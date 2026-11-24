DeepSeek: সিলিকন ভ্যালিকে টেক্কা চিনা স্টার্টআপের! ৫৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাল ডিপসিক স্রষ্টার সম্পদ
DeepSeek: লিয়াং ওয়েনফেং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির এআই সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পদের ব্যবধান আরও বাড়িয়েছেন। তাঁর আনুমানিক সম্পদ ওপেনএআই (OpenAI)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্রেগ ব্রকম্যানের সম্পদের দ্বিগুণেরও বেশি।
DeepSeek: চিনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) স্টার্টআপ সংস্থা 'ডিপসিক' (DeepSeek)-এর সাম্প্রতিক তহবিল সংগ্রহ বা ফান্ডরেইজিং রাউন্ডের পর প্রতিষ্ঠাতা লিয়াং ওয়েনফেংয়ের নিট সম্পদ বেড়ে ৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এর ফলে তিনি এখন বিশ্বের ধনীতম এআই মডেল নির্মাতা হয়ে উঠেছেন বলে ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। সংস্থাটিতে তাঁর ৬৭.৪ শতাংশ অংশীদারিত্ব রয়েছে।
'ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্স' অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরু থেকে ৪১ বছর বয়সি এই উদ্যোগপতির সম্পদ তিন গুণেরও বেশি বেড়েছে। তবে কর্পোরেট রেজিস্ট্রি নথি অনুযায়ী, হ্যাংঝো-ভিত্তিক এই সংস্থাটিতে তাঁর অংশীদারিত্ব গত জুনের ৮১.৬৫ শতাংশ থেকে কমে ৬৭.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ব্লুমবার্গ বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্সের হিসাব অনুযায়ী, সাম্প্রতিক ফান্ডরেইজিংয়ের পর ডিপসিকের আনুমানিক বাজারমূল্য বা ভ্যালুয়েশন দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৬ বিলিয়ন ডলার—যেখানে সংস্থাটি প্রায় ১০০ বিলিয়ন ইউয়ান (১৫ বিলিয়ন ডলার) তহবিল সংগ্রহ করেছে বলে জানা গেছে। আগামী বছর সংস্থাটি শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার বা সম্ভাব্য আইপিও (IPO) আনার প্রস্তুতিও নিচ্ছে।
১৯৮৫ সালে জন্মগ্রহণকারী লিয়াং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির এআই সংস্থাগুলির প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পদের ব্যবধান আরও বাড়িয়েছেন। তাঁর আনুমানিক সম্পদ ওপেনএআই (OpenAI)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা গ্রেগ ব্রকম্যানের সম্পদের দ্বিগুণেরও বেশি, শুক্রবার পর্যন্ত যাঁর নিট সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৫.৫ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর গত সপ্তাহের শেষে অ্যানথ্রপিক (Anthropic)-এর সিইও দারিও আমোদেইয়ের সম্পদ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারে। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সহপাঠীর সঙ্গে মিলে গড়া হেজ ফান্ড 'ঝেজিয়াং হাই-ফ্লায়ার অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট'-এর এআই গবেষণা দলের একটি শাখা হিসেবে ২০২৩ সালে ডিপসিক প্রতিষ্ঠা করেন লিয়াং। বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের সময় তাঁরা ট্রেডিং শুরু করেছিলেন।
ডিপসিকে বাজি ধরছেন চিনের ধনকুবেররা
ডেটা সংগ্রাহক সংস্থা 'কিচাচা' (Qichacha) কর্তৃক সংকলিত কর্পোরেট নথিতে ডিপসিকে আরও অন্তত পাঁচজন চিনা বিলিয়নেয়ারের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। এই উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছেন ব্যাটারি প্রস্তুতকারক সংস্থা 'কনটেম্পোরারি অ্যাম্পেরেক্স টেকনোলজি কোং' (CATL)-এর প্রতিষ্ঠাতা রবিন জেং। ব্লুমবার্গের তথ্য অনুযায়ী, তাঁর কোম্পানির বিনিয়োগের পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিগতভাবে ডিপসিকে ০.১৮ শতাংশ অংশীদারিত্ব অর্জন করেছেন, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৫৪.৬ মিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, আগের একটি ফান্ডিং রাউন্ডে অংশ নেওয়া 'নংফু স্প্রিং'-এর প্রতিষ্ঠাতা ঝং শানশানের হাতে এই এআই স্টার্টআপটির ০.০৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে, যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য ৭০.৬ মিলিয়ন ডলার।
রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আমন্ত্রিত ডিপসিক
বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকিগুলি নিয়ে ১৫ সদস্যের রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে (UN Security Council) বক্তব্য রাখার জন্য এই চিনা এআই স্টার্টআপটিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বার্ষিক রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে বিশ্বনেতারা যখন নিউ ইয়র্কে সমবেত হচ্ছেন, ঠিক সেই আবহে বুধবার এই বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এই বৈঠকে ওপেনএআই সিইও স্যাম অল্টম্যান বক্তব্য রাখবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং অ্যানথ্রপিকের শীর্ষ প্রতিনিধিরাও এতে অংশ নেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গেছে, চিনা এআই সংস্থা ডিপসিক এবং 'মুনশট' (Moonshot)-কেও বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা পরিষদ ২০২৩ সালে প্রথমবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে আলোচনা করেছিল। সেই বৈঠকে চিন সতর্ক করে বলেছিল যে এই প্রযুক্তি যেন 'লাগামছাড়া' না হয়, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ওপর নজরদারি বা দমন-পীড়নের কাজে এর সম্ভাব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল।