড়ি রেলপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রুট। এই পথ দিয়েই বরাক উপত্যকা, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের রেল যোগাযোগ বজায় থাকে। এর আগে ২৯ অক্টোবর এই অংশে ১৫৬১৬ নম্বর শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনের সামনের ট্রলি লাইনচ্যুত হয়েছিল। সেই ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি। বেশ কয়েক ঘণ্টা রেল চলাচল ব্যাহত হওয়ার পর পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়েছিল।
এবার কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেসের সাতটি কামরা লাইনচ্যুত হওয়ার খবর সামনে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এই পাহাড়ি রেলপথের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে দুর্গম এলাকায় রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণ, ট্রেনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং দুর্ঘটনা মোকাবিলার পরিকাঠামো কতটা উন্নত, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।
সব মিলিয়ে, উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে কলকাতার রেল যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনকে ঘিরে এই দুর্ঘটনার খবর অত্যন্ত উদ্বেগজনক। রেল কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং হতাহতের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সামনে এলেই পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More