রোহিনী-তেজস্বী দ্বন্দ্বের মধ্যে লালু যাদবের ৪ মেয়েকে পাটনা ছেড়ে যেতে দেখা গেছে

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডির ব্যাপক ধাক্কার দু'দিন পর লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারের মধ্যে ফাটল আরও বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। রোহিনী আচার্যের বিস্ফোরক প্রকাশ্য ক্ষোভ এবং পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণার একদিন পরে, আরজেডি প্রধানের আরও চার মেয়ে রাজলক্ষ্মী, রাগিনী, হেমা এবং চন্দা চুপচাপ তাদের সন্তানদের নিয়ে পরিবারের পাটনার বাসভবন ছেড়ে দিল্লি চলে যান, যা বিহারের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারে গভীর বিভাজনের ইঙ্গিত দেয়। রাজলক্ষ্মী, রাগিনী ও চন্দা যাদবকে পরিবারের সঙ্গে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হতে দেখা গেছে। হেমা যাদবকেও দিল্লির দিকে যাচ্ছিলেন। সূত্রের খবর, গত দু'দিনের ঘটনায় তাঁরা বিরক্ত হয়েছেন।
আরজেডির জন্য তীব্র রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অস্থিরতার মুহূর্তে তাঁদের প্রস্থান এসেছে। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে দলটি এখনও তার তীব্র পতন থেকে পিছিয়ে রয়েছে, যেখানে এর আসনের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে ৭৫ থেকে প্রায় ২৫ এ নেমে এসেছে।
কীভাবে শুরু হলো এই অশান্তি? লালু প্রসাদ যাদবের সিঙ্গাপুরের মেয়ে রোহিনী আচার্য প্রকাশ্যে রাজনীতি ও দল ত্যাগ করার পর এই অশান্তি শুরু হয়। তাঁর পোস্টে তিনি অভিযোগ করেছেন যে তিনি ‘নোংরা গালিগালাজ’ এর শিকার হয়েছেন এবং দাবি করেছেন যে তেজস্বী যাদবের দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী, বর্তমানে আরজেডি রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় যাদব এবং দীর্ঘদিনের সহযোগী রমিজের মধ্যে ঝগড়ার সময় কেউ তাকে চপ্পল দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করেছিলেন।
পরিবারের আরও অনেক সদস্য ১০ সার্কুলার রোড ছেড়ে চলে যান:-
এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে, রাজলক্ষ্মী, রাগিনী এবং চন্দা লালুপ্রসাদ এবং রাবড়ি দেবীর বাড়ি ১০ সার্কুলার রোড ছেড়ে চলে যান। যাদব পরিবারকে গ্রাস করা অশান্তিতে বোনরা বিরক্ত হয়েছিলেন। রোহিনীর এই অভিযোগের পরে তাঁর বড় ভাই তেজ প্রতাপ যাদবের নাটকীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যাকে এই বছরের শুরুতে দল এবং পরিবার উভয়ই থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। জনশক্তি জনতা দলের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে তিনি লিখেছেন যে এই পর্বটি ‘[তাঁর] হৃদয়কে কাঁপিয়ে দিয়েছে।’ তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিজের উপর অনেক হামলা সহ্য করেছেন, তবে তাঁর বোনের অপমান "কোনও পরিস্থিতিতে অসহনীয়"। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এই 'অন্যায়ের' পরিণতি কঠোর হবে এবং সরাসরি লালু যাদবের কাছে আবেদন করেছিলেন: ‘বাবা, আমাকে একটি ইশারা করুন, এবং বিহারের মানুষ এই জয়চাঁদের কবর দেবে।’ তেজস্বীর রায়কে মেঘলা করার জন্য "কয়েকটি মুখের" অভিযোগ করে তেজ প্রতাপ বলেন, লড়াই এখন "একটি মেয়ের মর্যাদা এবং বিহারের আত্মসম্মান" নিয়ে।
