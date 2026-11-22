Nvidia: এনভিডিয়া চিপ পাচার-কাণ্ডে নয়া টুইস্ট! জেনসেন-অ্যালিসের সম্পর্কের নেপথ্যে চিনা মাস্টারমাইন্ড?
Nvidia: মার্কিন প্রশাসনের সন্দেহ ছিল যে অ্যালিস হুয়াং একজন চিনা গুপ্তচর, যদিও বেজিং এই দাবি নাকচ করে দিয়েছে।
Nvidia: হলিউডের টানটান কোনও স্পাই থ্রিলারকেও হার মানাবে এই গল্প। বিশ্বের অন্যতম বড় প্রযুক্তি সংস্থা 'এনভিডিয়া'র (Nvidia) প্রাক্তন সিইও জেনসেন হুয়াং (Jensen Huang)। তাঁর সঙ্গে অ্যালিস হুয়াং (Alice Huang) নামের এক চিনা মহিলার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক। আর তারপর থেকেই সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক সংস্থা 'মেগাস্পিড' (Megaspeed)-এর প্রাক্তন কর্তা অ্যালিস হুয়াং চিনা গুপ্তচরবৃত্তি এবং সন্দেহজনক চিপ পাচার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। তবে এবার এই পুরো ঘটনার নেপথ্যের অন্যতম প্রধান কারিগর হিসেবে ৫২ বছর বয়সি এক চিনা নাগরিকের নাম উঠে এসেছে।
মার্কিন প্রশাসনের সন্দেহ ছিল যে অ্যালিস হুয়াং একজন চিনা গুপ্তচর, যদিও বেজিং এই দাবি নাকচ করে দিয়েছে। অ্যালিস হুয়াং এবং তাঁর সম্পর্কের এই বিতর্কের জেরেই এনভিডিয়া ছাড়তে বাধ্য হন জেনসেন। পাশাপাশি সংস্থার চিপ চুক্তি, মেগাস্পিড এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যোগসূত্র নিয়ে একাধিক তদন্ত শুরু হয়। এই সন্দেহভাজন গুপ্তচরবৃত্তি ও চিপ পাচারের দৃশ্যপটে এবার নতুন এক মুখের প্রবেশ ঘটেছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' জানিয়েছে, বর্তমানে সিঙ্গাপুরে জামিনে মুক্ত থাকা চিনা নাগরিক লি মিং (Li Ming) নিষিদ্ধ এনভিডিয়া এআই চিপ চিনে পাচারকারী সংস্থাগুলির নেটওয়ার্কের অন্যতম প্রধান চালক ছিলেন।
এই সংস্থাগুলির মধ্যে ছিল মেগাস্পিডও, যেখানে অ্যালিস হুয়াং ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেগাস্পিডের সমস্ত কর্মকাণ্ডে লি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং সংস্থার বড় সিদ্ধান্তগুলির অংশীদারও ছিলেন। পাশাপাশি, এনভিডিয়া চিপ কেনাবেচা করা অন্যান্য সংস্থাতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। লি মিংয়ের মতো আগে অজানা থাকা নতুন সব যোগসূত্র সামনে আসায় এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এআই (AI) প্রতিযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবধান ঘোচাতে চিনকে সাহায্য করার প্রচেষ্টা কেবল মেগাস্পিড বিতর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে এনভিডিয়া চিপের সন্দেহজনক ট্রান্সশিপমেন্ট বা হাতবদলের ঘটনায় প্রতারণার অভিযোগে সিঙ্গাপুরে লি এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলায় অন্যান্য বেশ কয়েকটি সংস্থার নাম থাকলেও মেগাস্পিডের নাম ছিল না।
যেভাবে চিনে এনভিডিয়া চিপ পাঠাতেন লি মিং
সিঙ্গাপুরের প্রসিকিউটরদের অভিযোগ, লি তাঁর স্থানীয় সংস্থা 'লাক্সুরিয়েট ইয়োর লাইফ'-এর জন্য হার্ডওয়্যার কেনা হচ্ছে—এই অজুহাতে এনভিডিয়া চিপ যুক্ত কম্পিউটার সার্ভার কিনেছিলেন। কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। পরিবর্তে তিনি ওই সার্ভারগুলি মালয়েশিয়ায় পাঠিয়ে দেন এবং সেখান থেকে পরবর্তীতে সেগুলি কোনও অজানা তৃতীয় স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের রিপোর্ট অনুযায়ী, সিঙ্গাপুরে অভিযোগ দায়ের হওয়ার অনেক আগে থেকেই, বছরের পর বছর ধরে অ্যালিস হুয়াং এবং তাঁর স্বামী ক্যাং ওয়েই (Kang Wei)-এর সঙ্গে কাজ করছিলেন লি। চিনের কর্পোরেট রেজিস্ট্রি নথির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যালিস এবং তাঁর স্বামী ২০২১ সালে 'সেঞ্চুরি লংটেং' (Century Longteng) নামে একটি ক্লাউড-কম্পিউটিং যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলেন।
এর দু’বছর পর, ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি ছবিতে সাংহাইয়ের একটি এআই সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থা পরিদর্শনের সময় লিকে দেখা যায়। ওই পোস্টে লিকে সেঞ্চুরি লংটেং-এর চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই সময় জো বাইডেন প্রশাসন সবেমাত্র চিনে এনভিডিয়ার সেমিকন্ডাক্টর বিক্রির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তবে বিশ্বের সেরা এআই চিপগুলির জন্য চিনা প্রযুক্তি সংস্থাগুলির হঠাৎ চাহিদা বাড়ার পেছনে দুটি সম্ভাব্য কারণ ছিল—এক, বিদেশে বসে আইনত এনভিডিয়া কম্পিউটিং ব্যবহার করা (যা সীমান্ত পেরিয়ে বিপুল ডেটা স্থানান্তরের কারণে বেশ জটিল প্রক্রিয়া); এবং দুই, হার্ডওয়্যার চোরাই পথে চিনে পাচার করা।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সূত্র মতে, চিনা গ্রাহকদের কাছে উন্নত কম্পিউটিং ক্ষমতা পৌঁছে দিতে লি, অ্যালিস হুয়াং এবং ক্যাং ওয়েই মিলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অংশীদার সংস্থা গড়ে তুলতে শুরু করেন। তাঁরা একটি চিনা ভিডিও গেম সংস্থার সিঙ্গাপুর ইউনিট অধিগ্রহণ করে সেটির নাম বদলে রাখেন 'মেগাস্পিড', যেখানে অ্যালিস হুয়াং কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। এরপর মেগাস্পিড এনভিডিয়াকে জানায় যে চিনা টেক জায়ান্ট 'আলিবাবা' (Alibaba) তাদের প্রধান গ্রাহক এবং ২০২৩ সালের নভেম্বরে তারা চিপ নির্মাতা সংস্থাটির 'ক্লাউড পার্টনার প্রোগ্রাম'-এর সদস্য হয়ে যায়। এই অংশীদারিত্বের সুবাদে মেগাস্পিড অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এনভিডিয়ার অত্যাধুনিক চিপ কেনার বিশেষ সুবিধা পেয়ে যায়। জানা গেছে, মেগাস্পিড মালয়েশিয়ায় সার্ভার নিয়ে আসে এবং আলিবাবাকে অফশোর কম্পিউটিং পরিষেবা দিতে শুরু করে। তবে মার্কিন রফতানি নিয়ন্ত্রণ বিধি লঙ্ঘন করে সেই সার্ভারগুলির কিছু অংশ সাংহাইয়ের 'সেঞ্চুরি লিটং' (Century Litong) নামক একটি প্রযুক্তি সংস্থাতেও পাঠানো হয়েছিল। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সাল পর্যন্ত অ্যালিস হুয়াং ও ক্যাং ওয়েইয়ের সংস্থা সেঞ্চুরি লংটেং ছিল এই সেঞ্চুরি লিটং-এর অন্যতম প্রধান শেয়ারহোল্ডার।
অ্যালিস হুয়াং ও তাঁর স্বামীর পরিকল্পনা
একদিকে অ্যালিস হুয়াং যখন এনভিডিয়ার উন্নত কম্পিউটিং চিপের নাগাল পেতে জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, অন্যদিকে তাঁর স্বামী ক্যাং চিন জুড়ে সরকারি মদতপুষ্ট ডেটা সেন্টারের এক বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে ব্যস্ত ছিলেন। চিনের সরকারি নথিপত্র ঘেঁটে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল আগেই জানিয়েছিল, ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ক্যাংয়ের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত প্রস্তাবিত বিনিয়োগের অঙ্ক ৯ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে, যার পুরোটাই সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত। ক্যাংয়ের এই ডেটা সেন্টার ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সেঞ্চুরি লংটেং।
এনভিডিয়ার 'নো-সেল' তালিকায় মেগাস্পিড
আলিবাবাকে গ্রাহক হিসেবে দেখিয়ে অ্যালিস হুয়াং মেগাস্পিডের জন্য এনভিডিয়া চিপের অগ্রাধিকার আদায় করলেও, ২০২৫ সালে চিপ নির্মাতা সংস্থাটির অভ্যন্তরীণ তদন্তে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। মার্কিন বাণিজ্য ও বিচার বিভাগ সম্প্রতি মেগাস্পিডের বিরুদ্ধে চলা তদন্তের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে। রফতানি নিয়ন্ত্রণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ২০২৪ সালে মেগাস্পিডের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছিল। ২০২৫ সালের মে মাসে মেগাস্পিডের কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চিপ বিক্রির নথিপত্র এনভিডিয়ার কাছ থেকে তলব করা হয় এবং পরবর্তীতে ২০২৫ সালের জুনে এনভিডিয়া মেগাস্পিডকে তাদের অভ্যন্তরীণ 'নো-সেল' (No-sell) বা বিক্রয়-নিষিদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।
এদিকে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে সার্ভার কেনাকাটায় ভুয়ো তথ্য দেওয়ার সন্দেহে সিঙ্গাপুর প্রশাসনও মেগাস্পিড এবং এর কয়েকজন শীর্ষ কর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। এই তদন্তে সিঙ্গাপুরে ফৌজদারি অপরাধের পর্যাপ্ত প্রমাণ না মিললেও, অ্যালিস হুয়াংকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয় এবং সিঙ্গাপুরে তাঁর পুনঃপ্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যদিকে, শেয়ার বাজারে কারচুপির সন্দেহে চলতি বছরের শুরুর দিকে সাংহাইতে আটক করা হয়েছিল অ্যালিসের স্বামী ক্যাং ওয়েইকে। উল্লেখ্য, মেগাস্পিড চিপ পাচারের অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে যে অ্যালিস হুয়াং ২০২৫ সালের অগাস্টে সংস্থাটি ছেড়ে দিয়েছেন এবং তারা সম্পূর্ণ 'বৈধ ও আইনসম্মত ব্যবসা' পরিচালনা করে।